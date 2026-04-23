ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετατρέπεται σε παραμάγαζο της εργοδοσίας με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Στάση εργασίας και συγκέντρωση σήμερα στις 12 μ. στη Βουλή από σωματεία της Επιθεώρησης Εργασίας | ΠΑΜΕ: Να αποσυρθούν οι απαράδεκτες διατάξεις

INTIME NEWS

Σε παραμάγαζο της εργοδοσίας μετατρέπεται η Επιθεώρηση Εργασίας με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο ενεργοποιεί διατάξεις του μνημονιακού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, 4512/2028, με τους εργαζόμενους στην Επιθεώρηση να οργανώνουν αγωνιστικές δράσεις απαιτώντας την απόσυρσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Πέμπτη έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, ενώ συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 μ. έξω από τη Βουλή.

ΠΑΜΕ: Η ζωή και η υγεία των εργαζομένων δεν μπαίνουν στο ζύγι της κερδοφορίας

Το εκτρωματικό νομοσχέδιο καταγγέλλει και το ΠΑΜΕ, απαιτώντας την απόσυρσή του αλλά και την κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 4512/2018. Το ΠΑΜΕ στηρίζει τις σημερινές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Επιθεώρηση, απαιτώντας «να ενισχυθεί εδώ και τώρα με μόνιμο προσωπικό η Επιθεώρηση Εργασίας και να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις (υλικοτεχνική υποδομή, νομική στήριξη) για την επιτέλεση του έργου της. Να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων». Γιατί, όπως αναφέρει, «η ζωή και η υγεία των εργαζομένων έχουν αξία, δεν μπαίνουν στο ζύγι της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων».

Αναλυτικά το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή άλλο ένα αντεργατικό νομοσχέδιο με το οποίο ενεργοποιεί τις διατάξεις του ν. 4512/2018 και εντάσσει την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στο "πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων" του υπουργείου Ανάπτυξης, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε παραμάγαζο της εργοδοσίας.

Το πολυνομοσχέδιο αυτό το είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, με τη βοήθεια και άλλων αστικών κομμάτων, και αποτελούσε μνημονιακό προαπαιτούμενο για την "αξιολόγηση" από την τρόικα. Είχε προκαλέσει και τότε μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις, με αιχμή τις πρόσθετες δυσκολίες που έθετε στα εργατικά σωματεία για την κήρυξη απεργίας. Θυμίζουμε ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είχαν φτάσει τότε μέχρι το γραφείο της υπουργού Εργασίας Εφης Αχτσιόγλου προκειμένου να απαιτήσουν την απόσυρσή του, παραμερίζοντας μάλιστα τις κλειστές για τους εργαζόμενους πόρτες του υπουργείου. Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να ενεργοποιήσει τις διατάξεις που μέχρι τώρα δεν είχαν εφαρμοστεί, αποδεικνύοντας πως και το κράτος και η αντιλαϊκή πολιτική έχουν συνέχεια...

Είναι αδίστακτοι! Θεσπίζουν τις αλλαγές αυτές σε μια περίοδο που οι εγκληματικές πολιτικές της "αυτοσυμμόρφωσης" των επιχειρήσεων και της αδειοδότησης με μια απλή γνωστοποίηση και χωρίς έλεγχο, που προώθησαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, έχουν δείξει τα τραγικά τους αποτελέσματα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το εργοστάσιο της επιχείρησης "Βιολάντα".

Βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα

Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν ακόμα και ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες που θα πραγματοποιούν "ελέγχους" για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία! Βάζουν δηλαδή τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα! Το κεφάλαιο θα "ελέγχει" το κεφάλαιο για την τήρηση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων...

Είναι φανερό ότι κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν μπορεί να γίνει από εργολαβικούς στην ουσία "ελεγκτές", που θα δουλεύουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και θα υπόκεινται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Οι έλεγχοι αυτοί θα είναι στην πραγματικότητα εικονικοί, με συνέπεια να αυξηθούν δραματικά οι νεκροί και οι βαριά τραυματίες στους χώρους δουλειάς. Ούτε φυσικά η διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, που και σήμερα είναι ανεπαρκής λόγω της τραγικής υποστελέχωσης της Επιθεώρησης, μπορεί να εκχωρηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, που θα έχουν ως βασικό σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Στον νόμο αυτόν τίθεται ρητά ως κριτήριο"η επιλογή ενεργειών που συνεπάγονται το λιγότερο δυνατό κόστος για τις αρχές και τους εποπτευόμενους". Επίσης προκρίνεται "η παροχή κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρησης προς τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις" και όχι η επιβολή κυρώσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό και το λεγόμενο "Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης". Σε αντίθεση με αυτήν τη λογική, η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας θα πρέπει να αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων και στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Προβλέπεται ακόμα και ενημέρωση των εργοδοτών πριν από τον έλεγχο για τον χρόνο που αυτός θα πραγματοποιηθεί αλλά και για το αντικείμενό του, δηλαδή ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας του ελέγχου παύει να ισχύει ή στην καλύτερη περίπτωση θα αποτελεί εξαίρεση. Ετσι, όταν θα γίνεται έλεγχος σε μια επιχείρηση θα είναι όλα "σωστά" και "νόμιμα"...

Νέα εργαλεία στην εργοδοσία

Παρέχονται νέα εργαλεία στους εργοδότες για να παρεμποδίζουν τον έλεγχο και να διώκουν εκείνοι τους επιθεωρητές, καθώς θα μπορούν να αμφισβητούν και να διακόπτουν τον έλεγχο, να ζητούν ακόμα και την εξαίρεση του επιθεωρητή ή να καταγγέλλουν τη "συμπεριφορά" του επιθεωρητή, ο οποίος θα βρίσκεται απολογούμενος στον εισαγγελέα ακόμα και με τηλεφωνική καταγγελία του εργοδότη! Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και το νέο αντιδραστικό πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε η κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, καταλαβαίνουμε πως στην πραγματικότητα είναι αδύνατο για έναν επιθεωρητή να συγκρουστεί με ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει ως στρατηγικό στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων μέσω της Ομάδας Διαχείρισης Εργου (ΟΔΕ), η οποία αποτελεί συντονιστικό όργανο των ελεγκτικών μηχανισμών, καθορίζει τους στόχους τους και χρηματοδοτεί τις δράσεις τους. Πρόεδρος της ΟΔΕ θα είναι ο γγ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το νέο πλαίσιο οδηγεί σε ασφυκτικό έλεγχο πάνω στους επιθεωρητές και ουσιαστική κατάργηση της ελευθερίας κρίσης τους. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται πλέον μόνο με εντολή ελέγχου της "εποπτεύουσας αρχής", η οποία θα καθορίζει τη σύνθεση του κλιμακίου, τον χρόνο του ελέγχου αλλά και το αντικείμενό του, ενώ θα επικυρώνει τυχόν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις. Τα Δελτία Ελέγχου στα οποία σήμερα καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους θα αντικατασταθούν από check lists, στα οποία θα συμπληρώνουν "κουτάκια" συμμόρφωσης.

Οι ρυθμίσεις αυτές που έρχονται σε σύγκρουση ακόμα και με τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας που καθιέρωσε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, αλλάζουν δραματικά τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Εργασίας και θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ασυδοσία της εργοδοσίας».