Βήμα για συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα

- Τι κάλεσμα απευθύνει η ΕΕΔΥΕ μπροστά στο Διήμερο και στη Μαραθώνια Πορείας Ειρήνης;

- Το Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης θα υλοποιηθεί με δεκάδες εκδηλώσεις, πορείες, συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, διαδηλώσεις στις 16 και 17 Μάη σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο τις περιοχές όπου υπάρχουν αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις - ορμητήρια θανάτου. Στόχος μας φέτος είναι να αποτελέσει σταθμό κλιμάκωσης και όχι μια αποσπασματική κινητοποίηση. Ερχεται να πατήσει πάνω σε μια ήδη διαμορφωμένη αγωνιστική εμπειρία.

Το προηγούμενο διάστημα έχουν εκφραστεί σημαντικές αντιδράσεις. Η απεργία στα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας και σε μια σειρά άλλες χώρες τον Φλεβάρη, οι μεγάλες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και στον λαό της Κούβας, οι κινητοποιήσεις ενάντια στις βάσεις και στην εμπλοκή σε όλη τη χώρα, οι δράσεις φοιτητικών συλλόγων ενάντια στην υποταγή της επιστήμης και της έρευνας στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μεγάλες κινητοποιήσεις στην Κρήτη με επίκεντρο τη ναυτική βάση της Σούδας, όπου αναδείχθηκε στην πράξη η δυνατότητα μαζικής αντίστασης στην αξιοποίηση των βάσεων. Εκεί φάνηκε ότι το ζήτημα δεν αφορά «λίγους», αλλά μπορεί να κινητοποιήσει ευρύτερα στρώματα.

Η έννοια της κλιμάκωσης εδώ δεν είναι τυπική. Σημαίνει διεύρυνση της συμμετοχής με νέες δυνάμεις για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Σ' αυτήν τη βάση, το κάλεσμα αποκτά χαρακτηριστικά ξεσηκωμού, όχι με την έννοια μιας στιγμιαίας έκρηξης, αλλά ως διαδικασία που οικοδομεί όρους πιο σταθερής και μαχητικής λαϊκής παρέμβασης.

Η μαζική συμμετοχή στην 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, στην παγκρήτια κινητοποίηση στη Σούδα στις 17 Μάη και στις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε να σπάσει τη σιωπή που καλλιεργούν η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού γύρω από την εμπλοκή, να αμφισβητήσει την εικόνα «συναίνεσης» και να στείλει ηχηρό μήνυμα ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας δεν αποδέχεται αυτήν την πορεία.

Ταυτόχρονα να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, στον λαό της Κούβας, στον ιρανικό λαό, στον λαό του Λιβάνου και σε όλους τους λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστών. Σε μια περίοδο που επιχειρείται να καλλιεργηθεί κλίμα πόλωσης, εθνικισμού και στοίχισης πίσω από ιμπεριαλιστικά μπλοκ, η ανάδειξη της διεθνιστικής αλληλεγγύης αποτελεί κρίσιμο αντίβαρο. Υπενθυμίζει ότι η πραγματική διαχωριστική γραμμή δεν είναι ανάμεσα στους λαούς, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που υφίστανται τις συνέπειες των πολέμων και σε αυτούς που τους σχεδιάζουν και τους υλοποιούν.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί τον λαό και τη νεολαία να δουν το Διήμερο όχι ως ένα ακόμα γεγονός, αλλά ως βήμα για τη συνέχιση και την κλιμάκωση του αγώνα.