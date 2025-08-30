ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Με «πιέσεις» και επιδρομές βάζουν φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή

Με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και ασφυκτικές «πιέσεις» από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και συνεχιζόμενες επιθέσεις από το Ισραήλ σε Συρία, Λίβανο και Υεμένη, «φουντώνει» επικίνδυνα η ένταση σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

ΗΠΑ και Ισραήλ προσπαθούν να δημιουργήσουν «νέα δεδομένα» που θα περιορίσουν την περιφερειακή «επιρροή» ανταγωνιστών, δρομολογώντας ανησυχητικές εξελίξεις για τους λαούς.

Στο Ιράν, η απόφαση Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας να «πυροδοτήσουν» την Πέμπτη τον μηχανισμό επαναφοράς των διεθνών κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης που είχαν αρθεί με τη διεθνή συμφωνία του 2015 (από την οποία αποχώρησαν μονομερώς το 2018 οι ΗΠΑ), προκαλεί την έντονη αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Α. Αραγτσί με επιστολή στον γγ του ΟΗΕ απορρίπτει τις ενέργειες των τριών χωρών, υποστηρίζοντας αφενός πως δεν έχουν νομική βάση, αφετέρου πως οι χώρες αυτές έχουν παραβιάσει κατάφωρα τη συμφωνία επεκτείνοντας περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις.

Τη θέση της Τεχεράνης συμμερίστηκαν με ανακοινώσεις τους η Ρωσία και η Κίνα.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ εξέφρασαν ικανοποίηση από την κίνηση Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας καθώς εξυπηρετεί την κλιμάκωση πιέσεων στο Ιράν, δυο μήνες μετά τις επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Την Παρασκευή το ιρανικό κοινοβούλιο συνέταξε και υπέβαλε επειγόντως προς ψήφιση νομοσχέδιο που προτείνει την «πλήρη αποχώρηση» του Ιράν από τη Διεθνή Συμφωνία Μη Διάδοση των πυρηνικών (ΝΡΤ).

Ισραηλινές επιθέσεις σε Συρία, Λίβανο και Υεμένη

Στη Συρία, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέες πολυήμερες επιχειρήσεις σε περίχωρα της Δαμασκού σκοτώνοντας πάνω από 6 Σύρους στρατιώτες και κατάσχοντας στρατιωτικό υλικό - που φέρεται κατά το δίκτυο Al Hadath να το είχαν στήσει Τούρκοι στρατιωτικοί για την παρακολούθηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως προχωρά τις συνομιλίες με την κυβέρνηση των τζιχαντιστών της Συρίας, τις οποίες «σπονσοράρουν» οι ΗΠΑ, με στόχο τη δημιουργία «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης» στη νότια Συρία και τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου» στο όνομα της «προστασίας των Δρούζων - κατά πληροφορίες του «i24news» από τη νότια συριακή πόλη Χαντάρ, της επαρχίας Κουνέιτρα, έως την πόλη Σουέιντα.

Λίγες μέρες πριν, τις «προχωρημένες» διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είχε επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος των τζιχαντιστών, Αχμεντ αλ Σαράα.

Το ίδιο διάστημα, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει και την Υεμένη και τον Λίβανο.

Την Υεμένη τη βομβάρδισε τουλάχιστον δύο φορές, την προηγούμενη Κυριακή και την περασμένη Πέμπτη, χτυπώντας αποθήκες όπλων και καυσίμων, αλλά και το προεδρικό μέγαρο. Η εφημερίδα «Times of Israel», επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, ανέφερε την Παρασκευή πως ένα από τα θύματα των ισραηλινών επιδρομών ήταν ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι και άλλοι αξιωματούχοι - κάτι που αρχικά διέψευδε η πλευρά των Χούθι.

Στον Λίβανο οι πιέσεις των ΗΠΑ, διά του ειδικού απεσταλμένου τους και πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, έναντι της κυβέρνησης του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν είναι συνεχείς με κεντρικό στόχο την «εκμαίευση» σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Το σχέδιο του λιβανέζικου στρατού που αναμένεται να ανακοινωθεί την Κυριακή προκαλεί τη σφοδρή αντίδραση της Χεζμπολάχ και του σιιτικού Κινήματος Αμάλ που έχουν ξεκαθαρίσει πως θα αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια αφοπλισμού - κι ενώ δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την πλευρά του Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων και αποχώρηση από τα εδάφη που εξακολουθεί να κατέχει στον νότιο Λίβανο.

Στο «παιχνίδι» των εκβιασμών συμμετείχε την Παρασκευή και ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ που δήλωσε από το Τελ Αβίβ - κι ενώ προηγουμένως είχε επισκεφθεί τον Λίβανο - πως εάν η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί, τότε θα πρέπει να ασκηθεί εναντίον της «στρατιωτική δράση».

Τέτοια δράση εξάλλου δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, με συνεχείς επιδρομές στα νότια της χώρας. Την Πέμπτη δύο Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από έκρηξη ισραηλινού drone που είχε καταπέσει στην περιοχή Νακούρα.

Σε αυτό το φόντο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε ομόφωνα την Πέμπτη - μετά από πολυήμερα παζάρια - την παράταση της θητείας της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Ν. Λίβανο (UNIFIL) έως το τέλος του 2026, με την παράλληλη πρόβλεψη πως θα αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των δυνάμεων αυτών μέχρι την κατάργησή της.

Δ.Ο.