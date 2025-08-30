ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ενταση των μαχών και κλιμάκωση των πιέσεων στην Ενέργεια εν μέσω παζαριών

Russian Defense Ministry Press

Νέα στρατιωτική και πολιτική κλιμάκωση σημειώνεται στηνκαιστην Ουκρανία, εν μέσω διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ρωσίας για τη «μοιρασιά», κι ενώ αναφέρεται ότι μπαίνουν στην «τελική ευθεία» οι διαπραγματεύσεις στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο για τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» σε μια μεταπολεμική Ουκρανία.

Η ένταση των μαχών και των πληγμάτων στο πεδίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης, πολύ περισσότερο που κανένα στρατόπεδο δεν φαίνεται να υποχωρεί από τους στόχους του.

Η Ρωσία πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης μαζική επίθεση στο Κίεβο με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, αφήνοντας πίσω της 23 νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και 8 αγνοούμενους. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισέλθει και καταλαμβάνουν εδάφη και στην ουκρανική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, που περιλαμβάνεται στην εδαφική διαπραγμάτευση, με τη Μόσχα να δηλώνει πως θα αποσύρει από εκεί και από το Χάρκοβο τα στρατεύματά της με αντάλλαγμα ολόκληρο το Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ), και το μέρος της Χερσώνας και της Ζαπορίζια που ελέγχει ο ρωσικός στρατός.

Από την πλευρά της η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones σε κομβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, προκαλώντας πλήγμα στη ρωσική οικονομία, ένα από τα βασικά «όπλα» του Κιέβου και της «Δύσης» στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Σύμφωνα με το CNN, ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον 10 βασικές ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αυτόν τον μήνα και το Reuters αναφέρει πως έχει πληγεί περίπου το 17% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης. Η ρωσική κυβέρνηση έχει επιβάλει απαγόρευση εξαγωγών στη βενζίνη.

Στην Ενέργεια στοχεύουν και πολλές από τις κυρώσεις των ΕΕ - ΗΠΑ - G7 στη Ρωσία. ΗΠΑ και ΕΕ απειλούν με «δευτερογενείς» κυρώσεις σε «εταίρους» της Ρωσίας - όπως η Κίνα - που αγοράζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά. ενισχύοντας την «πολεμική μηχανή της». Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουάσιγκτον επέβαλε δασμούς σε εισαγωγές από την Ινδία.

Κυρώσεις και «εγγυήσεις» συζήτησαν οι υπουργοί της ΕΕ

Στην οικονομική πίεση στη Ρωσία επικεντρώθηκε και η άτυπη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών και Αμυνας στην Κοπεγχάγη, εξετάζοντας εργαλεία που απαγορεύουν την εξαγωγή, προμήθεια ή μεταφορά προϊόντων σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι βοηθούν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Στο «στόχαστρο» των νέων ευρωενωσιακών κυρώσεων αναμένεται να βρεθεί εκ νέου ο «σκιώδης» ρωσικός στόλος, ενώ η Κομισιόν επρόκειτο να προτείνει περαιτέρω χρήση κερδών από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με μετακίνηση 200 δισ. ευρώ των περιουσιακών στοιχείων σε πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερα κέρδη για τη χρηματοδότηση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής αξιοποιούνται μόνο τα έσοδα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Αν τελικά υλοποιηθεί η πρόταση, θα είναι ένα βήμα προς την πιθανή κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που η Μόσχα αρνηθεί να καταβάλει αποζημιώσεις μεταπολεμικά.

Γραπτές και επικυρωμένες «εγγυήσεις» ζητά το Κίεβο

Οι υπουργοί της ΕΕ συζήτησαν τις μεταπολεμικές «εγγυήσεις ασφαλείας» και καθώς το ζήτημα αφορά κατά κύριο λόγο τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», προσκλήθηκαν στην Κοπεγχάγη και οι ΥΠΕΞ από Ουκρανία, Ισλανδία, Νορβηγία και Βρετανία.

Οι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και των «προθύμων» «εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και ολόκληρο το πλαίσιο θα είναι έτοιμο εγγράφως την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στη διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, είπε ο ίδιος.

Επιπλέον οι συζητήσεις για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» θα πρέπει να αναβαθμιστούν «επειγόντως» σε επίπεδο ηγετών, επισήμανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και να «επικυρωθούν μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους».

Μέχρι τώρα οι διαρροές και οι δηλώσεις συγκλίνουν στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε ΝΑΤΟικό επίπεδο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, η οποία πραγματοποιεί περιοδεία στις χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, είπε πως οι «σύμμαχοι» συζητούν για «σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να παράσχουν στήριξη αντικατασκοπείας, συλλογής πληροφοριών και εποπτείας στο πεδίο της μάχης, εντασσόμενες έτσι στο όποιο μεταπολεμικό σχέδιο «ασφαλείας», αλλά και για να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αεράμυνας στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση έως και 3.350 πυραύλων επιφανείας - αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατ. δολαρίων, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA). Η αγορά θα χρηματοδοτηθεί από ΗΠΑ, Δανία, Ολλανδία και Νορβηγία.