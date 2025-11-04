ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Απεργία - σταθμός για την Υγεία του λαού και τα δικαιώματα των υγειονομικών

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες προχωρούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι στην Υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνες τις μέρες οι νοσοκομειακοί γιατροί με απόφαση της ΟΕΝΓΕ πραγματοποιούν 48ωρη απεργία, ενώ το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό κινητοποιείται μόνο στις 6 Νοέμβρη, αφού η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ αρκείται σε στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια.

Μπροστά στη 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών στις 6 και 7 Νοέμβρη, η οποία θα κορυφωθεί με τη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, χθες η ΟΕΝΓΕ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και, όπως ενημέρωσε, ήδη έχει καταθέσει προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αίτημα για συνάντηση.

ΟΕΝΓΕ: Μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουν ασθενείς και υγειονομικοί

«Θέλουμε αυτή η απεργία να είναι ένας σταθμός κλιμάκωσης στον αγώνα που δίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Να είναι μια απάντηση στο υπουργείο Υγείας και στην κυβέρνηση, απέναντι στην προσπάθεια που κάνουν να παρουσιάσουν μια επίπλαστη εικόνα της πραγματικότητας. Οτι δηλαδή "όλα πάνε καλά" και όσοι διαμαρτυρόμαστε, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, τονίζουμε τρωτά σημεία της πολιτικής που εφαρμόζεται, παρουσιαζόμαστε ως "μειοψηφίες", "μίζεροι" που "μας αρέσει να διαμαρτυρόμαστε".

Δεν είμαστε εμείς οι μίζεροι. Μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε εργαζόμενοι και ασθενείς», σημείωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Γαλανόπουλος.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε, σύμφωνα με τα οποία ένας ειδικευόμενος γιατρός αμείβεται στην εφημερία με 5,38 ευρώ μεικτά την ώρα και ένας ειδικευμένος με βαθμό διευθυντή με 8,4 ευρώ μεικτά. Οπως επισημάνθηκε, ειδικά στην επαρχία εφημερεύουν γιατροί σχεδόν καθημερινά, για να μην κλείσουν τα νοσοκομεία, κι όμως παίρνουν πετσοκομμένες αποζημιώσεις.

«Μίζερο είναι: Να υπάρχουν γιατροί - νομάδες που μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από νομό σε νομό με "εντέλλεσθε" για να καλύπτουν τρύπες και τις ελλείψεις προσωπικού. Αντί να εκπαιδεύονται οι νέοι γιατροί, να επιφορτίζονται με λάντζα στις κλινικές. Να νοσηλεύονται ασθενείς σε ράντζα, να κλείνουν οι εφημερίες νοσοκομείων της Αττικής με 130 ράντζα. Να είναι κλειστές οι 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη να είναι κλειστές οι 25 από τις 70 χειρουργικές αίθουσες, που αν λειτουργούσαν θα είχαμε 15.000 χειρουργεία τον χρόνο μόνο στη Θεσσαλονίκη, θα μηδενιζόταν η λίστα αναμονής για τη Βόρεια Ελλάδα αν η κυβέρνηση είχε προσλάβει 25 αναισθησιολόγους και 100 νοσηλευτές.

Το 2025 είναι μίζερο να συζητούνται νέοι οργανισμοί και σχέδια συγχώνευσης κλινικών, νοσοκομείων, κλείσιμο Τμημάτων, οι ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν δωρεάν. Να μην μπορείς να προγραμματίσεις έγκαιρα ραντεβού με γιατρό, ή για εξέταση, και να καταφεύγεις στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πρόβλημα να διεκδικούν οι υγειονομικοί και να τρώνε χημικά και ξύλο ακόμα και μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο». Τα παραπάνω ήταν η «πληρωμένη απάντηση» του προέδρου της Ομοσπονδίας στις ύβρεις του υπουργού Υγείας.

Οχι στα νοσοκομεία - επιχειρηματικές μονάδες

«Ολη η πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εξαντλείται στο πώς θα λειτουργήσουν τα δημόσια νοσοκομεία για να καταστούν αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες, ώστε σε βάθος χρόνου να απαλλάξουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι το σύστημα Υγείας καταρρέει, ή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πράγματα για το σύστημα Υγείας. Ισα - ίσα, κάνει πολλά πράγματα, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση απ' αυτή που θα έπρεπε. Είναι διαφορετικές οι προτεραιότητες της κυβέρνησης από τις προτεραιότητες των εργαζομένων και του λαού για ένα ποιοτικό σύστημα Υγείας», συνέχισε ο Γ. Γαλανόπουλος, εστιάζοντας στην εγκληματική εμπορευματοποίηση.

Ακολούθως κατέρριψε τα περί «επιτυχίας» της κυβέρνησης, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει μειώσει τις λίστες αναμονές των χειρουργείων, εξηγώντας ότι η μείωση έγινε επειδή ασθενείς που περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, χειρουργήθηκαν στα επί πληρωμή, ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία εντός των δημόσιων νοσοκομείων, χειρουργήθηκαν με voucher του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι υπόλοιποι χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα, επίσης με voucher του Ταμείου Ανάκαμψης, και μάλιστα με διπλάσια αποζημίωση από το προβλεπόμενο. Οπως επεσήμανε ο Γ. Γαλανόπουλος, μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν συγκεκριμένο αριθμό χειρουργείων, σε λίγους μήνες η λίστα αναμονής θα γιγαντωθεί ξανά, αφού καμία μόνιμη πάγια υποδομή, καμία νέα πρόσληψη, καμία αίθουσα χειρουργείου δεν θα προστεθεί στο σύστημα.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ έκανε εκτενή αναφορά στην εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κλήση όλων των ψυχιάτρων της Αττικής από το Πρωτοδικείο μετά από μήνυση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής (βλ. σελ. 12), απαιτώντας να παύσει κάθε είδους δίωξη, «να σταματήσουν οι επικίνδυνες αθλιότητες. Οταν βάζουν απέναντι τους γιατρούς, βάζουν και τους ασθενείς. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Είναι πρωτοφανές γεγονός. Να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη για ποιον λόγο έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε δημόσιες κλίνες, γιατί έχει συρρικνωθεί η δημόσια δευτεροβάθμια περίθαλψη και γιγαντώνονται ιδιωτικές κλινικές, ΑΜΚΕ και ΜΚΟ. Το ερώτημα που θα έπρεπε να θέτει η δικαστική εξουσία είναι για ποιον λόγο παραμένει η τραγική κατάσταση στις δημόσιες ψυχιατρικές μονάδες, και όχι να σέρνει τους συναδέλφους ψυχιάτρους», ενώ στηλίτευσε την πολιτική του υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερα την εγκύκλιο Βαρτζόπουλου.

Τον λόγο στη συνέντευξη Τύπου πήρε και ο Ι. Τζάνος, β' αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, τονίζοντας: «Η απόφασή μας για τη διήμερη απεργία στις 6 - 7 Νοεμβρίου δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο ύστερα από αλλεπάλληλες προσπάθειες διαλόγου, ειρηνικές διεκδικήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, οι οποίες είτε αγνοήθηκαν είτε αντιμετωπίστηκαν με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το ποτήρι της υπομονής μας όμως ξεχείλισε!».