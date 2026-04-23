Με τη μαζική μας συμμετοχή στην απεργία να «νεκρώσουν» τα ξενοδοχεία

Την οργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς συζήτησε χτες στη Γενική του Συνέλευση το Κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής. Η συνέλευση ξεκίνησε με προβολή του βίντεο του ΠΑΜΕ που είχε παρουσιαστεί και στην Πανελλαδική Σύσκεψη στην Καισαριανή, με τη «σκυτάλη» να περνά «στα δικά μας χέρια», όπως αναφέρει για τον ηρωισμό της θυσίας των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του '44 στην Καισαριανή. «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» ήταν το σύνθημα που αντήχησε στην αίθουσα, με τον πρόεδρο του Συνδικάτου και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γιώργο Στεφανάκη, να αναδεικνύει στην εισήγηση πως η Καισαριανή συμβολίζει το «κόκκινο νήμα» που καλούνται να πιάσουν σήμερα οι εργαζόμενοι, ώστε να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

«Ο πόλεμος που διεξάγεται δεν έχει επιστροφή», σημείωσε, αναφερόμενος στη σφοδρή αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας, αναδεικνύοντας μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα ζωτικά συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων της Ελλάδας, που μπλέκονται με τα μπούνια στην ανάφλεξη για να εξασφαλίσουν πεδία κερδοφορίας. Παράλληλα, επισήμανε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και οι εργοδότες φορτώνουν τις συνέπειες στους εργαζόμενους, ενώ ανέδειξε ότι ειδικά στον συγκεκριμένο κλάδο «υπάρχει "πικρή πείρα"».

Πλήρη στήριξη στις παραπάνω αξιώσεις παρέχουν και οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, με τον Γ. Στεφανάκη να αναφέρεται στο πρόσφατο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, τονίζοντας πως ο ελεγχόμενος ισόβιος εκατομμυριούχος Γ. Παναγόπουλος επιδόθηκε σε ντελίριο ενάντια στους αγώνες των εργατών, που βάζουν στο στόχαστρο τα κέρδη των ομίλων, τους πολέμους και οργανώνουν την πάλη σε κατεύθυνση σύγκρουσης. Επίσης, ενημέρωσε ότι «μονομπλόκ» οι παρατάξεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμφώνησαν να κάνουν πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση με τον Παναγόπουλο, τονίζοντας την ταύτιση που υπάρχει στο περιεχόμενο της γραμμής τους. «Η πανεργατική συγκέντρωση θα είναι στο Σύνταγμα», ξεκαθάρισε.

«Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις μπροστά στην Πρωτομαγιά να έχουμε μαζική συμμετοχή στην απεργία, να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα μεγάλα ξενοδοχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο αγώνας, που στοχεύει στην κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το διαχρονικό αυτό μήνυμα της Πρωτομαγιάς, «αποτελεί την πυξίδα του Συνδικάτου». Οπως σημείωσε, ο προγραμματισμός της δράσης του Συνδικάτου το επόμενο διάστημα θα περιλαμβάνει πλατιά δράση, περιοδείες και συσκέψεις, με στόχο την οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο. Τέλος, κάλεσε σε συμμετοχή στο αντιιμπεριαλιστικό διήμερο στις 16 - 17 Μάη, με βάση και το κάλεσμα της ΕΕΔΥΕ.

«Μπορεί να ωφεληθούμε από τον πόλεμο»

«Οι ξενοδόχοι λένε να κάνουμε υπομονή και πως από τον πόλεμο μπορεί τελικά η Ελλάδα να επωφεληθεί», τόνισε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Συνδικάτου, που είναι και απολυμένη για τη δράση της από το ξενοδοχείο «St. George Lycabettus». Σημείωσε πως αυτό που πονάει την εργοδοσία είναι η δράση του Συνδικάτου που απέναντι σε κάθε ζήτημα (απολύσεις, πίεση) οργανώνει τον αγώνα ενάντια στη δίψα των ξενοδόχων για κέρδη. «Αυτό ενόχλησε και με έδιωξαν», τόνισε και κάλεσε κάθε μέλος του Συνδικάτου να μπει μπροστά για την επιτυχία της Πρωτομαγιάς.

«Το Συνδικάτο είναι αυτό που έχει το ανάστημα να μπαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς», σημείωσε και εργαζόμενος από το ξενοδοχείο «Ηλέκτρα», μεταφέροντας την ανάγκη να απλωθούν οι εστίες αντίστασης μέσα σε κάθε ξενοδοχείο. Φοβούνται τόσο πολύ τη δράση του Συνδικάτου και το περιεχόμενο της πάλης, ανέφερε ο εργαζόμενος, και έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χθεσινή εξόρμηση του Κλαδικού Συνδικάτου, με τον υπεύθυνο ασφαλείας να «τρέμει σαν το ψάρι».

