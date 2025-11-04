ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!

«Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάτω η φοροληστεία! Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες. Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης», είναι το σύνθημα με το οποίο η ΟΒΣΑ καλεί τους μικρούς επαγγελματίες στην κινητοποίηση την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών.

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για το οποίο η Ομοσπονδία τονίζει ότι αφήνει άθικτη την πολιτική της φοροληστείας, δηλαδή «την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί».

«Φτάνει πια! Αγώνας μαζικός για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες, για την προστασία του εισοδήματος, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών», επισημαίνει η ΟΒΣΑ.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όποιον αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές που υποθηκεύουν τη ζωή μας για να πλουτίζουν μια χούφτα μεγαλοκαρχαρίες», τονίζει και καλεί σε διεκδίκηση για: Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του νόμου 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολογίας. Μείωση της έμμεσης φορολογίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στην Ενέργεια. Γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

Απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει πάρει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.

48ωρη απεργία 5 και 6 Νοέμβρη στα ταξί

Σε 48ωρη απεργία 5 και 6 Νοέμβρη (από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής) προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, με απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ).

Στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας θα γίνει συγκέντρωση με τα ταξί αύριο Τετάρτη στις 10 π.μ., στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Αθηνών.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη 48ωρη απεργία και στην αυριανή συγκέντρωση απευθύνουν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί και καλούν στην κινητοποίηση στις 6 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών, μαζί με τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους. Στο επίκεντρο βάζουν τη φοροληστεία, που απογειώθηκε με την άδικη τεκμαρτή φορολόγηση του ν. 5073/23, και την υποχρεωτική αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά, που όπως τονίζουν οι Επιτροπές Αγώνα γίνεται «για να εξυπηρετηθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα, στο όνομα της "πράσινης μετάβασης"». Καλούν τέλος στην απεργία ενάντια στην τεράστια επιβάρυνση από την πανάκριβη Ενέργεια, αλλά και ενάντια στη νέα ΚΥΑ για περαιτέρω «απελευθέρωση», η οποία εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης ΕΙΧ από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις εταιρείες.