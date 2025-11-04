Τρίτη 4 Νοέμβρη 2025
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Την Πέμπτη κατά τόπους και την Παρασκευή στο υπουργείο Υγείας

Στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών η ΟΕΝΓΕ οργανώνει συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στην Αθήνα την Παρασκευή 7 Νοέμβρη, στις 12 μ.

Την Πέμπτη 6 Νοέμβρη συγκεντρώσεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα μαζί με υγειονομικούς και εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, σωματεία και μαζικούς φορείς.

Μεταξύ άλλων προγραμματίζονται τα εξής:

- Στην Αθήνα συγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στο υπουργείο Υγείας.

- Στη Θεσσαλονίκη η ΕΝΙΘ καλεί σε απεργιακή κινητοποίηση στις 11 π.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

- Στην Πάτρα συγκέντρωση στο ΠΓΝΠ του Ρίου και συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

- Στη Λάρισα η Ενωση Ιατρών καλεί στις 12 μ. στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου.

- Στην Καρδίτσα η Ενωση Ιατρών καλεί στις 11.30 π.μ. στην πύλη του Νοσοκομείου.

- Στα Τρίκαλα η Ενωση Ιατρών καλεί στις 11 π.μ. στην είσοδο του ΤΕΠ του Νοσοκομείου.

- Στη Λευκάδα στις 10.30 π.μ. στο Νοσοκομείο.

- Σε Βέροια και Νάουσα στις 11 π.μ. έξω από τα Νοσοκομεία.

- Στο Ηράκλειο στις 10 π.μ. στις πύλες του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζέλειου.

- Στο Ρέθυμνο στις 11 π.μ. έξω από το Νοσοκομείο.

- Στην Πρέβεζα στις 12 μ. στο Νοσοκομείο.

- Στη Χαλκίδα στις 11 π.μ. έξω από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
