«ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ»

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, που χρόνια στέκει εκείνη!»

Σε δήλωσή τους στον «Ριζοσπάστη» ενόψει της μεγάλης συναυλίας, οι «Κοινοί Θνητοί» αναφέρουν:

«Στις 3 Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας, στη συναυλία που οργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Θα ανταμώσουμε ξανά με σωματεία και φορείς σε μια ακόμα μεγάλη διαδήλωση.

Στις 3 Σεπτέμβρη τραγουδάμε για την Παλαιστίνη και για τον ήρωα λαό της. Γιατί πάντα η Παλαιστίνη έχει την πρώτη θέση στην καρδιά και τα τραγούδια μας. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι ένας μαρτυρικός λαός και η στήριξη και η αλληλεγγύη προς αυτόν για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Το φωνάζουμε για να μείνει: "Λευτεριά στην Παλαιστίνη, που χρόνια στέκει εκείνη, κόντρα στους καιρούς. Κι όση ανθρωπιά έχει μείνει, μαζί σου αγώνα δίνει, μπροστά στους ισχυρούς".

Η μουσική μας είναι πάντα δεμένη με τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά - στα γιαπιά, στα εργοστάσια, στους δρόμους. Αλλωστε, κομμάτι αυτού του κόσμου είμαστε και εμείς. Μέσα από τα σωματεία και τους αγώνες τους παίρνουμε δύναμη και έμπνευση για να γράψουμε τα τραγούδια μας.

Στις 3 Σεπτέμβρη σμίγουμε τις φωνές μας για το δίκιο μας και για το δίκιο των λαών όλου του κόσμου, με την ελπίδα "κάθε λαός να 'χει κάθε λαό αδελφωμένο". Γιατί η θέση μας θα βρίσκεται πάντα με του κόσμου τους λαούς. Γιατί δεν είμαστε μόνοι.

Δίνουμε ραντεβού την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη. Για να δώσουμε τον δικό μας ρυθμό σε αυτόν τον αγώνα που καθημερινά δίνουμε».