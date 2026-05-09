ΕΞΑΡΣΗ ΧΑΝΤΑΪΟΥ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

ΠΟΥ: «Περιορισμένη επίδραση αν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας»

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εβα Χρντσίροβα, αναφορικά με το «MV Hondius» και την έξαρση κρουσμάτων χανταϊού που εντοπίστηκαν σε αυτό, ενώ το κρουαζιερόπλοιο πλησίαζε σε λιμάνι της Τενερίφης (στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας) ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού των επιβατών.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι η αεροσυνοδός της KLM που εισήχθη για νοσηλεία, έπειτα από εμφάνιση ελαφρών συμπτωμάτων χανταϊού, τελικά βρέθηκε αρνητική σε σχετικές εξετάσεις. Η εργαζόμενη είχε έρθει σε επαφή με την 69χρονη Ολλανδή επιβάτιδα που επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικά για την Ολλανδία από τη Νότια Αφρική, πριν τελικά καταλήξει (θετική βρέθηκε στον χανταϊό μετά τον θάνατό της).

Από τη μεριά της η πλοιοκτήτρια εταιρεία «Oceanwide Expeditions» υποστήριξε ότι αντέδρασε με βάση προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αντιδρώντας σε δημοσιεύματα που εμφανίζουν ως ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας στο πλοίο. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, σε ολόκληρο το πλοίο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πάρα πολύ περιορισμένο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

Το δε υπουργείο Υγείας της Αργεντινής - στην οποία ο χανταϊός είναι ενδημικός - ανακοίνωσε στα τέλη της βδομάδας ότι «με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης». Το «Hondius» είχε αναχωρήσει 1η Απρίλη από το νότιο λιμάνι της χώρας Ουσουάια, αλλά «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στην Αργεντινή.

Η διευθύντρια του Τμήματος Πρόληψης και Προετοιμασίας για Επιδημίες και Πανδημίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Μαρία Βαν Κέρκοβ, δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας, δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας, αλλά είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές». Ο δε Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συναγερμού και Αντιμετώπισης Εκτακτων Υγειονομικών Καταστάσεων του ΠΟΥ, είπε ότι το επεισόδιο αυτό «θα μείνει περιορισμένο αν τα μέτρα δημόσιας υγείας εφαρμοστούν και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη».