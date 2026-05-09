Η φετινή κινητοποίηση να είναι η μαζικότερη των τελευταίων χρόνων

Η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή κάλεσε όλους τους φορείς του νησιού να κινητοποιηθούν ενάντια στη βάση της Σούδας στα Χανιά στις 17 Μάη. Ηδη οι Επιτροπές Ειρήνης του νησιού και δεκάδες φορείς έχουν ανταποκριθεί σ' αυτό το κάλεσμα.

Η φετινή κινητοποίηση γίνεται σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων. Συνεχίζονται η επιθετική δραστηριότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και η καταστροφή του Λιβάνου από το Ισραήλ στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ενώ τα ερείπια της Γάζας «υποδέχονται τους επενδυτές». Η κυβέρνηση της χώρας μας εμπλέκεται ολοένα και βαθύτερα στις πολεμικές συρράξεις, συμμετέχει απροκάλυπτα στο μοίρασμα της λείας των πολέμων, που αφορούν τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς και υποδομών, σε τελική ανάλυση για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας - ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, στέλνει φρεγάτες και οπλισμό στο εξωτερικό, ενώ με ταχύτατο ρυθμό προσανατολίζει τη δραστηριότητα των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων για πολεμικούς σκοπούς. Αντί τα πανεπιστήμιά μας να υπηρετούν την επιστήμη με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, θέλει να μετατραπούν σε εργαστήρια πολεμικής έρευνας.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιεσδήποτε εκεχειρίες σ' αυτό το ανελέητο κυνήγι για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία είναι προσωρινές. Η φωτιά του πολέμου μεγαλώνει έπειτα από τη λήξη κάθε εκεχειρίας, απειλώντας να τυλίξει στις φλόγες της όλους τους λαούς της Γης. Οι λαοί είναι αυτοί που πληρώνουν το τίμημα κάθε πολέμου: Με το αίμα τους, με την ακρίβεια, με την έλλειψη υποδομών για φυσικές καταστροφές, με την ολοένα συρρικνούμενη χρηματοδότηση για τη δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Η βάση της Σούδας αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο, με αποτέλεσμα να είναι ταυτόχρονα και στόχος αντιποίνων. Αυτό δείχνουν άλλωστε οι επιθέσεις με drones που επιχειρήθηκαν εναντίον της, αλλά και η ένταση των μέτρων ασφάλειας γύρω της (μέχρι την Κάρπαθο...). Επίσης, ενώ η ίδια η βάση επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται, φαίνεται ότι δεν είναι πλέον αρκετή. Το λιμάνι του Ηρακλείου γίνεται όλο και συχνότερα τόπος ελλιμενισμού πολεμικών σκαφών από χώρες της ΕΕ.

Μπροστά σ' αυτήν την κατάσταση, που επιδιώκει να μας κάνει συνενόχους σε εγκλήματα, που μας θέλει άβουλους παρατηρητές ή συμμέτοχους στην καταστροφή της ζωής μας, έχουμε χρέος να αντιταχθούμε. Για όσους λένε ότι οι κινητοποιήσεις δεν φέρνουν αποτελέσματα, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί της βάσης: Προσπαθούν να εξωραΐσουν με κάθε τρόπο την παρουσία των ΝΑΤΟικών δυνάμεων στην Κρήτη. Βάφουν σχολεία, κάνουν μαθήματα πυρασφάλειας, μοιράζουν δώρα στους μαθητές στα Χανιά ή διοργανώνουν σεμινάρια για ΑμεΑ. Ταυτόχρονα προσπαθούν να εξαγοράσουν φοιτητές, με αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις, ή ερευνητές, με συνέδρια και χρηματοδότηση προγραμμάτων. Ολα αυτά δείχνουν πως κατανοούν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καταλαβαίνει τον ρόλο τους, δεν πιστεύει τις δικαιολογίες για τους πολέμους τους. Δείχνουν ότι φοβούνται την αντίδρασή μας.

Αυτήν τη χρονιά η κινητοποίηση ενάντια στη βάση της Σούδας πρέπει να είναι η μαζικότερη των τελευταίων χρόνων. Να διατρανώσουμε σε όλους τους τόνους πως δεν θέλουμε να χύσουμε το αίμα μας, να σκοτώσουμε και να σκοτωθούμε, να συνηθίσουμε να «βλέπουμε φέρετρα σκεπασμένα με σημαία» για τα συμφέροντά τους. Θέλουμε η Σούδα να είναι ένα λιμάνι φιλίας των λαών και όχι ορμητήριο πολέμων!

Γιάννης ΔΑΛΕΖΙΟΣ

Αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, μέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή