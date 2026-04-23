ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή

Το σύνθημα του φετινού λαϊκού - εργατικού αγώνα δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή, που οργανώνεται για 3η χρονιά από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, «Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους, βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας», έχει διαπεράσει τα Συνδικάτα, με τη συμμετοχή να ξεπερνά ήδη την αντίστοιχη περσινή.

Ο αγώνας δρόμου πραγματοποιείται την Κυριακή 3 Μάη και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.

Κάλεσμα συμμετοχής από το ΠΑΜΕ

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το ΠΑΜΕ, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή σημασία του φετινού αγώνα, καθώς πραγματοποιείται λίγο καιρό μετά την αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από τη στιγμή της εκτέλεσης. «Ντοκουμέντα που φωτίζουν το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων, που στάθηκαν όρθιοι μπροστά στον θάνατο, πιστοί μέχρι το τέλος στον αγώνα της εργατικής τάξης, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής, κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους στους σημερινούς αγώνες για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης που γεννά τον φασισμό και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».