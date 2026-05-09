Περί πατριωτισμού...

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και τον πόλεμο στο Ιράν, αξίζει να θυμηθούμε ότι το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Είναι σημαντικό όλοι μας και ειδικά οι νέοι, που έχουμε λιγότερα βιώματα από τους παλιούς, να εξετάσουμε διαχρονικές σταθερές για να σχηματίσουμε ουσιαστική στάση και να μην παρασυρόμαστε.

Η κυρίαρχη γραμμή που σερβίρεται μαζικά είναι πως το συμφέρον και η ασφάλεια της χώρας είναι αλληλένδετα με τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ.

Τα χρόνια μετά την πτώση της χούντας, ένα τεράστιο κίνημα απαιτούσε να απεμπλακεί η χώρα από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι βάσεις και να φύγουν οι ΝΑΤΟικοί από τη Σούδα. Τα χρόνια πέρασαν και έγινε πολλή δουλειά για να υπογραμμιστεί το πόσο αναγκαίο είναι η χώρα να στοιχηθεί πίσω από ΗΠΑ -ο ΝΑΤΟ στο διεθνές ασταθές περιβάλλον. Αυτά γίνονταν και για να δικαιολογηθεί η ύπαρξη της βάσης στα Χανιά, να υπογραφεί η επέκταση της παραμονής της και να μειωθούν οι αντιδράσεις από τη χανιώτικη κοινωνία.

Πρόσεξα με ενδιαφέρον την αφύπνιση του πατριωτικού αισθήματος και ειδικά από κάποιους νέους της ηλικίας μου, που άρχισαν να «τσιμπάνε» στις μελετημένες δηλώσεις του υπουργού Αμυνας, ειδικά με αφορμή την Κύπρο. Ξέρουμε πως οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας θα συνοδεύεται με επίκληση στο πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων για υπεράσπιση της πατρίδας.

Καλό είναι λοιπόν να θυμηθούμε έγκαιρα, αντλώντας συμπεράσματα από το παρελθόν, ποιος είναι ο αληθινός πατριώτης. Γιατί σε περίπτωση εμπλοκής της χώρας μας θα την πληρώσουν, όπως πάντα, τα παιδιά του εργαζόμενου λαού, θα είναι οι Ελληνες ναυτικοί που ήδη βρίσκονται σε κίνδυνο για τις μπίζνες των εφοπλιστών, θα είναι τα λαϊκά νοικοκυριά που θα πληρώσουν τις συνέπειες του πολέμου.

Πατριώτης είναι αυτός που στοιχίζεται με τον λαό του και όχι με τα συμφέροντα εκπροσώπων μεγάλων εταιρειών και οικονομικών παραγόντων. Πατριώτης είναι αυτός που παραμένει συνεπής και διαφυλάσσει τους συνανθρώπους και τους πόρους της χώρας του, και δεν συνεργάζεται με μια μπότα που αργότερα θα γυρίσει και θα τον λιώσει.

Είδαμε και τα αποτελέσματα της αντίστασης των Ελλήνων πατριωτών, με τη δημιουργία του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, και πως για άλλη μια φορά ο λαός κατάφερε να οργανωθεί και να βγει νικητής. Υποδείγματα Ελλήνων πατριωτών που δεν λύγισαν ούτε την ύστατη στιγμή μπροστά στα τουφέκια των ναζιστών και των ντόπιων συνεργατών τους, όπως άλλωστε μας θύμισαν οι πρόσφατες φωτογραφίες από τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής.

Μόνη λύση για πραγματική ασφάλεια σε εμάς εδώ είναι να παλέψουμε να σταματήσει η λειτουργία της βάσης της Σούδας. Η ύπαρξή της είναι κίνδυνος, ειδικά εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων. Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα για τη διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ας έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας πως το λαϊκό συμφέρον δεν είναι άλλο από την ασφάλεια του λαού μας. Πρέπει όμως και να είμαστε έτοιμοι να ενωθούμε και να οργανωθούμε, για να τα διεκδικήσουμε αυτά στην πράξη. Για την πατρίδα μας και για το μέλλον μας.

Απευθύνω κάλεσμα σε κάθε νέο και νέα των Χανίων να πάρουν ενεργά μέρος στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Τώρα είναι η ώρα να ενώσουμε τη φωνή μας στη μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση που οργανώνεται από την Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και στην Εμπλοκή, την Κυριακή 17 Μάη στη βάση της Σούδας.

Την ίδια μέρα οργανώνονται κινητοποιήσεις σε κάθε πόλη, στο πλαίσιο του Αντιιμπεριαλιστικού Διημέρου της ΕΕΔΥΕ στις 16 - 17 Μάη, με κορυφαία συγκέντρωση να είναι η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα, στα βήματα του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη!

Ολοι λοιπόν την Κυριακή 17 Μάη στις 12 μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς!

Μάρκος ΜΑΝΤΑΚΑΣ*

Δισέγγονος του Μανώλη Μάντακα, στρατηγού του ΕΛΑΣ