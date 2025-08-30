ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ

Με φόντο την κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα, ιδιαίτερα με την πρόσφατη ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο έστειλε επιστολή στον γγ του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας ότι η Ουάσιγκτον έστειλε στην περιοχή πολεμικά μέσα ικανά να μεταφέρουν ακόμα και πυρηνικά όπλα.

Στην επιστολή του καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στα ανοιχτά της χώρας αντιτορπιλικά, πυραυλοφόρο καταδρομικό, αλλά και πυρηνικό υποβρύχιο, προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία, στρατιωτικά μέσα με πυρηνική δυνατότητα έχουν εισαχθεί στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», σε «ενέργεια που παραβιάζει ανοιχτά τη Συνθήκη του Τλατελόλκο». Πρόκειται για Συνθήκη που το 1968 καθιέρωσε «μέτρα αποπυρηνικοποίησης» της περιοχής και αναφέρεται ειδικά στην περιοχή «από τον Ρίο Γκράντε έως τη Γη του Πυρός» ως ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά όπλα.

Το Καράκας χαρακτηρίζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ενώ σημειώνει ότι «η εισαγωγή πυρηνικού στοιχείου στην Καραϊβική υπονομεύει τη σταθερότητα του ημισφαιρίου».

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες την κινητοποίηση 4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων και την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και drones στα χωρικά ύδατα, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας στην Καραϊβική και κατά μήκος των συνόρων με την Κολομβία, όπου 15.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών - κατηγορία που αξιοποιούν οι ΗΠΑ ως πρόσχημα για την ένταση της επιθετικότητάς τους.

Ο υπουργός Αμυνας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, δήλωσε ότι η επιχείρηση «Αστραπή του Κατατούμπο» στοχεύει στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας, ενώ κατήγγειλε την αμερικανική παρουσία ως «προκλητική».