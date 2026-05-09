Αντίστροφη μέτρηση για τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης και τις άλλες εκδηλώσεις

Την Κυριακή 17 Μάη, από τον Μαραθώνα έως το Σύνταγμα, όπου θα ακολουθήσει συναυλία

Μια βδομάδα απέμεινε μέχρι το Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ στις 16 και 17 Μάη, με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική την Κυριακή 17 Μάη. Οι τοπικές Επιτροπές Ειρήνης, σωματεία και φορείς ανεβάζουν στροφές για την επιτυχία σε όλη τη χώρα αυτής της κορυφαίας παρέμβασης του φιλειρηνικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, σε συνθήκες που ο πόλεμος και οι συνέπειές του για τον λαό κλιμακώνονται, μαζί με την ελληνική εμπλοκή.

Φέτος η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη διαδήλωση, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η εκκίνηση, όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί στις 8 π.μ. από τον Τύμβο Μαραθώνα, και ο τερματισμός θα γίνει στις 8 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος.

Το πρόγραμμα και οι στάσεις έχουν ως εξής: 8 π.μ. έναρξη στον Τύμβο του Μαραθώνα. 8.15 π.μ. χαιρετισμοί και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη. 9.30 π.μ. Νέα Μάκρη (έναντι δημαρχείου). 12 μ. Ραφήνα (πάρκο, μετά τη διασταύρωση). 1.30 μ.μ. Πικέρμι (πλατεία Μιλτ. Εβερτ). 3 μ.μ. Παλλήνη. 4 μ.μ. αναχώρηση από Παλλήνη. 5.30 μ.μ. Αγία Παρασκευή (πλατεία). 6.30 μ.μ. υπουργείο Εθνικής Αμυνας (πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων). 7.30 μ.μ. Πάρκο Ελευθερίας. 8 μ.μ. τερματισμός στην πλατεία Συντάγματος και συναυλία.





Κάθε μέρα που περνάει, ακόμα περισσότερα εργατικά σωματεία και φορείς, σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, πολιτιστικοί σύλλογοι, δηλώνουν συμμετοχή στη Μαραθώνια Πορεία και καλούν όσους δεν περπατήσουν από τον Μαραθώνα να υποδεχτούν τους μαραθωνοδρόμους στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, και όλοι μαζί να κατευθυνθούν προς την αμερικάνικη πρεσβεία και μετά στο Σύνταγμα.

Λεωφορεία για τον Μαραθώνα

Από την ΕΕΔΥΕ: 6.30 π.μ., πλατεία Κάνιγγος. Επιτροπές Ειρήνης Αγίου Δημητρίου: 6.30 π.μ., πλατεία Αρη Βελουχιώτη. Επιτροπή Ειρήνης Ηλιούπολης, Δάφνης - Υμμητού: 6.45 π.μ. Ηλιούπολη - σταθμός Μετρό), 6.50 π.μ. Δάφνη - Γυμναστική Ακαδημία (Λεωφόρος Βουλιαγμένης). Επιτροπή Ειρήνης Μοσχάτου -Ταύρου: 6.30 π.μ. Μοσχάτο (Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μεταμορφώσεως - παιδική χαρά), 6.45 π.μ. Ταύρος - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Πειραιώς 211). Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου: 6.45 π.μ. Πετρούπολη (δημαρχείο), 6.55 π.μ. Ιλιον (ΟΤΕ), 7 π.μ. Αγιοι Ανάργυροι (εκκλησία), 7.05 π.μ. Καματερό (στάση «Μανάρα»). Επιτροπή Ειρήνης Μεταμόρφωσης - Νέου Ηρακλείου - Νέας Ιωνίας: 6.30 π.μ. Μεταμόρφωση (Προαστιακός), 6.45 π.μ. Ν. Ηράκλειο (κινηματογράφος «Τρία Αστέρια»), 7 π.μ. Νέα Ιωνία (ΟΤΕ). Επιτροπή Ειρήνης Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής: 7 π.μ. πλατεία Χαλανδρίου (οδός Κολοκοτρώνη - αφετηρία ταξί), 7.10 π.μ. πλατεία Αγίας Παρασκευής (εκκλησία - οδός Μεσογείων). Επιτροπές Ειρήνης Πειραιά, Κερατσινίου: 6.15 π.μ. Πειραιάς (Δημοτικό Θέατρο), 6.30 π.μ. Κερατσίνι (πλατεία Λαού). Επιτροπές Ειρήνης Νίκαιας, Κορυδαλλού: 6.30 π.μ. Νίκαια (γήπεδο Νεάπολης), 6.45 π.μ. Νίκαια (Περιβολάκι). Απογευματινά πούλμαν για Αγία Παρασκευή: 4 μ.μ. Ελευσίνα («Ελαιουργική»).

Μετρό: Παλλήνη, Αγία Παρασκευή, υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Προαστιακός: Παλλήνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2103844853, 6974710733 και στις κατά τόπους Επιτροπές.