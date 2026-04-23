Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς

Το τι σημαίνουν για την εργατική τάξη μέτρα όπως τα παραπάνω, που θα απογειώσουν την εργοδοσική ασυδοσία, φαίνεται καθημερινά στους χώρους δουλειάς με τα εγκλήματα δίχως τέλος για τη θωράκιση της κερδοφορίας. Μόνο τις τελευταίες μέρες καταγράφονται μια σειρά «ατυχήματα» που από τύχη δεν άφησαν θύματα, προκαλώντας όμως σοβαρούς τραυματισμούς σε εργαζόμενους, κάτι που επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται «κόστος» για την εργοδοσία, με ολέθριες συνέπειες.

Κοζάνη: Τέσσερις τραυματίες στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το πρωί στο ορυχείο του Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ τραυματίστηκαν 3 εργολαβικοί εργαζόμενοι εξαιτίας πτώσης τους από ύψος περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης μηχανολογικής βλάβης στον αποθέτη Α6, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κόπηκαν συρματόσχοινα του μηχανήματος.

Το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζόμενων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) καταγγέλλει το νέο «ατύχημα» και απαιτεί να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τις συνθήκες που οδήγησαν σ' αυτό, όπως και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Αναδεικνύει μάλιστα ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντικατάσταση κομμένου συρματόσχοινου, οπότε κόπηκε και το δεύτερο συρματόσχοινο, λόγω φθοράς και μη έγκαιρης αντικατάστασής τους, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρεθούν στο κενό.

Απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, το ΣΕΕΕΝ καλεί σε κινητοποίηση - παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Πέμπτη στις 8.30 π.μ. στο διοικητήριο του Ορυχείου Νότιου Πεδίου.

Σοβαρός τραυματισμός και στη ΒΙΠΕ Πατρών

Αλλο ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό εργαζόμενου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη ΒΙΠΕ Πατρών. Οπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του 50χρονος χειριστής πρέσας σε επιχείρηση κατεργασίας ξύλου υπό άγνωστες συνθήκες τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του ενός χεριού του, με αποτέλεσμα να χάσει ένα.

Στον χώρο πραγματοποίησε χθες παρέμβαση το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, να απαιτεί μεταξύ άλλων τη διαλεύκανση των αιτιών και του νέου αυτού «ατυχήματος».

Οπως έγινε μάλιστα γνωστό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε από συναδέλφους του στο Ιατρείο της ΒΙΠΕ, το οποίο ήταν κλειστό! Διαπιστώθηκε δε ότι ο χώρος δέχεται περιστατικά μόνο με ραντεβού, καθώς δεν διέθετε ασθενοφόρο... Κι αυτό ενώ στη ΒΙΠΕ δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι καθημερινά.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο «Αγιος Ανδρέας» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Στον χώρο της επιχείρησης βρέθηκε χθες και η Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ από την παρέμβαση που πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο στο Ιατρείο της ΒΙΠΕ διαπιστώθηκε ότι εκτός από τη λειτουργία σε συγκεκριμένο ωράριο εμφανής είναι και η εγκατάλειψή του, παρά τα πρόσφατα «πανηγυρικά» εγκαίνια των βιομηχάνων (ΣΕΒΙΠΑ) για την «προσφορά» του και της 6ης ΥΠΕ, που την έκανε αποδεκτή.

14 «ατυχήματα» μέσα σε λίγους μήνες σε καταστήματα οικιακού εξοπλισμού

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 14 είναι τα «ατυχήματα» σε καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, όπως αναδεικνύει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Το σωματείο επισημαίνει ότι οι εταιρείες οικιακού εξοπλισμού διαφημίζουν τα κέρδη τους, με ενδεικτικά παραδείγματα τον Ομιλο «Φουρλή» κατά 30% ή την εξαγορά των «Praktiker», όμως για τους εργαζόμενους αυτό μεταφράζεται σε μισθούς πείνας και 4ωρη δουλειά.

Παράλληλα, η εντατικοποίηση της δουλειάς είναι «στο κόκκινο» και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ελλιπή, κατάσταση που όπως τονίζει ο Σύλλογος «έχει οδηγήσει στο να μετράμε 14 εργατικά "ατυχήματα" στα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού τους τελευταίους μήνες». Είναι χαρακτηριστικό ότι στα «Leroy» η εργοδοσία στέλνει mail στα καταστήματα φορτώνοντας τις ευθύνες στους εργαζόμενους, αφού όπως αναφέρει για συγκεκριμένο συμβάν «αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας ασφάλειας, της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και της χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού και ΜΑΠ».

Αντίστοιχα, στα ΙΚΕΑ «η εργοδοσία με αφορμή εργατικό "ατύχημα" στον χώρο κούναγε το δάχτυλο στους εργαζόμενους ότι δεν ακολουθούν τις διαδικασίες και εκτελούν εργασίες δύο ατόμων με ένα. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει δεύτερος εργαζόμενος στο πόστο, τα καταστήματα είναι άδεια από προσωπικό και η εργοδοσία αρνείται να μετατρέψει τις συμβάσεις των εργαζομένων σε πλήρους απασχόλησης».

«Ως εδώ», τονίζει το Σωματείο και απαιτεί: Ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση επιδομάτων, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο πλήρους απασχόλησης για όλους. Μηνιαίο πρόγραμμα με κυλιόμενα ρεπό, κατάργηση της δουλειάς τις Κυριακές και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλα τα πόστα. Μέτρα υγείας και ασφάλειας, ουσιαστική παρουσία και έλεγχο από τον γιατρό Εργασίας και τον τεχνικό Ασφαλείας.

Επίσης διεκδικεί συχνά ραντεβού του γιατρού Εργασίας με όλους τους εργαζόμενους, και μέτρα για όσους αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας.