Σάββατο 9 Μάη 2026 - Κυριακή 10 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Συνεχείς ισραηλινές θηριωδίες

Την καταστροφή και τον θάνατο σκορπά το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ στον Λίβανο και στην Παλαιστίνη

Υπό συνθήκες υποτιθέμενης εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει καθημερινά τους βομβαρδισμούς σε χωριά και πόλεις του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, μη διστάζοντας μεσοβδόμαδα να προχωρήσει, μετά από περίπου έναν μήνα, και στον βομβαρδισμό της νότιας Βηρυτού, εξολοθρεύοντας άλλους τρεις διοικητές της Χεζμπολάχ.

Οι συνεχείς επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και των εργολάβων που έχει προσλάβει για τη μαζική κατεδάφιση κτιρίων σε περιοχές του νότιου Λιβάνου συνοδεύονται από την παράταση των διπλωματικών παζαριών ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και στον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, υπό την πίεση των ΗΠΑ, που προσδοκούν αργά ή γρήγορα μια νέα «Συμφωνία του Αβραάμ».

Σε αυτό το πλαίσιο, την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Μάη προγραμματίζονται νέες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στους πρέσβεις και διαπραγματευτές Ισραήλ - Λιβάνου, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αυξάνει τις πιέσεις και στις δύο πλευρές ώστε να ενώσουν δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ, που αντιστέκεται σθεναρά στην ισραηλινή κατοχή.

Σε αυτό το παζάρι, το «κοντέρ» των εγκλημάτων που προκαλούν οι ισραηλινές επιθέσεις ανεβάζει στροφές, με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει αυτήν τη βδομάδα πάνω από 2.700 νεκρούς και τουλάχιστον 8.300 τραυματίες από τις 2 Μάρτη.

Διεργασίες για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα

Το ίδιο διάστημα το Ισραήλ συνεχίζει τις καθημερινές παραβιάσεις της «εκεχειρίας» στη Γάζα, φροντίζοντας να εξολοθρεύει καθημερινά οικογένειες αμάχων και να καταδυναστεύει συνεχώς πάνω από 2 εκατ. Παλαιστίνιους, που παλεύουν να επιβιώσουν απέναντι σε ασύλληπτες αντιξοότητες και ελλείψεις.

Την Παρασκευή η Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) απηύθυνε δραματική έκκληση προς τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις να επιτρέψουν τη μαζική προώθηση στη Γάζα όχι μόνο βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και σημαντικών ποσοτήτων σκηνών και φαρμάκων, για την εξολόθρευση τρωκτικών που κάθε βράδυ επιτίθενται μαζικά σε βρέφη και μικρά παιδιά που κοιμούνται στις σκηνές, σε άθλιες συνθήκες.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντ. Τραμπ, συνέχισε αυτήν τη βδομάδα τις συναντήσεις του στο Ισραήλ με στόχο την έναρξη της εφαρμογής του άθλιου σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, που επιδιώκει την εμπορική αξιοποίηση ορισμένων περιοχών και την πλήρη μετατροπή της περιοχής σε αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο.

    

