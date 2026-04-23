ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ολοι στους δρόμους για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος

Με την πολεμική ακρίβεια και τις νέες ανατιμήσεις να τσακίζουν ακόμα περισσότερο το λεηλατημένο τους εισόδημα και με την κυβέρνηση να τους εμπαίζει με τα pass, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό στους ομίλους, στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν τη Δευτέρα 27 Απρίλη οι μικροί επαγγελματίες στην Αθήνα.

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς για άλλη μια φορά τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων και τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Να παρθούν τώρα γενναία μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας», είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν δεκάδες σωματεία της Αττικής που συντονίζουν τον αγωνιστικό τους βηματισμό ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΟΒΣΑ.

Με το αγωνιστικό ραντεβού να δίνεται λοιπόν τη Δευτέρα, στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών προβάλλοντας συγκεκριμένες διεκδικήσεις, στον «Ριζοσπάστη» μιλούν εκπρόσωποι φορέων των ΕΒΕ.

«Βαρύ το τίμημα» των πολεμικών ανατιμήσεων στην Εστίαση

Για την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών στην Εστίαση μιλά ο Δημήτρης Κάτσαρος, γραμματέας της Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας, τονίζοντας ότι «η ακρίβεια στην Ενέργεια, η υπερφορολόγηση τόσο από το κράτος όσο και από τους δήμους με τα υπέρογκα δημοτικά τέλη (τα επισιτιστικά στον δήμο της Αθήνας αυξήθηκαν κατά 50%, τραπεζοκαθίσματα, ηλεκτρισμού, καθαρισμού κ.λπ.), η αύξηση των ενοικίων, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες (σε καφέ, αλκοολούχα ποτά, έλαια, αλεύρι), όπως και στις συσκευασίες κ.λπ., μας έχουν φέρει για άλλη μια φορά στα όριά μας. Ολο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε τις αυξήσεις, να κρατήσουμε τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα προσπαθώντας να μη μετατραπεί η διασκέδαση σε είδος πολυτελείας, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα, ενώ η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους σχεδιασμούς που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι».

Ειδικά για την Ενέργεια αναφέρει ότι οι ανατιμήσεις έχουν ως αποτέλεσμα «το 22% των συναδέλφων να έχουν χρέη και το 25% να μην πληρώνει τακτικά. Σε πολλές περιπτώσεις λόγω των χρεών ο ΔΕΔΔΗΕ παίρνει το ρολόι. Σύμφωνα με έρευνες η αύξηση των τιμών στην εστίαση φτάνει στο 6,1%, επίσης το 57% των Ελλήνων δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τις βασικές ανάγκες, ενώ το 25% έχει ήδη περικόψει δραματικά τις εξόδους για διασκέδαση».

«Πληρώσαμε για να σωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου στην κρίση και στην πανδημία. Αυτή τη φορά αρνούμαστε να θυσιάσουμε τις ανάγκες και το ήδη ψαλιδισμένο μας εισόδημα, να βυθιστούμε για μια ακόμα φορά στα χρέη για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων», σημειώνει ο Δ. Κάτσαρος.

Δεν θα πληρώσουμε πάλι τα σπασμένα!

Στην κινητοποίηση το αγωνιστικό «παρών» θα δώσουν σύλλογοι από μια σειρά συνοικίες της Αττικής, με τον Νίκο Ραδαίο, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ιωνίας, να σημειώνει ότι οι μικρομαγαζάτορες και οι αυτοαπασχολούμενοι της λαϊκής αυτής περιοχής «ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να προσπαθείς να επιβιώσεις και να κρατήσεις το μαγαζί σου, το εργαστήρι και το γραφείο σου ανοιχτό με νύχια και με δόντια, ειδικά σε μια περίοδο όπως αυτή, που οι οικονομικές επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις στην Ενέργεια μας γονατίζουν καθημερινά».

Αναδεικνύοντας ότι οι ανατιμήσεις και η εκτόξευση στα κόστη λειτουργίας λόγω του πολέμου δεν θα είναι προσωρινές, αλλά ότι οι συνέπειες της επέμβασης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν θα είναι μακροχρόνιες, ο ίδιος σημειώνει: «Απέναντι στην κοροϊδία της κυβέρνησης με τα δήθεν μέτρα στήριξης και τον εφησυχασμό που επιχειρεί να καλλιεργήσει, απαντάμε καθαρά: Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής!

Το είδαμε εξάλλου όταν διαχρονικά. Ολες οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούσαν τους μονοπωλιακούς ομίλους με ζεστό κρατικό χρήμα, το βλέπουμε και τώρα που τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Από την άλλη για τον αυτοαπασχολούμενο υπάρχει μόνο ο άδικος νόμος της τεκμαρτής φορολόγησης, οι έμμεσοι φόροι όπως ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ, οι πλειστηριασμοί και τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Ολα αυτά, σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι έχουν περιορίσει τα έξοδά τους στα απολύτως απαραίτητα, λόγω των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας.

Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Να ακουστεί δυνατά πως δεν θα πληρώσουμε πάλι τα σπασμένα! Πάρτε μέτρα τώρα».

Οι δίκαιες διεκδικήσεις

Οι φορείς που καλούν στην κινητοποίηση διεκδικούν για την Ενέργεια να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια, αλλά και να καταργηθούν ΕΦΚ και ΦΠΑ, όπως και το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες και να πάψουν οι κυρώσεις εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου που έχουν οδηγήσει στο πανάκριβο LNG.

Για τη φορολογία απαιτούν κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως και της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ακόμα, απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης), διαγραφή τόκων, προστίμων και χρεών της πανδημίας.

Για την Υγεία, απαιτούν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.

«Καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων. Να επιστρέψουν πίσω φρεγάτες, F-16 και πυροβολαρχίες Patriot», καταλήγουν οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων.