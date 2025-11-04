ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Οργανώνουν αποφασιστικά την κλιμάκωση του αγώνα για το εισόδημα και την επιβίωσή τους

Αποφασιστικά, διεκδικώντας την επιβίωσή τους, οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι φουντώνουν τον αγώνα τους σε μια σειρά περιοχές όλης της χώρας. Στο στόχαστρο βρίσκεται η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους οδηγεί στον αφανισμό, ενώ η οργάνωση της πάλης τους αναμένεται να κλιμακωθεί με πανελλαδικό συντονισμό στη μεγάλη σύσκεψη στην οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στις 23 Νοέμβρη στη Νίκαια Λάρισας.

Σε Στερεά και Εύβοια

Σε ένα τέτοιο φόντο, μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις, συνελεύσεις, συσκέψεις και περιοδείες σε χωριά οι Αγροτικοί Σύλλογοι σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια καλούν τους συναδέλφους τους να οργανώσουν τον αγώνα τους.

Μια πρώτη αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση έστειλαν το μεσημέρι της Κυριακής οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας μαζί με τον Σύλλογό τους, κλείνοντας για μισή ώρα τον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος του Μαντουδίου, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι αγρότες της περιοχής διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, απαιτώντας να μην πληρώσουν τα σπασμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γίνει άμεσα καταβολή των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων που τους οφείλονται, να παρθούν μέτρα προστασίας από την ευλογιά, όπως και από την εκτίναξη της ακρίβειας και του κόστους παραγωγής.

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ

Την οργή και αγανάκτηση για τη δραματική κατάσταση που βιώνουν, αλλά και την αποφασιστική, αγωνιστική διάθεση για δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδίκησης, τόνισε οαντιπρόεδρος τουσημειώνοντας παράλληλα ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν οι συσκέψεις και οι περιοδείες του Αγροτικού Συλλόγου στα χωριά της περιοχής, ώστε σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και τις αποφάσεις που θα παρθούν στη σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοέμβρη να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων και στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν βρέθηκε ο Κώστας Μπασδέκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα και στα δίκαια αιτήματά τους.

«Οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας, όπως βέβαια και οι ρετσινάδες - δασεργάτες και ολόκληρος ο λαός της πολύπαθης αυτής περιοχής, δίνουν κυριολεκτικά έναν αγώνα επιβίωσης, παλεύουν καθημερινά για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Και εμείς ως ΚΚΕ, όπως κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είμαστε στο πλευρό τους», τόνισε σε δήλωσή του ο Κ. Μπασδέκης.

Πανθρακική κινητοποίηση στην Κομοτηνή

Ανέδειξε την πολιτική «κόστους - οφέλους» της ΕΕ και των κυβερνήσεών της ως την αιτία για την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, όπως και για τις πλημμύρες που εκδηλώνονται σχεδόν κάθε χρόνο, προξενώντας επιπλέον προβλήματα. «Αυτή είναι η αμείλικτη πραγματικότητα που επικρατεί στην πολύπαθη βόρεια Εύβοια και η οποία αποτελεί τρανταχτή απόδειξη ότι τα σχέδια "ανασυγκρότησης" μετά την καταστροφική πυρκαγιά δεν αφορούν τους εργαζόμενους τους βιοπαλαιστές, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους της περιοχής, όσο κι αν προσπαθούν η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της στην περιοχή να τους ενσωματώσουν στους σχεδιασμούς τους και να κάμψουν την αγωνιστική τους διεκδίκηση», πρόσθεσε ο Κ. Μπασδέκης.

Στη Θράκη, αγρότες πραγματοποίησαν μεγάλη κινητοποίηση την Παρασκευή από την Ορεστιάδα μέχρι και την Ξάνθη, έξω από το κατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κόσμιο Ροδόπης, μετά από κάλεσμα Αγροτικών Συλλόγων.

Αφορμή και αιχμή της κινητοποίησης ήταν το «κοκκίνισμα» χιλιάδων αγροτεμαχίων από τον δορυφόρο, με συνέπεια να τίθενται εκτός επιδοτήσεων, παρότι όπως τονίζουν οι παραγωγοί πρόκειται για νόμιμα καλλιεργημένα και δηλωμένα αγροτεμάχια.

Αίτημα των αγροτών είναι επίσης η άμεση καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω του σκανδάλου.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκατοντάδες αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο της τοπικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταθέσουν τα δίκαια αιτήματά τους, ενώ η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μηχανοκίνητη πορεία που κατέληξε στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής.

Στην κινητοποίηση στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο, μέλος του Γραφείου Περιοχής και Γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Ροδόπης του Κόμματος.

Στην Ηλεία

Στην Ηλεία, σε νέα μηχανοκίνητη συγκέντρωση προχωρούν αύριο Τετάρτη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Αγροτικός Σύλλογος Πηνείας, καλώντας σε συμμετοχή όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους, τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και τα εργατικά - λαϊκά στρώματα, απαιτώντας μεταξύ άλλων τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με ευθύνη του κράτους για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του καταρροϊκού πυρετού, αλλά και την άμεση καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερώτηση για μέτρα προστασίας από τον καταρροϊκό πυρετό κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ, μεταφέροντας τις δίκαιες διεκδικήσεις των κτηνοτρόφων.

Στην Κρήτη

Στα Χανιά οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν για έκτη μέρα στο μπλόκο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου των Τσικαλαριών. Στο Ρέθυμνο οι κτηνοτρόφοι συνέχισαν τις κινητοποιήσεις χθες με αποκλεισμό της Εφορίας Ρεθύμνου.

Στο Ηράκλειο προς το παρόν έχουν ανασταλεί οι κινητοποιήσεις, λόγω των αιματηρών γεγονότων στο χωριό Βορίζια. Εκεί πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες επίσκεψη αλληλεγγύης από εργατικά σωματεία των Χανίων.

Σήμερα η σύσκεψη στην Πρέβεζα

Σε νέα σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας σήμερα Τρίτη, στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα του δημαρχείου Λούρου, καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας, προκειμένου να αποφασιστούν η συνέχιση και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η σύσκεψη πραγματοποιείται σε συνέχεια του συλλαλητηρίου της περασμένης Παρασκευής στον χώρο του μπλόκου στον Λούρο, όπου συμμετείχαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Κανάλι, το Φανάρι, την Τύρια, τον Ωρωπό και τον ίδιο τον Λούρο. Στην κινητοποίηση μίλησε ο Σπύρος Κλινάκης, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας, και απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι Αγροτικών Συλλόγων της Πρέβεζας και της Αρτας.