Τρίτη 4 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΥΓΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
«Υπερσύγχρονα ΤΕΠ» αλλά χωρίς επειγοντολόγο και με λιγότερους γιατρούς

Σχόλιο της ΤΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ με αφορμή την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο

Την αμείλικτη πραγματικότητα των τεράστιων ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, «που η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει», αντιπαραθέτει η ΤΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ, σχολιάζοντας την επίσκεψη του υπουργού «εμπορίας» της Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, στο Νοσοκομείο Λαμίας, το Σάββατο και καλώντας να δυναμώσει ο αγώνας για πρόσβαση όλου του λαού σε δωρεάν, δημόσιες και υψηλής ποιότητας υγειονομικές υπηρεσίες.

«Για άλλη μια φορά ο υπουργός έμπορος της Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης κάνει πως δεν βλέπει την τραγική κατάσταση του Νοσοκομείου Λαμίας», αναφέρει η ΤΕ Φθιώτιδας, τονίζοντας το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης, που στους γιατρούς ανέρχεται σε πάνω από το 50% του οργανογράμματος, αλλά και την «εντατικοποίηση του προσωπικού, τις διπλοβάρδιες, τα κομμένα ρεπό και άδειες, τις κλινικές και τμήματα που τείνουν να κλείσουν, την ταλαιπωρία των ασθενών παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό».

Σημειώνει μάλιστα ότι οι νέες κλίνες ΜΕΘ «δωρεά» του ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» από το 2021, που ήρθε να «εγκαινιάσει ο υπουργός, θα λειτουργήσουν χωρίς πρόσληψη νέου προσωπικού, ενώ σχολιάζοντας την επίσκεψη στο ΤΕΠ, υπογραμμίζει ότι δεν υπηρετεί κανένας επειγοντολόγος και πως οι γιατροί μειώθηκαν σε 3 από 4 που ήταν το καλοκαίρι, που ο υπουργός εγκαινίασε τα "υπερσύγχρονα ΤΕΠ με τους φρεσκοβαμμένους τοίχους"».

Συνεχίζοντας η ΤΕ Φθιώτιδας τονίζει ότι κάτω από την ίδια λογική της υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης θα λειτουργήσει και η Ογκολογική μονάδα που κατασκευάζεται στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, με αποτέλεσμα «να νοικιάζουν φτηνά τις έτοιμες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου σε ιδιώτες και ο ασθενής - πελάτης θα πληρώνει διπλά και τρίδιπλα ενώ το κράτος θα απαλλάσσεται από το "βάρος" της χρηματοδότησης της Υγείας στον κρατικό προϋπολογισμό».

«Αν η κυβέρνηση ήθελε να βελτιώσει την κατάσταση προς το συμφέρον και τις ανάγκες του λαού θα ικανοποιούσε τα δίκαια και επιτακτικά αιτήματα των υγειονομικών του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, με πρώτο και βασικό την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες», αναφέρει η ΤΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ και καταλήγοντας υπογραμμίζει:

«Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με τον λαό και τους υγειονομικούς για Νοσοκομείο και ΚΥ πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα που να καλύπτουν τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες, με πρόσβαση όλου του λαού σε δωρεάν, δημόσιες και υψηλής ποιότητας υγειονομικές υπηρεσίες».

    

