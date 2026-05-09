ΚΟΥΒΑ

Καταγγέλλει το νέο πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ

Νέα μέτρα που κλιμακώνουν την προσπάθεια απομόνωσης της Κούβας ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ την Πέμπτη το βράδυ, ως πιο συγκεκριμένη εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος 14404 που είχε εκδοθεί στις 1 Μάη και προέβλεπε κυρώσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ενέργειας, των εξορύξεων, της άμυνας ή της ασφάλειας της Κούβας, ή έχουν παράσχει υλική, οικονομική ή τεχνολογική υποστήριξη στην κυβέρνηση της Κούβας ή σε άλλα «υπό κυρώσεις» άτομα. Ερχονται να προστεθούν στον ενεργειακό αποκλεισμό από τις 29 Γενάρη, που σκληραίνει ακόμα περισσότερο τον υπερεξηντάχρονο βάρβαρο αποκλεισμό, που έχει καταδικαστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στη Συνέλευση του ΟΗΕ και από τους λαούς του κόσμου.

Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στον επιχειρηματικό όμιλο GAESA (Grupo de Administraciοn Empresarial SA), στην εκτελεστική πρόεδρό του και στην εταιρεία εξόρυξης «Moa Nickel SA» (MNSA - κοινοπραξία της καναδικής «Sherritt International» και της κρατικής κουβανικής εταιρείας νικελίου).

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας καταγγέλλει τη νέα επιθετική ενέργεια από την πλευρά των ΗΠΑ και σημειώνει:

«Πρόκειται για μια αδίστακτη πράξη οικονομικής επιθετικότητας, που ενισχύει τις εξωεδαφικές επιπτώσεις του αποκλεισμού, με την πιθανή εφαρμογή δευτερογενών κυρώσεων κατά ξένων εταιρειών, τραπεζών και οντοτήτων, ακόμα κι αν οι δραστηριότητές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με την Κούβα. Αυτό το μέτρο θα παρεμποδίσει περαιτέρω τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει τις καταστροφικές επιπτώσεις του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επιβλήθηκε στις 29 Γενάρη 2026, παραλύοντας τις εξαγωγές καυσίμων προς τη χώρα.

Ενεργώντας ως ο παγκόσμιος χωροφύλακας και παραβιάζοντας κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, το κυριαρχικό δικαίωμα όλων των κρατών που έχουν ή επιθυμούν να διατηρήσουν οικονομικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις με την Κούβα, η οποία δέχεται ρητή, απροκάλυπτη και άμεση επίθεση, οι ανώτατες αρχές των ΗΠΑ, ιδίως ο υπουργός Εξωτερικών, προσπαθούν να αναγκάσουν τη διεθνή κοινότητα, μέσω εκβιασμού και εκφοβισμού, να υποταχθεί και να συμμορφωθεί με τον αποκλεισμό».

Και προσθέτει: «Καταγγέλλουμε τον εγκληματικό χαρακτήρα αυτών των επιθετικών μέτρων, που αποσκοπούν στη λιμοκτονία και στην απελπισία ολόκληρου του κουβανικού πληθυσμού και στην προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καταστροφής σε εθνική κλίμακα. Απορρίπτουμε επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να δημιουργήσει ανθρωπιστική κρίση για να δικαιολογήσει πιο επικίνδυνες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Κούβας.

Σε όλα τα διεθνή φόρουμ η Κούβα θα συνεχίσει να καταγγέλλει τον αποκλεισμό. Ομοίως, καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτήν την επίθεση, η οποία συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση της επιθυμίας των ΗΠΑ να ασκήσουν κυριαρχία και έλεγχο στο πεπρωμένο της Κούβας, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την κυριαρχία όλων των κρατών».

Επίσης ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, Πρόεδρος της Κούβας και Πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, σε ανάρτησή του τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα, με τον ίδιο ρυθμό που ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε την Πατρίδα, την Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό».