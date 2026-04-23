Πέμπτη 23 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
«Στο πόδι» για να φτάσει πλατιά το κάλεσμα για την Πρωτομαγιά

Από τη χθεσινή μαζική εξόρμηση στην «ElvalHalcor»
Στη μάχη για να φτάσει πλατιά στους εργαζόμενους και στον λαό το κάλεσμα του Κόμματος για τον αγωνιστικό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς έχουν ριχτεί οι Κομματικές Οργανώσεις Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας του ΚΚΕ, με τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος να πρωτοστατούν στην αγωνιστική δράση για να δυναμώσει το ταξικό εργατικό κίνημα στην περιοχή.

Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια πλούσια δράση με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς με το κάλεσμα του ΚΚΕ, με περιοδείες και συσκέψεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαφή και στην προσωπική συζήτηση με τους εργαζόμενους. Στον σχεδιασμό εντάσσεται και η οργάνωση και προετοιμασία της εξόρμησης με τον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» και το ειδικό ένθετο με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή, όπου ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εξόρμηση που πραγματοποίησε χθες η Τομεακή Οργάνωση Θήβας - Οινοφύτων του ΚΚΕ στις εγκαταστάσεις του ομίλου «ElvalHalcor» στα Οινόφυτα, καλώντας στον αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς και σε δυνάμωμα του αγώνα σήμερα «για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, τον σοσιαλισμό».

Αντίστοιχο πρόγραμμα εξορμήσεων σε βιομηχανίες και άλλους χώρους δουλειάς, σε εργατογειτονιές, όπως επίσης μικρές συσκέψεις με εργαζόμενους που συμπορεύονται με το ΚΚΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη στη Χαλκίδα και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας, στη Λαμία, στη Λοκρίδα και σε άλλες περιοχές της Ανατ. Στερεάς.

Επίσης, στη μνήμη του συντοπίτη τους, κομμουνιστή συνδικαλιστή Παύλου Καρατζά, ενός από τους 200 που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του '44 στην Καισαριανή, είναι αφιερωμένες οι φετινές εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά που διοργανώνει η ΚΟΒ Καρύστου του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή στις 8.30 μ.μ. στην αίθουσα του Θεατρικού Μαρμαρίου θα γίνει προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα», ενώ την Παρασκευή 1η Μάη στις 10.30 π.μ. θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο Μαρμάρι και αμέσως μετά, στις 11.30 π.μ., στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην Κάρυστο.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κλιμακώνεται η πολύμορφη δράση των σωματείων μπροστά στον κορυφαίο σταθμό για την εργατική τάξη
Με τη μαζική μας συμμετοχή στην απεργία να «νεκρώσουν» τα ξενοδοχεία
Φτάνει πια με τη ζωή - λάστιχο, απαιτούν μόνιμη και σταθερή δουλειά
Λιποθυμίες προσωπικού, επικίνδυνες ελλείψεις και ράντζα στα ΤΕΠ
Μετατρέπεται σε παραμάγαζο της εργοδοσίας με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης
 Στο πλευρό των εργαζομένων οι εκλεγμένοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
 Παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς
 Κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή
 Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Σήμερα η συναυλία αλληλεγγύης στους εργολαβικούς των ΕΛΠΕ
Ολοι στους δρόμους για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος
 Απεργία στις 28 Απρίλη για μόνιμη και σταθερή δουλειά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
