ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα η συναυλία αλληλεγγύης στους εργολαβικούς των ΕΛΠΕ

Συναυλία αλληλεγγύης στους εργολαβικούς εργαζόμενους των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη οργανώνει το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα μπροστά στην πύλη των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Θα τραγουδήσει η Βάσω Βασιλειάδου.

Για τον χώρο θα αναχωρήσουν λεωφορεία από το Αγαλμα Βενιζέλου στις 5.20 μ.μ. και στις 5.50 μ.μ. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μετακινηθούν και με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ της γραμμής 51 και 54 που αναχωρούν από τον Ν. Σιδηροδρομικό Σταθμό και να αποβιβαστούν στη στάση «Διυλιστήριο ΕΚΟ Β».

Με τον αγώνα των εργολαβικών να αφορά όλο τον κλάδο της Ενέργειας, συνολικά την εργατική τάξη, οι εργολαβικοί απευθύνονται με ανοιχτή επιστολή τους στα σωματεία και στον λαό της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας την κοινή ρίζα των προβλημάτων τους: Από την εκτίναξη στις τιμές της Ενέργειας και τη φοροληστεία μέχρι τους μισθούς - ψίχουλα και την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν όλα τα σωματεία της πόλης, κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενο και λαϊκό άνθρωπο να δυναμώσει την αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα. Να μη δεχτούν να πληρώνουν οι εργαζόμενοι την ακρίβεια, την Ενέργεια - εμπόρευμα, τους φόρους στα καύσιμα, τα κέρδη των ομίλων. Να μη δεχτούν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ως όμηροι των εργολάβων, χωρίς δικαιώματα, ενώ παράγουν πλούτο δισεκατομμυρίων.