ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Στο πόδι» για να φτάσει πλατιά το κάλεσμα για την Πρωτομαγιά

Στη μάχη για να φτάσει πλατιά στους εργαζόμενους και στον λαό το κάλεσμα του Κόμματος για τονέχουν ριχτεί οιμε τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος να πρωτοστατούν στην αγωνιστική δράση για να δυναμώσει το ταξικό εργατικό κίνημα στην περιοχή.

Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια πλούσια δράση με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς με το κάλεσμα του ΚΚΕ, με περιοδείες και συσκέψεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαφή και στην προσωπική συζήτηση με τους εργαζόμενους. Στον σχεδιασμό εντάσσεται και η οργάνωση και προετοιμασία της εξόρμησης με τον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» και το ειδικό ένθετο με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή, όπου ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εξόρμηση που πραγματοποίησε χθες η Τομεακή Οργάνωση Θήβας - Οινοφύτων του ΚΚΕ στις εγκαταστάσεις του ομίλου «ElvalHalcor» στα Οινόφυτα, καλώντας στον αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς και σε δυνάμωμα του αγώνα σήμερα «για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, τον σοσιαλισμό».

Αντίστοιχο πρόγραμμα εξορμήσεων σε βιομηχανίες και άλλους χώρους δουλειάς, σε εργατογειτονιές, όπως επίσης μικρές συσκέψεις με εργαζόμενους που συμπορεύονται με το ΚΚΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη στη Χαλκίδα και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας, στη Λαμία, στη Λοκρίδα και σε άλλες περιοχές της Ανατ. Στερεάς.

Επίσης, στη μνήμη του συντοπίτη τους, κομμουνιστή συνδικαλιστή Παύλου Καρατζά, ενός από τους 200 που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του '44 στην Καισαριανή, είναι αφιερωμένες οι φετινές εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά που διοργανώνει η ΚΟΒ Καρύστου του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή στις 8.30 μ.μ. στην αίθουσα του Θεατρικού Μαρμαρίου θα γίνει προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα», ενώ την Παρασκευή 1η Μάη στις 10.30 π.μ. θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο Μαρμάρι και αμέσως μετά, στις 11.30 π.μ., στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Κάρυστο.