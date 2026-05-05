ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ.- Μαζική ένοπλη επίθεση σημειώθηκε προχτές σε πάρτι κοντά στις ΗΠΑ, στη λίμνη Αρκάντια της Οκλαχόμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία του Εντμοντ, αναφέρθηκαν πυροβολισμοί γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή σε μια συγκέντρωση νέων κοντά στη λίμνη, που αποτελεί δημοφιλές σημείο συγκέντρωσης στην μητροπολιτική περιοχή της Οκλαχόμα Σίτι. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, αλλά η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ανακρίνει θύματα και μάρτυρες.

ΡΑΜΠΑΤ.- Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί αγνοούνται από το Σάββατο στο Μαρόκο οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική άσκηση, ανακοίνωσε η Διοίκηση Αφρικής του αμερικανικού στρατού (US Africa Command). Οι στρατιωτικοί αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι κοντά στην πόλη Ταν Ταν ενώ συμμετείχαν στην άσκηση «African Lion», τη μεγαλύτερη ετήσια κοινή άσκηση της Διοίκησης Αφρικής μαζί με αφρικανικές χώρες.Το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία και φαίνεται να πρόκειται για ατύχημα.

ΒΙΕΝΝΗ.- Το κλείσιμο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού στο Σάλτσμπουργκ ανακοίνωσαν οι αυστριακές αρχές χτες, εξηγώντας ότι έγινε διαρροή της επικίνδυνης χημικής ουσίας μεθυλικό νάτριο. Η διαρροή έγινε από ένα εμπορικό τρένο προκαλώντας εύλογα ερωτήματα.

ΒΑΛΕΤΑ.- Πρόωρες εκλογές για τις 30 Μάη προκήρυξε ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, με το Εργατικό Κόμμα να επιδιώκει τέταρτη συνεχόμενη θητεία. «Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση με νέα εντολή, που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ανάγκες της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προκλήσεις που φέρνει μαζί της το τρέχον πλαίσιο», είπε στο διάγγελμά του, που επικεντρώθηκε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.