ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Με του κόσμου τους λαούς» στη μεγάλη συναυλία στην Πετρούπολη

Την Τετάρτη όλοι στο Θέατρο Πέτρας! Να μετατραπεί σε μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης!

Με στόχο να μετατραπεί σε μία μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης οργανώνεται η μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς», με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

Την Τετάρτη, 3 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, όλες οι φωνές θα γίνουν μια, εκφράζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη που οι εργάτες ξέρουν να δείχνουν, στους λαούς - θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων σε όλο τον κόσμο.

Να εκφραστεί η καταδίκη στην πολιτική της κυβέρνησης που μπλέκει όλο πιο βαθιά τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, έχοντας την πλήρη στήριξη όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων.

«Για τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους επιδιώκουν να δουλεύουμε μέχρι και 13 ώρες τη μέρα σε περίοδο "ειρήνης" για να μας μετατρέψουν σε "κρέας για τα κανόνια τους" στους πολέμους που δεν αφορούν τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα», σημειώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας στο κάλεσμά του.

Και συνεχίζει κάνοντας σαφές πως: «Είναι ο κοινός μας αντίπαλος, το κεφάλαιο, το εχθρικό κράτος, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς συμμαχίες τους. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που δοκιμάζονται, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας! Αντιπαλεύουμε την καταστολή, τις δομές - φυλακές, τη στέρηση του δικαιώματος να πάρουν άσυλο και να πάνε στις χώρες πραγματικού προορισμού τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα Συνδικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να πάρουν μέρος στη συναυλία ώστε να μετατραπεί σε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης!

Εισιτήρια για τη συναυλία

Εισιτήρια διατίθενται στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122) info@syndikatooikodomonathinas.gr, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.

Στα παραρτήματα του Συνδικάτου από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., και συγκεκριμένα σε Ιλιον (Μενελάου και Χρυσηίδος 36), Μενίδι (Δεκελείας 42), Περιστέρι (Θεοφράστου 6 και Σαράντα Εκκλησιών), Αιγάλεω (Ελλης και Ανδριανουπόλεως), Ν. Ιωνία (Νισύρου 20), Ζωγράφου (Περιάνδρου 18), Ηλιούπολη (Καλλιθέας 6, Μπραχάμι), Καλλιθέα (Αριστείδου 92), Πειραιά (Ομ. Σκυλίτση 19).

Επίσης, στην Πετρούπολη, στο Δημαρχείο (Κ. Βάρναλη 76-78) και στον Θερινό Κινηματογράφο (25ης Μαρτίου 168).

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi

Για τη μετάβαση στο Θέατρο Πέτρας

- Με λεωφορεία των γραμμών Α11 και Β11 (από πλατεία Βάθης και πλατεία Αττικής, προαστιακό Αγ. Αναργύρων) και 700 (από Μετρό Ανθούπολης). Δρομολόγια θα ισχύουν και μετά το τέλος της συναυλίας.

- Με πούλμαν: 7 μ.μ. από πλατεία Κάνιγγος και 7 μ.μ. από Πειραιά (πλατεία Καραϊσκάκη). Για συμμετοχές στα πούλμαν στα τηλ. 6978989183 & 2103827122.