ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ

Μεγάλη απήχηση βρίσκει το κάλεσμα για την κινητοποίηση στη βάση της Σούδας

Δεκάδες σωματεία και φορείς από τους τέσσερις νομούς ετοιμάζονται να διαδηλώσουν την Κυριακή 17 Μάη

Δεκάδες είναι τα σωματεία από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης που καλούν σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.

«Δεν θα συνηθίσουμε την κουλτούρα των φέρετρων, ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Οι εξελίξεις κάνουν επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για: Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου, των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό», τονίζει στο κάλεσμά της η Παγκρήτια Επιτροπή.

Απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση έχουν πάρει μέχρι τώρα οι εξής φορείς:

Από Χανιά: ΝΤ Χανίων της ΑΔΕΔΥ, Σωματείο Οικοδόμων Χανίων, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Χανίων, Σωματείο Επισιτισμού Χανίων, Σωματείο Τροφίμων - Ποτών ν. Χανίων, Παράρτημα Χανίων του Μουσικού Συλλόγου, Σωματείο Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων ν. Χανίων, ΣΕΠΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Χανίων, Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Χανίων, Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, Παράρτημα Χανίων του ΕΣΥΝ, Παράρτημα Χανίων της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.





Επιτροπή Ειρήνης ΡεθύμνουΕνωση Γιατρών ΡεθύμνουΣυνδικάτο Οικοδόμων ΡεθύμνουΣΕΠΕ Ρεθύμνου, Παράρτημα Ρεθύμνου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Από Ηράκλειο: Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ηρακλείου, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Ηρακλείου, Παράρτημα Κρήτης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ, Σύλλογος Σπουδαστών ΣΑΕΚ Ηρακλείου, Ενωση Γονέων Μαθητών Δήμου Φαιστού, Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, Παράρτημα Ηρακλείου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Η εκκίνηση από το Ηράκλειο θα γίνει από το Αγαλμα Βενιζέλου στις 8.30 π.μ.

Από Λασίθι: Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Λασιθίου «Τάλως», ΕΛΜΕ Λασιθίου, Παράρτημα Λασιθίου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.