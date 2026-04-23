Πέμπτη 23 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ
Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή

Μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη οι δηλώσεις συμμετοχής

Το σύνθημα του φετινού λαϊκού - εργατικού αγώνα δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή, που οργανώνεται για 3η χρονιά από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους, βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας», έχει διαπεράσει τα Συνδικάτα, με τη συμμετοχή να ξεπερνά ήδη την αντίστοιχη περσινή.

Ο αγώνας δρόμου πραγματοποιείται την Κυριακή 3 Μάη και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.

Κάλεσμα συμμετοχής από το ΠΑΜΕ

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το ΠΑΜΕ, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή σημασία του φετινού αγώνα, καθώς πραγματοποιείται λίγο καιρό μετά την αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από τη στιγμή της εκτέλεσης. «Ντοκουμέντα που φωτίζουν το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων, που στάθηκαν όρθιοι μπροστά στον θάνατο, πιστοί μέχρι το τέλος στον αγώνα της εργατικής τάξης, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής, κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους στους σημερινούς αγώνες για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης που γεννά τον φασισμό και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κλιμακώνεται η πολύμορφη δράση των σωματείων μπροστά στον κορυφαίο σταθμό για την εργατική τάξη
Με τη μαζική μας συμμετοχή στην απεργία να «νεκρώσουν» τα ξενοδοχεία
Φτάνει πια με τη ζωή - λάστιχο, απαιτούν μόνιμη και σταθερή δουλειά
Λιποθυμίες προσωπικού, επικίνδυνες ελλείψεις και ράντζα στα ΤΕΠ
Μετατρέπεται σε παραμάγαζο της εργοδοσίας με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης
 Στο πλευρό των εργαζομένων οι εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
 Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς
«Στο πόδι» για να φτάσει πλατιά το κάλεσμα για την Πρωτομαγιά
 Κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
 Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Σήμερα η συναυλία αλληλεγγύης στους εργολαβικούς των ΕΛΠΕ
Ολοι στους δρόμους για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος
 Απεργία στις 28 Απρίλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
