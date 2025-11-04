Σήμερα οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη, στις 6 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ).

Στη συνέλευση θα συζητηθούν ο απολογισμός δράσης της ΕΟΑΣΝΛ και ο προγραμματισμός των συντονισμένων πανελλαδικών κινητοποιήσεων, και θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία. Η Ομοσπονδία καλεί τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Αγροτικών Συλλόγων του νομού να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική Συνέλευση.