«Με το που ξεκίνησε η σεζόν, ξεκίνησε και ο δανεισμός της εργασίας, εργαζόμενοι γυρνάμε από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο», ανέφερε εργαζόμενος από το «Κάραβελ». Σε αυτήν την κατάσταση προστίθεται η τεράστια εντατικοποίηση, με τις καμαριέρες να πρέπει να καθαρίζουν 25 δωμάτια στη βάρδια, όπως ανέφερε. Παράλληλα, κατήγγειλε την εργοδοσία που κάνει μπίζνες με στρατιώτες Αμερικανούς και Ισραηλινούς.

«KFC»: Ετρεξε το κράτος να προστατέψει τα κέρδη του εργοδότη

Τον λόγο πήρε και η απολυμένη εργαζόμενη και μονογονέας από τα «KFC», μεταφέροντας το κλίμα των κινητοποιήσεων. «Η εργοδοσία ήρθε αντιμέτωπη με την αλληλεγγύη και την ενότητα των εργαζομένων αλλά και των φορέων της περιοχής», τόνισε και σημείωσε πως ήταν τέτοιος ο πανικός της διοίκησης που αναγκάστηκαν δύο φορές να κλείσουν την πλατφόρμα και να κρύβονται από το Συνδικάτο. «Αυτό είναι το κράτος δικαίου του καπιταλισμού: Από τη μια να απολύουν μανάδες και να τις τρομοκρατούν και από την άλλη να προστατεύουν τους εργοδότες», σημείωσε, καταγγέλλοντας την προθυμία της αστυνομίας να προστατέψει τα κέρδη της επιχείρησης στις κινητοποιήσεις. Τέλος, τόνισε πως η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση μέσα στο Συνδικάτο, όπου κάθε γυναίκα, εργαζόμενη μητέρα, μπορεί να βρει κουράγιο και δύναμη. «Το καθαρό βλέμμα των 200 κομμουνιστών μας οδηγεί», είπε κλείνοντας.

Εντείνεται η τρομοκρατία στον χώρο του αεροδρομίου

Από το αεροδρόμιο, εργαζόμενος στην «Select Service» μετέφερε πώς μεταφράζεται η στροφή στην πολεμική οικονομία σε έναν στρατηγικό τομέα, που δεν εξυπηρετεί μόνο επιβατικό κοινό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφορά στρατιωτικού και πολεμικού υλικού. Κατήγγειλε την εντεινόμενη καταστολή και παρακολούθηση, με τις κάμερες να προστίθενται συνεχώς. Επιπλέον, κατήγγειλε την πλειοψηφία του επιχειρησιακού Σωματείου, που με τη στάση της δεν συμβάλλει στην οργάνωση της πάλης ενάντια στην αυξανόμενη επίθεση της εργοδοσίας.

Ο πόλεμος είναι για τα καλά στη ζωή μας

Από το «Marriott», ο εργαζόμενος που πήρε τον λόγο τόνισε πως μετά τη συμμετοχή του επιχειρησιακού Σωματείου στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, οι εργαζόμενοι αναθάρρησαν και κατάλαβαν πως δεν είναι μόνοι. Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τόνισε χαρακτηριστικά πως «πάμε να μιλήσουμε στις καμαριέρες και αυτές μας λένε πως ανησυχούν γιατί έχουν παιδιά σε ηλικία στράτευσης». «Το "καν' το όπως οι ναυτεργάτες" πρέπει να μας οδηγεί», τόνισε, καλώντας σε συμμετοχή στην απεργία.

Μαχητική πείρα μεταφέρθηκε από το Καζίνο της Πάρνηθας, με τις ταξικές δυνάμεις να πρωτοστατούν με πλήθος παρεμβάσεων για κάθε ζήτημα. Ο ομιλητής σημείωσε πως κάτω από την αγωνιστική αυτή πίεση, η εργοδοσία έχει αναγκαστεί να προχωρήσει σε αυξήσεις, επιπλέον μέρες ανάπαυσης, ενώ πρόσφατα αναγκάστηκαν να κλείσουν το Καζίνο το Μ. Σάββατο για να ξεκουραστούν οι εργαζόμενοι. Πρόσθεσε πως οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν στέκονται «σούζα» στα θέλω των εργοδοτών και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις δυνάμεις του κοινωνικού εταιρισμού.

Ξετυλίγουμε το δικό μας «κόκκινο» κουβάρι

«Μαύρα κουβάρια από κάποιο ξεχασμένο σεντούκι» χαρακτήρισε στην ομιλία της η γενική γραμματέας του Συνδικάτου την κυβερνητική πολιτική, την επίθεση των εργοδοτών για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους, καθώς και τους απαξιωμένους εργατοπατέρες της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ. «Απέναντι σε αυτά τα μαύρα κουβάρια, υπάρχει και ένα κόκκινο κουβάρι, που συμβολίζει τη δύναμη της οργάνωσης, της σύγκρουσης, το αίμα των νεκρών της τάξης μας, τις μάχες στο σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης έχει έναν και μοναδικό αντίπαλο: Την εργατική τάξη που μοχθεί και παράγει όλο τον πλούτο.