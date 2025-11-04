Με την τουριστική σεζόν να οδεύει στο τέλος, χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό παραμένουν «στον αέρα» για άλλον έναν χειμώνα.
Ξενοδοχοϋπάλληλοι λαμβάνουν επιδότηση μόλις 3 μηνών, ενώ στον επισιτισμό το ειδικό εποχικό βοήθημα παραμένει πενιχρό. Μάλιστα, αντί να επεκταθεί η επιδότηση για όλη την ανεργία και να δοθούν αυξήσεις, τους φορολογούν το επίδομα, τους επιβάλλουν το 50% σε προπληρωμένη κάρτα και οι πληρωμές καθυστερούν λόγω υποστελέχωσης ΔΥΠΑ - πολλοί φτάνουν Χριστούγεννα χωρίς ούτε την πρώτη δόση!
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι του κλάδου προχωρούν σε κινητοποιήσεις αύριο Τετάρτη.
Στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο Εργαζομένων Τουρισμού - Επισιτισμού (ΣΕΤΕΠΕ) καλεί στις 10.30 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), οδός Δωδεκανήσου.
Παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε Ιωάννινα, Ρόδο, Χαλκίδα, Κρήτη και άλλες τουριστικές περιοχές.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: Ενταξη όλων των εποχικών στο ταμείο ανεργίας με 600 ευρώ/μήνα, χωρίς όρους. Αφορολόγητο επίδομα, κατάργηση προπληρωμένης κάρτας. Αναγνώριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 12μηνα ξενοδοχεία ως εποχικές. Αμεση καταβολή σε όσους δεν πληρώθηκαν λόγω εργοδοτικής ευθύνης.