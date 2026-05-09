ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Τσεκούρι» στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ η παραγωγή όπλων εκτοξεύεται

Το «παραγωγικό μοντέλο» της πολεμικής οικονομίας δείχνει τι περιμένει τους λαούς της Ευρώπης - Αντιδράσεις από τη νεολαία

Η Γερμανία «δείχνει τον δρόμο» για το τι περιμένει τους λαούς της Ευρώπης: Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν τα «σπασμένα» της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της υποχώρησης των γερμανικών ομίλων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και της πολεμικής προετοιμασίας.

Η ισχυρότερη οικονομία της ΕΕ προχωρά σε σαρωτικές περικοπές στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση, την ώρα που το κράτος διοχετεύει όλο τον παραγόμενο πλούτο στους επιχειρηματικούς ομίλους και την πολεμική βιομηχανία ως κερδοφόρο πεδίο επενδύσεων.

Μετά από ένα μπαράζ περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες και επιχορηγήσεων - φοροελαφρύνσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους τον τελευταίο χρόνο της εξουσίας της, στα τέλη Απρίλη η κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD) ενέκρινε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπών ύψους 38,3 δισ. ευρώ έως το 2030, που αποτελεί «σημείο καμπής» για την ευρωπαϊκή οικονομία και θυμίζει τις διαβόητες μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2010» του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «ιστορική μεταρρύθμιση» του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, που αναμένεται να περάσει άμεσα από τη γερμανική Βουλή και μεταξύ άλλων συνεπάγεται: Υψηλότερες συμμετοχές σε φάρμακα, περιορισμούς στη δωρεάν οικογενειακή ασφάλιση, μεγαλύτερες εισφορές για τους «υψηλόμισθους», ανώτατα όρια αμοιβών για γιατρούς, αλλά και φόρο στα ζαχαρούχα ποτά.

Περικοπές και αύξηση πληρωμών σε φάρμακα, εξετάσεις, χειρουργεία

Στην Ασφάλιση Υγείας (GKV) προβλέπεται ένα έλλειμμα περίπουτο 2027 και με αυτές τις περικοπές η «εξοικονόμηση» για τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να είναι 16,3 δισ. ευρώ φέτος.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η ανάσχεση της «εκρηκτικής ανόδου δαπανών» για Υγεία και Φάρμακο που αγοράζουν τα ασφαλιστικά ταμεία από τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ αυξήθηκαν και οι ασφαλιστικές εισφορές στα δημόσια ταμεία κατά περίπου 3% το 2026.

«Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε», είπε η υπουργός Υγείας, Νίνα Βάρκεν, την ώρα που οι τιμές καθορίζονται από τους ομίλους του Φαρμάκου και της Υγείας.

Ετσι, οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν πλέον συμμετοχή στα φάρμακα 7,50 - 15 ευρώ ανά συνταγή, από 5 - 10 ευρώ σήμερα.

Για ακριβές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως σε ισχίο και γόνατο, θεσπίζεται υποχρεωτική δεύτερη ιατρική γνώμη, δηλαδή ένας «κόφτης» στην έγκρισή τους.

Από το 2028 καταργείται η δωρεάν ασφάλιση συζύγων χωρίς δικό τους εισόδημα και στο εξής θα πρέπει να πληρώνουν ένα ποσοστό.

Ορισμένες παροχές ασφάλισης Υγείας σημαντικές για την πρόληψη πρόκειται να καταργηθούν. Ενδεικτικά, οι ασφαλισμένοι 35 ετών και άνω δικαιούνται επί του παρόντος προληπτική εξέταση για καρκίνο του δέρματος κάθε δύο χρόνια. Αυτό το δικαίωμα πρόκειται να καταργηθεί. Σύμφωνα με μια «επιτροπή εμπειρογνωμόνων» για τη μεταρρύθμιση της ασφάλισης Υγείας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο προληπτικός έλεγχος μειώνει τις ασθένειες και τους θανάτους...

Περικοπές προβλέπονται για τους οικογενειακούς γιατρούς και στις αμοιβές των γιατρών.

Στο μεταξύ, από το 2028 και μετά θα επιβληθεί φόρος στα αναψυκτικά που περιέχουν υψηλά επίπεδα ζάχαρης, μέτρο που αναμένεται να αποφέρει έσοδα 450 εκατ. ευρώ ετησίως στο σύστημα ασφάλισης Υγείας από τις τσέπες των καταναλωτών.

