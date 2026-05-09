ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Κλιμάκωση παραβιάσεων της εκεχειρίας και παζάρια στη σύγκρουση με το Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ αποδεικνύουν έμπρακτα πως οι «εκεχειρίες» που συνάπτουν είναι για να παραβιάζονται, καθώς τις ερμηνεύουν αφενός σαν εισιτήριο «ελευθέρας» για τη συνέχιση των δικών τους ιμπεριαλιστικών τους επεμβάσεων και αφετέρου ως επιπρόσθετο μοχλό πίεσης στους αντιπάλους τους προκειμένου να επιτευχθούν εκβιαστικά συμφωνίες κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους.

Αυτή τη «φόρμουλα» τακτικής εφαρμόζουν και οι δύο επιτιθέμενες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν να μετρά την Παρασκευή 8 Μαΐου 69 μέρες από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φλεβάρη. Η σύγκρουση και η παράλληλη διαπραγμάτευση με μεσολάβηση του Πακιστάν γίνεται σε συνθήκες «εύθραυστης εκεχειρίας», με τον έλεγχο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ να είναι στο επίκεντρο.

Η ανάφλεξη των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αργά το βράδυ της Πέμπτης - ξημερώματα Παρασκευής ήρθε ένα 24ωρο μετά την «αναστολή» της νέας «Επιχείρησης Ελευθερία», που ανήγγειλε την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο υποτίθεται τον απεγκλωβισμό των περίπου 1.500 πλοίων και 22.500 ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ. Η «Επιχείρηση Ελευθερία» (που προκάλεσε την εύλογη αντίδραση του Ιράν ως νέα παραβίαση της εκεχειρίας) κράτησε περίπου ένα 24ωρο και πέτυχε τη διέλευση δύο εμπορικών πλοίων με αμερικανική σημαία. Ωστόσο, έληξε πρώιμα καθώς (όπως αποκάλυψε μεσοβδόμαδα το NBC News) η Σαουδική Αραβία ήρε την άδεια στις αμερικανικές δυνάμεις να κάνουν χρήση αεροδρομίων και λιμανιών, ανησυχώντας για νέα ιρανικά αντίποινα σε βάρος της.

Οι ΗΠΑ ...κάνοντας την ανάγκη «φιλοτιμία» ανήγγειλαν την Τετάρτη την «αναστολή» της επιχείρησης, για να δώσουν όπως λένε ώθηση στις διαπραγματεύσεις, κάνοντας λόγο για δήθεν «πολύ καλές συνομιλίες». Ο Τραμπ εξέφρασε την προσδοκία πως μία συμφωνία με το Ιράν «έρχεται σύντομα», με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios να σιγοντάρει τις ψυχολογικές επιχειρήσεις του Λευκού Οίκου, διαδίδοντας παραπλανητικές - όπως αποδείχθηκε - πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας «μίας σελίδας», που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο.

Απειλές, πιέσεις, εκβιασμοί και αντικειμενικές ανάγκες

Οι υπαναχωρήσεις της αμερικανικής πλευράς έναντι του Ιράν και η (σταθερή...) εναλλαγή απειλών για κλιμάκωση του πολέμου, εκβιασμών ή και προσδοκιών για «συμφωνία», που ενίοτε εκφράζονται πολλές φορές ακόμη και μέσα σε ένα 24ωρο, εξυπηρετούν αντικειμενικές ανάγκες της ιμπεριαλιστικής δύναμης. Από τη μια το να κερδίσει χρόνο, καθώς ήδη τα επιτελεία των ΗΠΑ αναφέρουν ότι έχουν μεγάλη μείωση των πυρομαχικών και ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, που θα πάρει καιρό να αποκατασταθούν. Επίσης να φθείρει ανταγωνιστές στην περιοχή όπως η Κίνα, που εισάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Ιράν και χώρες του Περσικού που περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ.

Οσο για την απαίτηση των ΗΠΑ περί ουσιαστικής συρρίκνωσης ή και κατάργησης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αυτή αφορά κύρια την καθησύχαση του Ισραήλ, που είναι το μόνο κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα και θέλει παντοιοτρόπως να διατηρήσει το μονοπώλιο. Δεν είναι τυχαίο πως επί του παρόντος η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι τα ΗΑΕ. Χώρα που έχει συνάψει από το 2020 «Συμφωνία του Αβραάμ» με το Ισραήλ και η οποία συχνά δρα σε συνεργασία με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο κατά χωρών της ευρύτερης περιφέρειας (Σουδάν, Υεμένη κ.ά.).

Αυτές οι επιδιώξεις εξηγούν τη συνέχιση της σκληρής γραμμής των ΗΠΑ στο παζάρι με το Ιράν. Ρεπορτάζ της εφημερίδας «WSJ» την Πέμπτη ανέφερε πως οι «νέες» προτάσεις που παρέδωσαν οι ΗΠΑ στους Πακιστανούς μεσολαβητές αναφέρουν γνωστές αμερικανικές «κόκκινες γραμμές» που δυσκολεύουν την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης. Οι ΗΠΑ φέρεται έτσι να ζητούν την «ξεκάθαρη δέσμευση» του Ιράν πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, πως θα διαλύσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν και θα απαγορευτεί πλήρως κάθε υπόγεια πυρηνική δραστηριότητα. Ζητούν επίσης επιθεωρήσεις κατ' απαίτηση και επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβίασης, 20ετές μορατόριουμ σε εμπλουτισμό ουρανίου (αντί του μόνιμου μορατόριουμ), παράδοση όλων των αποθεμάτων ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με παράλληλη χαλάρωση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και σταδιακή άρση κυρώσεων ανάλογα με τη συμμόρφωση του Ιράν και όχι εκ των προτέρων.

Το Ιράν, που αντιστέκεται επί περίπου 70 μέρες στις επιθέσεις και απειλές των ΗΠΑ και Ισραήλ, δύσκολα μπορεί να κάνει δεκτούς τέτοιους όρους.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση που έκανε την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μετά τις νέες απρόκλητες επιθέσεις των ΗΠΑ αργά το βράδυ της Πέμπτης κατά ιρανικού τάνκερ και κατά ενός άλλου πλοίου που πλησίαζε τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Στις αμερικανικές επιθέσεις της 7ης - 8ης Μάη, το Ιράν αντέδρασε άμεσα με πυραύλους, drone και ταχύπλοα, καθώς οι ΗΠΑ στη συνέχεια βομβάρδισαν και παράκτιες μη στρατιωτικές περιοχές του Ιράν δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά και τα περιθώρια αντίδρασης της Τεχεράνης. Ο Α. Αραγτσί, λοιπόν, κατήγγειλε τις ΗΠΑ πως υπονομεύουν σκόπιμα τις διπλωματικές προσπάθειες προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ανέφερε: «Πρόκειται για μια χονδροειδή τακτική πίεσης; `Η είναι το αποτέλεσμα ενός σπασίκλα που για άλλη μια φορά παρασύρει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα νέο τέλμα; Οποιες και αν είναι οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση».

Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με πληροφορίες της Lloyd's List αλλά και ιρανικών ΜΜΕ, το ιρανικό κράτος προχώρησε αυτή τη βδομάδα στη συγκρότηση μίας νέας κυβερνητικής υπηρεσίας, που είναι επιφορτισμένη με την έγκριση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και με την είσπραξη τελών διέλευσης, αδιαφορώντας για τις αμερικανικές απειλές...

Δ. ΟΡΦ.