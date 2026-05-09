Από παλιότερη πορεία Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη, εδώ μπροστά στο μνημείο του Γρ. Λαμπράκη
Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί πορεία από το Γ' Σώμα Στρατού, όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο, έως το λιμάνι, την Κυριακή 17 Μάη στις 11 π.μ., από την ΕΔΥΕΘ, σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς.
Στη Λάρισα η Επιτροπή Ειρήνης καλεί στη συγκέντρωση στις 17 Μάη στην πλατεία ΑΤΑ στις 6.30 μ.μ. και στην πορεία που θα ακολουθήσει, απαιτώντας μεταξύ άλλων να κλείσουν η αμερικανική βάση στην 110 ΠΜ και το Ευρωστρατηγείο στην 1η Στρατιά.
Στον Βόλο η Επιτροπή Ειρήνης καλεί στις 6.30 μ.μ. στο παλιό δημαρχείο Νέας Ιωνίας.
Στην Αλεξανδρούπολη οργανώνεται συλλαλητήριο από τις Επιτροπές Ειρήνης, σωματεία και φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης την Κυριακή 17 Μάη, στις 11.30 π.μ. στο Πάρκο Ακαδημίας.
Σε αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση καλούν το Σάββατο 16 Μάη στις 7.30 μ.μ. στην Πάτρα (πλατεία Γεωργίου) οι Επιτροπές Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Ακόμα, η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας συνδιοργανώνει με τον δήμο Πατρέων τον 2ο Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη την Κυριακή 17 Μάη, στις 10.30 π.μ. από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας.
Η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας διοργανώνει αγώνα δρόμου 23 χλμ. προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη την Κυριακή 17 Μάη, με εκκίνηση το Πάρκο των Αλύγιστων στον Αγιο Αθανάσιο Τρίπολης στις 6 μ.μ. Παράλληλα, στην πλατεία Αρεως της Τρίπολης θα πραγματοποιηθούν μη ανταγωνιστικοί αγώνες 1 χλμ. για μικρούς (6 - 15 ετών) και μεγάλους.
Η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου διοργανώνει σκακιστικό τουρνουά για νέους το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μάη στην πλατεία Σαπφούς, μαζί με τον Σκακιστικό Σύλλογο «Βενιαμίν ο Λέσβιος», και πορεία ειρήνης την Κυριακή 17 Μάη στις 6 μ.μ., με αφετηρία την Παναγιούδα και τερματισμό στην πλατεία Σαπφούς.
Η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης το Σάββατο 16 Μάη στις 5 μ.μ. πραγματοποιεί πανσαμιακή πορεία ειρήνης με αφετηρία το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων και Μεταναστών, και τερματισμό στις 7 μ.μ. στην πλατεία Πυθαγόρα. Στην πορεία θα συμμετάσχει, όπως κάθε χρόνο, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας από τη Σμύρνη. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ειρηνοδρομία στη μνήμη του Δημήτρη Μαυρατζώτη από αγωνιστές του κινήματος ειρήνης, στη διαδρομή Κέντρο Κράτησης Προσφύγων - Μυτιληνιοί - Χώρα - Πυθαγόρειο - Βαθύ.
Η Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς διοργανώνει μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση την Κυριακή 10 Μάη, στις 7 μ.μ. στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας (Μυλασσών & Αρμενίων Προσκόπων), με κεντρικό άξονα τη μαθητική δημιουργία για την ειρήνη.
Η Επιτροπή Ειρήνης Κερατσινίου - Δραπετσώνας διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 9 Μάη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Κύπρου στο Κερατσίνι (έναντι δημαρχείου), με θέμα «Ο πόλεμος και οι συνέπειές του στους λαούς», για μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με καθημερινή δράση απλώνεται στη Λευκάδα και στην Πρέβεζα το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση του Σαββάτου 16 Μάη στις 5.30 μ.μ. έξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου, και στην Πορεία Ειρήνης που θα ακολουθήσει στις 6.30 μ.μ. στην Πρέβεζα. Στη Λευκάδα η Επιτροπή Ειρήνης έχει εκδώσει αγγλόφωνη έκδοση που μοιράζεται σε ξένους επισκέπτες του νησιού. Η Επιτροπή Ειρήνης Λευκάδας έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής και κοινής δράσης σε φορείς του νησιού.
Την παρουσίαση των καλλιτεχνικών δημιουργιών των παιδιών για την Ειρήνη, που περιλαμβάνουν έργα ζωγραφικής, τραγούδια και κείμενα, θα προχωρήσει την Παρασκευή 15 Μάη στις 6.30 μ.μ. στον «Θαλασσόμυλο», η Επιτροπή Ειρήνης Κεφαλονιάς - Ιθάκης. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί από τις 5.30 μ.μ. έκθεση ζωγραφικής. Οσοι μαθητές έχουν έργα και θέλουν να τα παρουσιάσουν, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 6975853400.