Στρατιωτικές δαπάνες: Στα 110 δισ. ευρώ και έπεται διπλασιασμός

Για να γίνει η σύγκριση: Τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν έλλειμμα 15 δισ. ευρώ και την ίδια στιγμή οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 24% το 2025 και έφτασαν περίπου στα 110 δισ. ευρώ, κατατάσσοντάς την τέταρτη στον κόσμο πίσω από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Το ποσό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030.

Πρόκειται για κρατικές δαπάνες που πέρα από την πολεμική προετοιμασία και τον διακηρυγμένο στόχο της Γερμανίας να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης, «τροφοδοτούν» επενδύσεις στην Ενεργειακή Μετάβαση, στην αυτοκινητοβιομηχανία, άλλους κλάδους της βιομηχανίας.

Προ ημερών η συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών κατάρτισε ακόμη έναν πολεμικό, αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Για το 2027 προϋπολογίζει δαπάνες ύψους 543 δισ. ευρώ, επιπλέον των 86 δισ. που προέρχονται από τα Ειδικά Ταμεία για την Αμυνα και τις υποδομές.

Ειδικά για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, θα διατεθούν φέτος περισσότερα από 100 δισ., 125 δισ. το 2027 και 167 δισ. το 2028, ενώ για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών θα επενδυθούν το προσεχές έτος 118 δισ.

Στην πλάτη του γερμανικού λαού φορτώνονται και τα απόνερα των γεωπολιτικών ανταγωνισμών για δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, πρώτες ύλες, επενδύσεις κ.λπ. Ο υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος, ο σοσιαλδημοκράτης Λαρς Κλινγμπάιλ, για να δικαιολογήσει τις νέες περικοπές, επικαλέστηκε την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που επιβραδύνει περαιτέρω την καπιταλιστική οικονομία της Γερμανίας, σημειώνοντας πως τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης για το 2026 θα διαμορφωθούν στα 382,1 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 9,9 δισ. ευρώ χαμηλότερα από προηγούμενες εκτιμήσεις.

Από τα αυτοκίνητα στα κανόνια

Αναζητώντας κερδοφόρες αγορές και κλάδους για επενδύσεις, το γερμανικό κεφάλαιο στρέφεται «από τα αυτοκίνητα στα κανόνια».

Οπως μεταδίδει η «Wall Street Journal», λόγω της στασιμότητας της γερμανικής οικονομίας καθώς αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό από την Κίνα, τη μείωση της ζήτησης και τους δασμούς των ΗΠΑ, η Γερμανία μετατρέπει τη βιομηχανική της βάση σε οπλοστάσιο της Δύσης.

Σε όλη τη βιομηχανική ζώνη της Γερμανίας, γραμμές παραγωγής που κάποτε τροφοδοτούσαν το εξαγωγικό θαύμα της χώρας μετατρέπονται τώρα σε μηχανές του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, μεταδίδει το αμερικανικό μέσο.

Κάθε μήνα περίπου 15.000 θέσεις εργασίας χάνονται στη γερμανική μεταποίηση, συμπεριλαμβανομένου του άλλοτε κυρίαρχου τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Σε μια συγκυρία που το γερμανικό κεφάλαιο ετοιμάζεται να ανοίξει δρόμους με τα όπλα και η Γερμανία να κυριαρχήσει γεωπολιτικά στην Ευρώπη, το Βερολίνο επιδιώκει να καταστεί ο βασικός πυλώνας της αμυντικής βιομηχανίας της ηπείρου.

Πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές στη Γερμανία και την ΕΕ έχουν διευκολύνει την πρόσβαση των πολεμικών βιομηχανιών στις κεφαλαιαγορές, ενώ μεγάλα κρατικά συμβόλαια και δημόσια χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν ενεργοποιήσει σχεδόν 1 τρισ. ευρώ για την Αμυνα.

Επομένως ο παραγόμενος πλούτος και τα έσοδα του κράτους κατευθύνονται συνειδητά σε ένα «παραγωγικό μοντέλο» πολεμικής οικονομίας, όχι μόνο επειδή εκεί τώρα είναι το μέγιστο κέρδος, αλλά και για τους μελλοντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Η αυτοκινητοβιομηχανία περνά κρίση λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, των γεωπολιτικών κινδύνων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα, δήλωσε ο Κλάους Ρόζενφελντ, διευθύνων σύμβουλος της «Schaeffler», ενός από τους κορυφαίους προμηθευτές αυτοκινήτων στον κόσμο, που παράγει από συστήματα μετάδοσης έως ρουλεμάν.

