Τετάρτη 20 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.- Χτες το μεσημέρι στη συριακή πρωτεύουσα εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μέσα σε αυτοκίνητο, κοντά στην κεντρική πύλη ενός κέντρου διαχείρισης οπλισμού. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν τον θάνατο ενός στρατιώτη και τον τραυματισμό άλλων 12 ατόμων.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Επίθεση drone σε αγορά πόλης του νότιου Σουδάν που ελέγχεται από τις παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) προκάλεσε χτες τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 23. Σε πόλεμο από τον Απρίλη του 2023, σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικοί των RSF έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με drones.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Κτίριο κατέρρευσε χτες τα ξημερώματα στη γερμανική πόλη Γκέρλιτς, μετά από έκρηξη η οποία κατά τις πρώτες εκτιμήσεις αποδίδεται σε διαρροή αερίου. Επειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού των τριών αγνοουμένων κάτω από τα ερείπια με τη βοήθεια σκύλων, οι διασώστες άρχισαν να καθαρίζουν τα συντρίμμια με εκσκαφέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κτίριο περιείχε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

    

