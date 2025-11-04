ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αγωνιστικός αναβρασμός ενάντια στις προωθούμενες συγχωνεύσεις κλινικών

Σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, στις 11 π.μ. έξω από τα νοσοκομεία της Νάουσας και της Βέροιας, στο πλαίσιο της απεργίας, καλεί το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς».

Καλεί σε ξεσηκωμό τον λαό, καθώς το νοσοκομείο της Νάουσας βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε κίνδυνο, με την εγκύκλιο για τους νέους οργανισμούς να οδηγεί σε ενιαίες διευθύνσεις στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία.

Οπως αναφέρει, «η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκει μέσω της ενοποίησης των νοσοκομείων του νομού και τη δημιουργία ενιαίου οργανισμού να υλοποιήσει τα σχέδιά της για την υλοποίηση του "νέου υγειονομικού χάρτη" με σκοπό την απαξίωση των περιφερειακών νοσοκομείων όπως είναι αυτό της Νάουσας. Οι υγειονομικοί και το σωματείο εργαζομένων στο Νοσοκομείο Νάουσας έχουν εκφράσει ήδη την αντίθεσή τους απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης».

Τονίζει ότι αν προχωρήσει ο σχεδιασμός θα προκαλέσει τη συγχώνευση ή κατάργηση κλινικών ή τμημάτων στο Νοσοκομείο της Νάουσας, καθώς και την άκρως επικίνδυνη αύξηση του χρόνου μεταφοράς ασθενών μέχρι τη Βέροια.

Επίσης θα επιφέρει την υποβάθμιση των υπηρεσιών και στο Νοσοκομείο Βέροιας, καθώς με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού, ακόμα και το ενδεχόμενο κλείσιμο κλινικών στη Νάουσα, θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο.

Σημειώνει ότι στον δήμο της Νάουσας λειτουργούν δύο μεγάλα εργοστάσια κομπόστας, δεκάδες διαλογητήρια και συνεταιρισμοί. Κάθε χρόνο εργάζονται εκατοντάδες εργάτες γης και αγρότες στα χωράφια και σε άλλους κλάδους όπως στον επισιτισμό, με ντελιβεράδες πάνω στα μηχανάκια κ.ά. Επομένως η ανάγκη της περιοχής είναι η αναβάθμιση του Νοσοκομείου της Νάουσας με ακόμα μεγαλύτερη στελέχωση, προσωπικό, ώστε να αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους εργαζόμενους όλου του δήμου, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τη νεολαία.

Η λειτουργία της Παιδιατρικής κλινικής που έχει κινδυνεύσει και στο παρελθόν, αποτελεί βασικό κριτήριο για την παραμονή ενός νέου ζευγαριού στη Νάουσα, ώστε να μπορεί έγκαιρα να καλύπτει την όποια ανάγκη έχει για την υγεία των παιδιών του.

Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας καλεί τον λαό και τους φορείς του να υπερασπιστούν τον δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας στον νομό και να απαιτήσουν τόσο να αποσυρθεί η εγκύκλιος μαζί με κάθε σκέψη για κατάργηση και συγχωνεύσεις κλινικών. «Οχι στο νέο ΕΣΥ της εμπορευματοποίησης, των πληρωμών, των συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων των νοσοκομείων» είναι το μήνυμα του Εργατικού Κέντρου, απαιτώντας αποφασιστική ενίσχυση όλων των δομών Υγείας του νομού, αλλά και νέους, σύγχρονους οργανισμούς νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες πρόληψης και θεραπείας και δεν θα μπαίνουν στο ζύγι του κόστους - οφέλους και των δημοσιονομικών ορίων και εργαλείων όπως είναι τα DRGs. Επίσης, ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και ασθενοφόρα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύσκεψη αύριο στη Θήβα

Σε μαζικό και οργανωμένο αγώνα ενάντια στη νέα επίθεση της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας στα νοσοκομεία της χώρας με την κατάρτιση του νέου «Υγειονομικού Χάρτη» καλεί και η Συντονιστική Επιτροπή Θήβας για την Υγεία, συνεχίζοντας αποφασιστικά τις δράσεις διεκδίκησης ενίσχυσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε σύσκεψη σωματείων και φορέων για την οργάνωση του αγώνα, αύριο Τετάρτη, στις 6 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά και σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, στις 10 π.μ., στο Νοσοκομείο Θήβας.

«Σημαίνουμε συναγερμό για το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας! Ολοι έχουμε βιώσει τη δραματική μη λειτουργία του, στην οποία το έχουν αφήσει να περιέλθει εδώ και έναν χρόνο η κυβέρνηση, η ΥΠΕ και οι διοικήσεις του. Βρισκόμαστε, όμως, αντιμέτωποι με μία νέα και πιο σφοδρή επίθεση απέναντι στα Νοσοκομεία της χώρας, μιας και το υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει να καταρτίζει τον νέο "Υγειονομικό Χάρτη"», τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Θήβας για την Υγεία.

Επισημαίνοντας τις επιπτώσεις από την κατάρτιση ενιαίου οργανογράμματος σε συνδιοικούμενα νοσοκομεία, υπογραμμίζει ότι οδηγεί σε «προσαρμογή των κλινών και των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι στις ανάγκες που επιδημιολογικά και πληθυσμιακά υπάρχουν, αλλά στη μέγγενη των πετσοκομμένων προϋπολογισμών για το δημόσιο σύστημα Υγείας και στη λογική του κόστους - οφέλους».

«Δεν νοείται το 2025 να συζητάμε για αλλαγή της χρήσης ή για κλείσιμο του Νοσοκομείου που καλύπτει τον μισό Νομό Βοιωτίας, τον μισό πληθυσμό της Βοιωτίας και βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη Βιομηχανική Ζώνη της χώρας», σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή, καλώντας σε μαζικό και οργανωμένο αγώνα για πλήρη στελέχωση και ενίσχυση του Νοσοκομείου, ώστε να μπορεί να λαμβάνει ο πληθυσμός της περιοχής τις δωρεάν και σύγχρονες υπηρεσίες Υγείας που δικαιούται και έχει ανάγκη.