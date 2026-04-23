Κλιμακώνεται η πολύμορφη δράση των σωματείων μπροστά στον κορυφαίο σταθμό για την εργατική τάξη

Με έναν πλούτο πολύμορφων αγωνιστικών πρωτοβουλιών τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα εντείνουν τη δράση τους μπροστά στη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, μετατρέποντάς τη σε κορυφαίο σταθμό κλιμάκωσης της πάλης για να μη φορτωθεί η εργατική τάξη με νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Για να δοθεί ώθηση στην οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς για ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, κόντρα στο δόγμα «τα κεφάλια μέσα» που βάζει σε εφαρμογή η εργοδοσία, με τις πλάτες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων.

«Βαδίζουμε τον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση» είναι το σύνθημα που σαλπίζει το ΠΑΜΕ μπροστά στην Πρωτομαγιά, καλώντας στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων: Ξενάγηση στον ιερό τόπο της Καισαριανής

Στο πλαίσιο της πολύμορφης δραστηριότητας, σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης.

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στοιχείο αποτέλεσε η συμμετοχή δεκάδων εργαζομένων, νέων στην πλειοψηφία τους, ενώ πολλοί απ' αυτούς μάθαιναν για πρώτη φορά για τη θυσία των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Η περιήγηση ξεκίνησε από το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και συνεχίστηκε στον χώρο του Σκοπευτηρίου, όπου οι εργαζόμενοι άκουσαν για τον ρόλο του την περίοδο της Κατοχής ως τόπου εκτελέσεων. Ο Σύλλογος κάλεσε τα μέλη του να στηρίξουν την πρωτοβουλία του δήμου Καισαριανής για συλλογή υπογραφών ώστε οι συγκλονιστικές φωτογραφίες - ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή να αποδοθούν στον φυσικό τους χώρο για ηθικούς, ιστορικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

«Οργώνουν» τους χώρους δουλειάς

Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς φτάνει παράλληλα το απεργιακό κάλεσμα από τις εξορμήσεις και τις περιοδείες των συνδικάτων σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της «Intrasoft», συζητώντας με τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις, με έντονο τον προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη ζωή τους, όπως επίσης για τη μετατροπή τομέων της δουλειάς τους προς εξυπηρέτηση πολεμικών σκοπών μέσω «διττών λειτουργιών» των επιχειρήσεων.

Στη συζήτηση τονίστηκε η σημασία που δίνεται στην οργάνωση του αγώνα τους από το επιχειρησιακό τους σωματείο, με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, διεκδικώντας ζωή και δουλειά με δικαιώματα, όπως και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Συσκέψεις και συνελεύσεις

Αύριο Παρασκευή:

- Στη Χαλκίδα, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων (Μ. Φριζή 10 - Χαλκίδα).

- Στη Δράμα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στο cafe «Κοκόνα».

- Στην Καβάλα, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στο cafe «Spiffero» στον Πρίνο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η συνέχιση του αγώνα ενάντια στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία αποθηκών διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή.

Την Κυριακή 26 Απρίλη:

- Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί στη Γενική του Συνέλευση, στις 11 π.μ. στα γραφεία του.

- Το Συνδικάτο Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ) καλεί σε σύσκεψη στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ (Χαλκοκονδύλη 37, Αθήνα).

- Το Σωματείο Εργαζομένων στη Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης καλεί στη Γενική του Συνέλευση.

- Ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ, στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας.

Πολύμορφη δραστηριότητα

Μπροστά στην Πρωτομαγιά, εργατικά σωματεία και φορείς ξεδιπλώνουν και μια πολύμορφη πολιτιστική δραστηριότητα με μια σειρά εκδηλώσεις:

- Στη Θεσσαλονίκη, αύριο Παρασκευή το ΣΕΤΗΠ οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Πρωτομαγιά 2026: Διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από τους ηρωικούς αγώνες της τάξης μας. Πάλη για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

- Στο Ναύπλιο, συναυλία - αφιέρωμα την Κυριακή 26 Απρίλη στις 8 μ.μ. στο λιμάνι.

- Στη Νάουσα, το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απρίλη για τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου προέδρου του, Γιώργου Βουτυρά. Το πρόγραμμα: Σάββατο στις 6 μ.μ. εκδήλωση στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου. Κυριακή ιστορικός περίπατος στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ξενάγηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

- Στην Κόρινθο, προβολή ταινίας το Σάββατο 25 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.