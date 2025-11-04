Τρίτη 4 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σήμερα οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη, στις 6 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ).

Στη συνέλευση θα συζητηθούν ο απολογισμός δράσης της ΕΟΑΣΝΛ και ο προγραμματισμός των συντονισμένων πανελλαδικών κινητοποιήσεων, και θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία. Η Ομοσπονδία καλεί τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αγροτικών Συλλόγων του νομού να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική Συνέλευση.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ψάχνουν ...«ονόματα και διευθύνσεις» γιατρών μετά από μήνυση αστυνομικών!
Απεργία - σταθμός για την Υγεία του λαού και τα δικαιώματα των υγειονομικών
Στο φουλ οι «μηχανές» για την επιτυχία των συσκέψεων
Οργανώνουν αποφασιστικά την κλιμάκωση του αγώνα για το εισόδημα και την επιβίωσή τους
60χρονος σε συσκευαστήριο στην Ξάνθη έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη
 «Υπερσύγχρονα ΤΕΠ» αλλά χωρίς επειγοντολόγο και με λιγότερους γιατρούς
 Αγωνιστικός αναβρασμός ενάντια στις προωθούμενες συγχωνεύσεις κλινικών
 Αρνητικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβρη, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια
 Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!
 Πλούσιο πρόγραμμα δράσης του αναπηρικού κινήματος
 Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Νέο «αγροτοδικείο» για την ποινικοποίηση της πάλης
 Προσαγωγή συνδικαλιστών που απαίτησαν τα δεδουλευμένα μωρομάνας
 Στον «αέρα» και χωρίς εισόδημα για άλλον έναν χειμώνα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