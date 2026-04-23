Πέμπτη 23 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΜΕ
Κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

Ραντεβού την Πέμπτη 30 Απρίλη στις 6 μ.μ. δίπλα στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» και πορεία προς το Θυσιαστήριο της Λευτεριάς

Σε κατάθεση στεφάνων καλεί το ΠΑΜΕ τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, την Πέμπτη 30 Απρίλη στις 6 μ.μ., με σημείο συνάντησης το πάρκο δίπλα από το ξενοδοχείο «Κάραβελ», ώστε με πορεία να φτάσουν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Στο κάλεσμά του το ΠΑΜΕ τονίζει ότι «στον ιερό τόπο του Σκοπευτηρίου, όπου την 1η Μάη 1944 οι ναζί κατακτητές εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές, στην πλειονότητά τους εργάτες - συνδικαλιστές, η εργατική τάξη της χώρας μας στέκεται με σεβασμό, συγκίνηση και περηφάνια.

Οι 200 της Καισαριανής περπάτησαν προς τον θάνατο με το κεφάλι ψηλά, γιατί είχαν ήδη διαλέξει στρατόπεδο. Το στρατόπεδο ήταν η εργατική τάξη, ο λαός, η λευτεριά, ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό, στον φασισμό, στην κατοχή, η υπόθεση της απελευθέρωσης από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής που χάραξαν οι ήρωες και πρωτοπόροι της ταξικής πάλης, από τους εργάτες του Σικάγο του 1886 μέχρι τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής του 1944.

Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης!».

    

