Σάββατο 9 Μάη 2026 - Κυριακή 10 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 35
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Μεγάλη αύξηση για το εθνικιστικό κόμμα

Την πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού σκηνικού στη Βρετανία καταγράφουν τα πρώτα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Πέμπτη σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία, καθώς οι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ βγήκαν μόλις τέταρτοι.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα σε 50 από τα 136 Δημοτικά Συμβούλια της Αγγλίας. Πρώτοι βγήκαν οι υποψήφιοι του εθνικιστικού κόμματος «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ, με 435 δημοτικούς συμβούλους (αύξηση 433 σύμβουλοι), δεύτεροι οι υποψήφιοι των Φιλελεύθερων Δημοκρατών με 277 (αυξήθηκαν κατά 31), τρίτοι οι υποψήφιοι του Συντηρητικού Κόμματος με 270 (μειώθηκαν κατά 190), τέταρτοι οι Εργατικοί με 256 (έχασαν 280), πέμπτοι οι Πράσινοι με 62 (αύξηση κατά 35) και στην έκτη θέση βρίσκονται 25 ανεξάρτητοι υποψήφιοι (-12 σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές).

Το εκλογικό αποτέλεσμα έκανε τον Φάρατζ να πανηγυρίζει, θεωρώντας ότι «έσβησε» από τον εκλογικό χάρτη το Εργατικό Κόμμα, και τον Στάρμερ να διαμηνύει σε εσωκομματικούς αντιπάλους και κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον πρωθυπουργικό θώκο, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα στο χάος.

Ανάλογη εικόνα αναμενόταν από το εκλογικό αποτέλεσμα σε εκατοντάδες δήμους της Ουαλίας και της Σκωτίας.

    

ΚΟΣΜΟΣ
