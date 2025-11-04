ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Στον «αέρα» και χωρίς εισόδημα για άλλον έναν χειμώνα

Με την τουριστική σεζόν να οδεύει στο τέλος, χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό παραμένουν «στον αέρα» για άλλον έναν χειμώνα.

Ξενοδοχοϋπάλληλοι λαμβάνουν επιδότηση μόλις 3 μηνών, ενώ στον επισιτισμό το ειδικό εποχικό βοήθημα παραμένει πενιχρό. Μάλιστα, αντί να επεκταθεί η επιδότηση για όλη την ανεργία και να δοθούν αυξήσεις, τους φορολογούν το επίδομα, τους επιβάλλουν το 50% σε προπληρωμένη κάρτα και οι πληρωμές καθυστερούν λόγω υποστελέχωσης ΔΥΠΑ - πολλοί φτάνουν Χριστούγεννα χωρίς ούτε την πρώτη δόση!

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι του κλάδου προχωρούν σε κινητοποιήσεις αύριο Τετάρτη.

Στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο Εργαζομένων Τουρισμού - Επισιτισμού (ΣΕΤΕΠΕ) καλεί στις 10.30 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), οδός Δωδεκανήσου.

Παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε Ιωάννινα, Ρόδο, Χαλκίδα, Κρήτη και άλλες τουριστικές περιοχές.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: Ενταξη όλων των εποχικών στο ταμείο ανεργίας με 600 ευρώ/μήνα, χωρίς όρους. Αφορολόγητο επίδομα, κατάργηση προπληρωμένης κάρτας. Αναγνώριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 12μηνα ξενοδοχεία ως εποχικές. Αμεση καταβολή σε όσους δεν πληρώθηκαν λόγω εργοδοτικής ευθύνης.