Στο πλευρό των εργαζομένων οι εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στο πλευρό των εργαζομένων στους δήμους είναι από την πρώτη στιγμή οι έξι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Ικαρία, Καισαριανή, Πάτρα, Πετρούπολη, Τύρναβο και Χαϊδάρι και οι εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους δήμους όλης της χώρας, που περιοδεύουν στις υπηρεσίες και καταθέτουν ψηφίσματα στήριξης του αγώνα τους στα Δημοτικά Συμβούλια.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης, παρεμβαίνοντας χτες Τετάρτη στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ανέδειξε το κρίσιμο ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής και την ανάγκη για μόνιμη σταθερή δουλειά των εργαζομένων στους δήμους.

Μεταφέροντας τον παλμό των μεγάλων αντιδράσεων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων για το νέο έγκλημα που προωθείται στην Προσχολική Αγωγή, κατήγγειλε τη διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έχουν πετάξει το μπαλάκι της λειτουργίας των παιδικών σταθμών στους δήμους, χωρίς όμως χρηματοδότηση. Θύμισε ότι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι «τώρα θα λειτουργούμε με κουπονάκια» και σήμερα η κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα λειτουργεί «με τους νόμους της αγοράς και γι' αυτό υπάρχει και ο επιχειρηματικός τομέας και ο ιδιωτικός τομέας στο ζήτημα των βρεφονηπιακών σταθμών».

Ο Κ. Πελετίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε στο 2026. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να κάνεις βόλτες γύρω από τη Σελήνη και να μην μπορείς να παρέχεις αυτά που δικαιούνται τα παιδιά μας».

Και στο πλαίσιο αυτό πρότεινε στο ΔΣ να παρθεί απόφαση με τα ακόλουθα αιτήματα:

Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η διάταξη νόμου

Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και σε αυτές τις δομές χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μαζικές προσλήψεις εργαζομένων στο ύψος των πραγματικών αναγκών για τη λειτουργία όλων των κοινωνικών δομών με μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.

Πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για να μη μένει κανένα παιδί έξω από τις δομές. Κατάργηση του καθεστώτος των voucher, της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαρτώνται από «κουπόνια». Ολόπλευρη στήριξη στις οικογένειές τους.

Ειδική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου δομών Προσχολικής Αγωγής και ΚΔΑΠ.

Αποκαλυπτικές οι θέσεις των άλλων δυνάμεων

Αποκαλυπτική ήταν η συζήτηση στο ΔΣ, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ (ΝΔ) και δήμαρχο Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λ. Κυρίζογλου, δύο μέρες μάλιστα πριν την αυριανή απεργία να καλλιεργεί τον εφησυχασμό, υποβαθμίζοντας το θέμα, λέγοντας ότι πρόκειται για μια συζήτηση που απλά έχει ...ανοίξει και ότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι «επίσημο». Επίσης πρότεινε ως «λύση» το μοντέλο προσλήψεων που ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Τελικά, κατόπιν διαβουλεύσεων, οι παρατάξεις της ΝΔ και της σοσιαλδημοκρατίας, με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθήνας Χ. Δούκα, κατέληξαν σε κοινό ψήφισμα που δεν περιλαμβάνει τα ζητήματα της χρηματοδότησης των δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό και της ανάγκης προσλήψεων στους δήμους.