Η εταιρεία του κατασκευάζει πλέον κινητήρες για drones, συστήματα για τεθωρακισμένα οχήματα και εξαρτήματα για πολεμική αεροπορία. Στόχος είναι το 10% του κύκλου εργασιών της εταιρείας - 24 δισ. ευρώ σήμερα - να προέρχεται από τον αμυντικό τομέα που συστάθηκε πέρυσι, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται από τους περισσότερους από 100.000 εργαζομένους της και τα 100 εργοστάσια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων οκτώ στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση στηρίζει την «προσπάθεια». Εργοστάσια σε αδράνεια και ένας αυξανόμενος αριθμός απολυμένων εξειδικευμένων εργαζομένων κατευθύνονται προς τον μοναδικό τομέα που εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε μεγάλη κλίμακα.

Ενδεικτικά, η «Volkswagen» βρίσκεται σε συνομιλίες με ισραηλινές εταιρείες με στόχο την έναρξη παραγωγής εξαρτημάτων για το σύστημα Iron Dome έως το 2027. Πολλές εταιρείες έχουν προσθέσει τρίτες βάρδιες για την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών για την Ουκρανία. Πύραυλοι Patriot, που για χρόνια κατασκευάζονταν αποκλειστικά στις ΗΠΑ, πρόκειται σύντομα να παράγονται και στη Γερμανία.

Σχεδόν το 90% των ευρωπαϊκών κεφαλαίων που κατευθύνονται στην αμυντική τεχνολογία πηγαίνει σε γερμανικές εταιρείες, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Το υπουργείο Οικονομίας χρηματοδοτεί πλέον μια πλατφόρμα διασύνδεσης, που έχει δημιουργηθεί από την κύρια ένωση της αμυντικής βιομηχανίας BDSV, με στόχο τη σύνδεση των υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού με εταιρείες άλλων κλάδων.

«Σχολικές απεργίες» κατά του πολέμου

«Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους». Με αυτό το σύνθημα διαδήλωσαν και αυτή την Παρασκευή στο Βερολίνο και άλλες γερμανικές πόλεις δεκάδες χιλιάδες μαθητές, στο πλαίσιο της τρίτης αντιπολεμικής «σχολικής απεργίας» που οργανώθηκε και με αφορμή την 9η Μάη, επέτειο της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών.

Αγνοώντας τις απειλές από ορισμένους συλλόγους εκπαιδευτικών και τα υπουργεία Παιδείας των κρατιδίων, για κυρώσεις ή ακόμη και αποβολή, μαθητές μαζί με άλλους νέους, φοιτητές και εργαζόμενους βγαίνουν στους δρόμους της Γερμανίας από τον Δεκέμβρη, όταν ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Αμυνας, Μπ. Πιστόριους, ανακοίνωσε την επέκταση της στρατιωτικής θητείας φέρνοντας την υποχρεωτικότητα από την «πίσω πόρτα».

«Αυτήν τη στιγμή σχεδόν ο μισός ομοσπονδιακός προϋπολογισμός δαπανάται σε τανκς, βόμβες και υποδομές για την προετοιμασία της χώρας για πόλεμο», δηλώνει διαδηλωτής στον «Guardian», προσθέτοντας ότι όπως και τότε στη ναζιστική Γερμανία έτσι και τώρα, «οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες, τα εργοστάσια όπλων καθώς και οι τράπεζες κερδίζουν...».

«Τα σχολεία καταρρέουν. Ακόμα και σε αυτή, μια από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών. Η επιδεινούμενη κατάσταση στέγασης σημαίνει ότι πολλοί αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους», δηλώνει άλλος.

«Οι πλούσιοι θέλουν πόλεμο, οι νέοι θέλουν μέλλον». «Ο μόνος δικός μας πόλεμος είναι ο ταξικός πόλεμος». «Εκπαίδευση αντί για στρατιωτικές εξετάσεις». Αυτά είναι ορισμένα από τα συνθήματα που φωνάζουν οι νέοι στη Γερμανία, «ενώνοντας» τις φωνές τους με άλλους της Ευρώπης.

Τις κινητοποιήσεις αυτές στηρίζουν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Γερμανία, προβάλλοντας το δικό τους ολοκληρωμένο πλαίσιο πάλης για να μη θυσιαστούν οι λαοί στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, ενάντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Ε. Μ.