Συλλυπητήρια για τον θάνατο του σ. Μπέσα Ιμπν Ζοχέιρ

Τοαπέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τογια τον θάνατο του συντρόφουσημειώνοντας τα εξής:

«Αγαπητοί σύντροφοι,

Με θλίψη ενημερωθήκαμε τον θάνατο του συντρόφου Μπέσα Ιμπν Ζοχέιρ, συντονιστή του Αλγερινού Κόμματος για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό με τον οποίο είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε στην Αθήνα στις διμερείς συναντήσεις των κομμάτων μας και στις Διεθνείς Συναντήσεις των Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων.

Ο σύντροφος Μπέσα Ιμπν Ζοχέιρ γεννήθηκε στο Αλγέρι στις 2 Αυγούστου 1947. Από την πρώιμη νεότητά του ήταν γνωστός για την αγωνιστική του δράση και την ακλόνητη αφοσίωσή του στις αξίες του σοσιαλισμού - κομμουνισμού, του προλεταριακού διεθνισμού.

Στην πράξη επιβεβαιώνεται αυτό που το κόμμα σας αναφέρει μεταξύ των άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμα του: "Ο σύντροφος Μπέσα Ιμπν Ζοχέιρ συνέδεε πάντα τους αγώνες της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων αγροτών στην Αλγερία με τους αγώνες των εργατών και των καταπιεσμένων λαών σε όλο τον κόσμο. Η πολύχρονη συμβολή του ενσάρκωσαν την ακλόνητη πίστη του στην αλληλεγγύη με όλους τους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες, τους οποίους θεωρούσε ως φυσική προέκταση της μάχης για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Για αυτόν, το κομμουνιστικό ιδανικό δεν περιοριζόταν σε στενά εθνικά όρια, αλλά ήταν μάλλον, μια ολοκληρωμένη ανθρώπινη προοπτική που ένωνε τους εκμεταλλευόμενους και τους καταπιεσμένους σε έναν κοινό αγώνα ενάντια στην καταστολή, την εκμετάλλευση και την αδικία".

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στα μέλη, τα στελέχη του Αλγερινού Κόμματος για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό και σας παρακαλούμε να μεταβιβάσετε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους του συντρόφου».