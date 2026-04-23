ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Λιποθυμίες προσωπικού, επικίνδυνες ελλείψεις και ράντζα στα ΤΕΠ

Γιατροί που καταρρέουν από την εξάντληση και την εντατικοποίηση, ελλείψεις που χρονίζουν σε βασικές ειδικότητες σε μεγάλα νοσοκομεία. Συνθήκες νοσηλείας που προκαλούν απόγνωση λόγω της τραγικής κατάστασης στα φρεσκοσοβατισμένα ντουβάρια των ΤΕΠ, προσωπικό καθαριότητας που ...σπανίζει λόγω των διαγκωνισμών των εργολάβων με σοβαρούς κινδύνους σε ευαίσθητους χώρους όπως χειρουργεία...

Αυτή είναι η «κανονικότητα» της υποχρηματοδότησης και της επιχειρηματικής λειτουργίας στα δημόσια νοσοκομεία, με την οποία αναμετρούνται ασθενείς, συνοδοί και υγειονομικοί, με τα σωματεία να δίνουν τη μάχη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης, επικεντρώνοντας μεταξύ άλλων στις αναγκαίες προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, στις ουσιαστικές αυξήσεις, στις υποδομές κ.α.

Ρέθυμνο: Γιατρός κατέρρευσε εν ώρα εφημερίας από την εξάντληση!

Χαρακτηριστικό είναι το προχθεσινό συμβάν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όταν ορθοπεδικός γιατρός κατέρρευσε έξω από το ιατρείο του, κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιατρός βρισκόταν έξω από ορθοπεδικό ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν 50 ασθενείς σε αναμονή όταν κατέρρευσε μπροστά τους, εμφανώς καταβεβλημένος από την κούραση και την εξάντληση. Ο γιατρός όπως και η πλειοψηφία των γιατρών, λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, δουλεύει σε συνθήκες εντατικοποίησης, υπερεφημέρευσης και «εντέλλεσθαι» σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η έλλειψη προσωπικού είναι μάλιστα τέτοια, ώστε να μην αρκούν οι γιατροί για την ασφαλή κάλυψη των εφημεριών και να κλείνουν εφημερίες όπως της ορθοπεδικής κλινικής, που παρέμεινε χωρίς εφημερεύοντα ήδη για δύο μέρες αυτό τον μήνα.

Ως «κορυφή του παγόβουνου» χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο περιστατικό η Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, αναδεικνύοντας τη «μεγάλη εικόνα» της εξάντλησης και της υπερεφημέρευσης του υγειονομικού προσωπικού. Οπως σημειώνει, «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, την 7η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας, που επιλέγουν την πολιτική των πρόχειρων μετακινήσεων και τις εντολές για υπερεργασία, αντί της ουσιαστικής στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό. Δεν ανεχόμαστε άλλο τη σωματική και ψυχική μας εξάντληση!», αναφέρει η Ενωση, που καλεί στη Γενική Συνέλευση, σήμερα Πέμπτη στο νοσοκομείο για να οργανωθεί η πάλη ενάντια στην πολιτική που εξοντώνει τους γιατρούς, ενώ καλεί σωματεία και μαζικούς φορείς να αγωνιστούν μαζί τους για την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό, για το δικαίωμα σε δωρεάν δημόσια Υγεία, που θα καλύπτει τις ανάγκες του νομού.

ΠΑΓΝΗ: Κίνδυνος στα χειρουργεία από την έλλειψη προσωπικού καθαριότητας

Αντίστοιχη κατάσταση με μεγάλη έλλειψη εργαζομένων αντιμετωπίζει και η υπηρεσία καθαριότητας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης και ειδικότερα στον τομέα των χειρουργείων, η οποία δοκιμάζει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χειρουργικών κρεβατιών. Μάλιστα, το Σωματείο και η επιτροπή εργαζομένων χειρουργείου έχουν εδώ και καιρό γνωστοποιήσει στη διοίκηση του νοσοκομείου το πρόβλημα, αλλά δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις για την αντιμετώπισή του. Συγκεκριμένα μετά την αποχώρηση ακόμα δύο εργαζομένων λόγω συνταξιοδοτήσεων, δύο - τρεις μόνο εργαζόμενοι καθαριότητας θα καλούνται στις πρωινές βάρδιες τις καθημερινές να καλύψουν 9 χειρουργικές αίθουσες, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 5. Αυτό σημαίνει περαιτέρω εντατικοποίηση, καθυστερήσεις και πιθανές αναβολές τακτικών χειρουργείων, αλλά και ενδεχόμενη ελλιπή απολύμανση, με πολύ μεγάλους κινδύνους για λοιμώξεις.

Σημειώνεται ότι μετά από μεγάλα χειρουργεία, απαιτείται αρκετή ώρα για καθαρισμό (π.χ. συχνά πάνω από μισή ώρα για ορθοπεδικά, περίπου 1,5 ώρα για καρδιοχειρουργικά). Ετσι, για τη διεκδίκηση της ενίσχυσης σε προσωπικό καθαριότητας, το σωματείο εργαζομένων ΠΑΓΝΗ θα προχωρήσει σε σύσκεψη με όλο το προσωπικό καθαριότητας αύριο Παρασκευή, στις 11 π.μ., στο αμφιθέατρο και 3ωρη στάση εργασίας (8-11 π.μ.) τη Δευτέρα 27 Απρίλη για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Πάτρα: Ασθενείς που θα γέμιζαν δύο πτέρυγες... στριμώχνονται σε ράντζα στα ΤΕΠ!

