Σάββατο 9 Μάη 2026 - Κυριακή 10 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ
Μεγάλη απήχηση βρίσκει το κάλεσμα για την κινητοποίηση στη βάση της Σούδας

Δεκάδες σωματεία και φορείς από τους τέσσερις νομούς ετοιμάζονται να διαδηλώσουν την Κυριακή 17 Μάη

Eurokinissi

Δεκάδες είναι τα σωματεία από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης που καλούν σε μαζική συμμετοχή στην παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μάη στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης την Αγορά των Χανίων. Την κινητοποίηση οργανώνει η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, και η απήχησή της είναι ήδη μεγάλη στο νησί.

«Δεν θα συνηθίσουμε την κουλτούρα των φέρετρων, ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Οι εξελίξεις κάνουν επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για: Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου, των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό», τονίζει στο κάλεσμά της η Παγκρήτια Επιτροπή.

Απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση έχουν πάρει μέχρι τώρα οι εξής φορείς:

Από Χανιά: ΝΤ Χανίων της ΑΔΕΔΥ, Σωματείο Οικοδόμων Χανίων, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Χανίων, Σωματείο Επισιτισμού Χανίων, Σωματείο Τροφίμων - Ποτών ν. Χανίων, Παράρτημα Χανίων του Μουσικού Συλλόγου, Σωματείο Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων ν. Χανίων, ΣΕΠΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Χανίων, Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Χανίων, Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, Παράρτημα Χανίων του ΕΣΥΝ, Παράρτημα Χανίων της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.


Από Ρέθυμνο: Επιτροπή Ειρήνης Ρεθύμνου, Ενωση Γιατρών Ρεθύμνου, Συνδικάτο Οικοδόμων Ρεθύμνου, ΣΕΠΕ Ρεθύμνου, Παράρτημα Ρεθύμνου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Από Ηράκλειο: Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ηρακλείου, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Ηρακλείου, Παράρτημα Κρήτης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ, Σύλλογος Σπουδαστών ΣΑΕΚ Ηρακλείου, Ενωση Γονέων Μαθητών Δήμου Φαιστού, Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, Παράρτημα Ηρακλείου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Η εκκίνηση από το Ηράκλειο θα γίνει από το Αγαλμα Βενιζέλου στις 8.30 π.μ.

Από Λασίθι: Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Λασιθίου «Τάλως», ΕΛΜΕ Λασιθίου, Παράρτημα Λασιθίου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
