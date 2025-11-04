ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ

60χρονος σε συσκευαστήριο στην Ξάνθη έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 60χρονος χθες Δευτέρα σε συσκευαστήριο στον Αγιο Αθανάσιο Τοπείρου, στην Ξάνθη, την περιοχή που κατέχει τη «μαύρη πρωτιά» στα εργατικά «ατυχήματα».

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φούρνος στον οποίο ο εργάτης εκτελούσε εργασίες συντήρησης και ήταν εκτός παραγωγικής διαδικασίας εξερράγη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έκρηξη η πόρτα του φούρνου - από σίδερο - χτύπησε στο στήθος τον άτυχο άνδρα στερώντας του τη ζωή, ενώ στη συνέχεια τραυμάτισε ελαφρά έναν άλλο εργαζόμενο στο πόδι.

Μάλιστα, ενώ το τραγικό δυστύχημα συνέβη το πρωί, η υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας λόγω της τραγικής υποστελέχωσης και του φόρτου εργασίας (3 υπάλληλοι για ολόκληρους τους νομούς Ξάνθης και Δράμας) κατάφερε να προσεγγίσει τον χώρο για να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο το απόγευμα!

Στο σημείο βρέθηκαν και μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης και του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, απαιτώντας την άμεση διερεύνηση του «ατυχήματος».

Εργατικό «ατύχημα» στο εργοστάσιο της BIC

Σε ένα ακόμα περιστατικό, τον τραυματισμό εργαζόμενου στο εργοστάσιο της BIC, σε συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, καταγγέλλει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, ενώ αναρωτιέται γιατί ο εργαζόμενος επέστρεψε στη δουλειά την άλλη μέρα και δεν πήρε αναρρωτική άδεια, όπως και το αν δηλώθηκε από την εργοδοσία το εργατικό «ατύχημα».

Το Συνδικάτο αναφέρει ότι το νέο εργατικό «ατύχημα» έγινε λίγες μέρες μετά τις απεργίες του Οκτωβρίου και φανερώνει ότι «ακόμη και με 8 ώρες δουλειάς, ο εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο του ατυχήματος όταν δουλεύει υπό πίεση και με μεγάλο φόρτο εργασίας».

Συγκεκριμένα, έγινε στις πρέσες του εργοστασίου όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν «όλο το 8ωρο όρθιοι χωρίς να έχουν ούτε μια καρέκλα να κάτσουν στα κενά διαστήματα». Σε πολλές περιπτώσεις σηκώνουν, αθροιστικά, τόνους προϊόντων, ενώ τα όποια ανυψωτικά υπάρχουν «είναι δυσλειτουργικά και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δουλειάς». Επιπλέον, τα κιβώτια τοποθέτησης των υλικών «είναι μονίμως βρώμικα», η θερμοκρασία υψηλή «σε σημείο εξάντλησης», ενώ σε κάθε εργαζόμενο αντιστοιχούν συνήθως επτά πρέσες, με αποτέλεσμα να υποχρεώνεται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο προϊόντος. Τα παραπάνω οδηγούν «πολλούς συναδέλφους σε παραίτηση ή αν κάποιος είναι τυχερός στην αλλαγή πόστου».

Ακόμα αναφέρει ότι την επομένη του «ατυχήματος» ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε «ήρθε για δουλειά με δέκα ράμματα και δεμένο χέρι. Αραγε το ατύχημα δηλώθηκε ως εργατικό; Και γιατί ο συνάδελφος δεν πήρε την αναρρωτική άδεια;».

Το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι «έχει γίνει πλέον καθεστώς η BIC να κρύβει κάτω από το χαλί τα εργατικά ατυχήματα, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητά τους». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι την ίδια ώρα η εργοδοσία καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα μπας και αναδειχτεί ανάμεσα στους «καλύτερους εργοδότες». Οι ερωτήσεις δε που καλούνται να απαντήσουν είναι π.χ. «αν ο χώρος είναι ασφαλής», κάτι που εξηγεί και το «κουκούλωμα» ατυχημάτων, ή αν «οι άνθρωποι αμείβονται δίκαια για το έργο που παράγουν».

Τη δική του απάντηση δίνει βέβαια το Συνδικάτο, υπογραμμίζοντας ότι όσο ασφαλής και να είναι ο χώρος εργασίας, «πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος υπό την πίεση να βγει η παραγωγή και να πιαστούν οι στόχοι».

Οσο για τις αμοιβές, ξεκαθαρίζει ότι αυτές δεν θα είναι ποτέ δίκαιες καθώς οι εργαζόμενοι κινούν τις μηχανές και παράγουν όλο το προϊόν, αλλά «πάντα υφίστανται την εκμετάλλευση και παίρνουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του προϊόντος που παράγουν, ενώ η εταιρεία βγάζει εκατομμύρια κέρδη».

Γι' αυτό και αναδεικνύει πως ο μόνος τρόπος να έρθουν θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους είναι «η συλλογική πάλη και ο οργανωμένος αγώνας ενάντια στη λογική του ανταγωνισμού και του κέρδους που γεννάει την εντατικοποίηση της δουλειάς, τα εργατικά ατυχήματα και την ανέχεια, τις κακοποιητικές συμπεριφορές και την ανοχή σε αυτές».

Και στη συνέχεια απαιτεί: Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας. Στελέχωση όλων των πόστων για να σταματήσει η εντατικοποίηση, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, σε αντιστοιχία με τα επιτεύγματα της εποχής, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Ειδικά για το πόστο των πρεσών διεκδικεί άμεσα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών όπως: Καρέκλες για κάθε συνάδελφο, ανυψωτικά, καθαριότητα των κιβωτίων, λιγότερες πρέσες ανά συνάδελφο, να λυθεί το πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες στον χώρο, επαρκή εξαερισμό για τον καθαρισμό του αέρα από το καμένο πλαστικό.