Τις εικόνες ντροπής, με τη συσσώρευση δεκάδων ασθενών σε ράντζα και διαδρόμους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τις τελευταίες ημέρες στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας (ΠΓΝΠ του Ρίο και ΓΝ «Αγιος Ανδρέας»), μετά και το πέρας των εφημεριών τους, καταγγέλλει για ακόμη μία φορά η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας.

Οπως σημειώνει, μετά τις τελευταίες εφημερίες, 46 (!) ασθενείς, που κανονικά θα γέμιζαν δύο πτέρυγες νοσοκομείου, παρέμεναν έως χτες στριμωγμένοι σε ράντζα στους διαδρόμους των ΤΕΠ, για πάνω από δύο 24ωρα, σε άκρως ακατάλληλες συνθήκες περίθαλψης!

«Τεράστιες αναμονές στην εξυπηρέτηση των νεοεισερχόμενων περιστατικών λόγω της ασφυκτικής κατάστασης που επικρατεί. Προσωπικό νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιποί μη υγειονομικοί στα όρια της κατάρρευσης», σημειώνει η ΕΙΝΑ καυτηριάζοντας για την κατάσταση και καταγγέλλοντας την πλήρη εγκατάλειψη.

Χωρίς ουρολόγο εδώ και 6 χρόνια το ΚΑΤ

Εδώ και 6 χρόνια είναι χωρίς ουρολόγο ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, το ΚΑΤ, κάτι που τέθηκε στη Διοίκησή του από την ΕΙΝΑΠ σε πρόσφατη συνάντηση. «Αυτό έχει σαν συνέπεια να αναζητούνται ουρολογικές εκτιμήσεις από άλλα νοσοκομεία ή ακόμη να μεταφέρονται ασθενείς του ΚΑΤ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία με ασθενοφόρα για επίλυση των προβλημάτων τους», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ και υπενθυμίζει πως τον Οκτώβριο του 2025 η Διοίκηση, αντί να ζητήσει την προκήρυξη 2 θέσεων ουρολόγων, προσέλαβε ιδιώτη ουρολόγο με μπλοκάκι, ο οποίος αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.

«Η απάντηση της διοίκησης ότι "δεν υπάρχουν θέσεις ουρολόγων στον οργανισμό του 2012", είναι παντελώς αναληθείς, αφού υπάρχουν 2 θέσεις ουρολόγων. Είναι απαράδεκτο για τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών, στο μεγαλύτερο Τραυματιολογικό Νοσοκομείο της χώρας να μην υπάρχει Ουρολογική κλινική, δηλαδή να λείπει βασική ειδικότητα στην αντιμετώπιση του τραύματος», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ απαιτώντας την άμεση προκήρυξη των δύο θέσεων μέχρι να συσταθεί η κλινική.

«Ψαλίδι» στις οργανικές θέσεις ειδικευόμενων στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Σε ένα ακόμα μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, στης Νίκαιας, τέλος του περασμένου Γενάρη αφαιρέθηκαν 23 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών (παθολογίας, καρδιολογίας, γενικής χειρουργικής). Αυτό έγινε εξαιτίας της αλλαγής του Οργανισμού του ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα» (πρώην «Λοιμωδών»), το οποίο πέρασε στον Οργανισμό του «Αττικόν».

Ομως, αυτές οι θέσεις ειδικευόμενων εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια ήταν αμιγώς και αποκλειστικά στη νοσοκομειακή μονάδα του Νίκαιας και καμία σχέση δεν είχαν με τη νοσοκομειακή μονάδα του ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα».

Tα παραπάνω αποκαλύπτει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), επισημαίνοντας ότι αυτοί οι ειδικευόμενοι καλύπτουν τις τεράστιες ανάγκες των κλινικών και σε καμία περίπτωση δεν περισσεύουν.

«Το σοβαρότερο πρόβλημα προκύπτει για τις 3 παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Νίκαιας, διότι η αφαίρεση των 15 οργανικών θέσεων ειδικευόμενων παθολογίας κλιμακώνει την υπερεξόντωση των υπηρετούντων ειδικευόμενων και ειδικευμένων γιατρών και υποβαθμίζει την εκπαίδευση των υπηρετούντων ειδικευόμενων. Αυτό και σε συνδυασμό με το ότι οι οργανικές θέσεις ειδικευμένων παθολόγων κλάδου ΕΣΥ παραμένουν συνολικά μόλις 21, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 30», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ και υπενθυμίζει ότι αρχές Φεβρουαρίου του 2026 είχε γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του σωματείου του νοσοκομείου και μελών του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με τον υπουργό Υγείας, παρουσία της διοικήτριας του νοσοκομείου και του διοικητή της 2ης ΥΠΕ, όπου ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης είχε δεσμευτεί κατηγορηματικά ότι αυτές οι οργανικές θέσεις ειδικευόμενων άμεσα θα αναπληρώνονταν στο Νοσοκομείο Νίκαιας στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου.

Βέβαια, τώρα που κατατέθηκε στη Βουλή αυτό το «αμέσως επόμενο νομοσχέδιο», αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη. «Συμπερασματικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ψεύδεται για το θέμα επί σχεδόν 3 ολόκληρους μήνες», τονίζει η Ενωση Ιατρών και απαιτεί την άμεση αναπλήρωση των θέσεων ειδικευόμενων που αφαιρέθηκαν χωρίς μεταφορά θέσεων από άλλο νοσοκομείο ή δομή, αλλά και την αύξηση ειδικευμένων παθολόγων από 21 σε τουλάχιστον 30 στο νοσοκομείο.