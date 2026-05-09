ΗΠΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ

«Εδραίωση διμερούς σχέσης» σε διάφορα πεδία

Ως συνάντηση «σημαντική και για τις δύο χώρες» περιέγραψε ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αυτήν που είχε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για την οποία δήλωσε μάλιστα «πολύ ικανοποιημένος».

Μίλησε για «ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της σχέσης Βραζιλίας - Ηνωμένων Πολιτειών», με φόντο τις σοβαρές τριβές μεταξύ Ουάσιγκτον - Μπραζίλια, για θέματα όπως οι όροι της εμπορικής τους συνεργασίας, μετά την π.χ. έντονη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν στη Βραζιλία οι υψηλοί δασμοί (μέχρι και 50%) που επέβαλε πέρσι η αμερικανική κυβέρνηση σε μια σειρά εισαγωγές.

Την ίδια στιγμή, διαψεύδοντας και όσους εμφανίζουν τον σοσιαλδημοκράτη Λούλα ως δήθεν «αντίβαρο» ή και «αντίπαλο» κατά του «αυταρχικού Τραμπ», ο Λούλα ανέδειξε πως πρωταρχικός γνώμονας κάθε αστικής κυβέρνησης παραμένουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων που εκπροσωπεί. Ετσι, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανακτήσουν το ενδιαφέρον τους για τα πράγματα που συμβαίνουν στη Βραζιλία», υπογράμμισε ότι ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον ορυκτό πλούτο της.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «πολύ καλή» συνάντηση, περιγράφοντας τον 80χρονο ομόλογό του ως «πολύ δυναμικό». Πρόσθεσε δε ότι «συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και, συγκεκριμένα, των δασμών...», αλλά και ότι «οι εκπρόσωποί μας έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν για να συζητήσουν ορισμένα βασικά στοιχεία. Πρόσθετες συναντήσεις θα προγραμματιστούν τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες».

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών δεν έγινε συνέντευξη Τύπου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Ωστόσο ο Λούλα έκανε αναλυτικές δηλώσεις από τη βραζιλιάνικη πρεσβεία, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι συζητήθηκε και το θέμα της Κούβας. «Τον άκουσα - και ελπίζω η μετάφραση να ήταν σωστή - να λέει ότι δεν σκέφτεται να εισβάλει στην Κούβα», όπως είπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημάδι. Η Κούβα θέλει διάλογο. Θέλει να βρει μια λύση για να τερματίσει τον αποκλεισμό που την εμπόδιζε να είναι μια πραγματικά ελεύθερη χώρα από το 1959. Είναι ο μακροβιότερος αποκλεισμός στην ανθρώπινη ιστορία».

Μεταξύ άλλων, ο Λούλα είπε ότι μετέφερε στον Τραμπ και σχέδιο που είχε κατατεθεί με παρέμβαση Βραζιλίας και Τουρκίας το 2010, για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά τελικά οι σχετικές προσπάθειες είχαν «παγώσει» εξαιτίας της στάσης της τότε αμερικανικής κυβέρνησης Ομπάμα και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.