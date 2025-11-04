ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ - ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ

Ψάχνουν ... «ονόματα και διευθύνσεις» γιατρών μετά από μήνυση αστυνομικών!

«

Ονόματα και διευθύνσεις» γιατρών απαιτεί το Πρωτοδικείο Αθηνών από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (πλέον ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ), σε ένα ακόμα κρούσμα απαράδεκτης κρατικής παρέμβασης στο έργο των γιατρών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της «Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής» το Πρωτοδικείο ζητά από το πρώην ΨΝΑ να «δώσει» τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εφημερευόντων γιατρών από 1/2/2024 και εφεξής! Οπως αναφέρει, στόχος είναι να «διερευνήσει» αν υπάρχει «το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση και της έκθεσης κατά συρροή».

Η μήνυση των αστυνομικών, που οδήγησε σε τέτοιες απαράδεκτες δικαστικές αξιώσεις από τους γιατρούς, έγινε είτε επειδή δεν υπήρχε κρεβάτι για ασθενή που μεταφέρθηκε με κάποιο περιπολικό, με τη γνωστή απαράδεκτη διαδικασία της «ακούσιας μεταφοράς», είτε επειδή οι εφημερεύοντες έκριναν ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν χρήζει νοσηλείας. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν διαρκώς σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και τμήματα, ως αποτέλεσμα τόσο της υποβάθμισης της ψυχιατρικής περίθαλψης όσο και της διαχείρισης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση (π.χ. εγκύκλιος Βαρτζόπουλου).

Το αποτέλεσμα είναι εφημερεύοντες ψυχίατροι, αντί να εξετάζουν απερίσπαστοι τους ασθενείς, να αναλώνονται σε διαβουλεύσεις με αστυνομικούς οι οποίοι έχουν αναλάβει να μεταφέρουν με χειροπέδες από δομή σε δομή τους ακούσιους (εισαγγελικούς) ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος Βαρτζόπουλου προβλέπει οι αστυνομικοί να «ξεφορτώνουν» όπως - όπως τους πάσχοντες στο αποδεκατισμένο προσωπικό των ΤΕΠ και των Ψυχιατρικών Κλινικών, αποδεσμεύοντας την αστυνομία αμέσως μετά την παραλαβή του περιστατικού, και με τους εφημερεύοντες ψυχίατρους και τους νοσηλευτές της βάρδιας να παίρνουν την ευθύνη για τη μετακίνηση του ασθενούς εντός ή εκτός της μονάδας υποδοχής, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις και τα μέσα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ασφάλεια.

Να σημειωθεί ότι οι αναγκαίες και προβλεπόμενες κινητές μονάδες Ψυχικής Υγείας για τα «εισαγγελικά» δεν αναπτύχθηκαν ποτέ, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των νοσοκομειακών γιατρών. Ετσι, τα περιπολικά γίνονται «κινητές μονάδες» και όταν υπάρχει εμπλοκή οι εισαγγελείς, με διώξεις σαν αυτή που εξυφαίνεται τώρα, αναλαμβάνουν να κάνουν ...γνωματεύσεις για το αν και πώς πρέπει να γίνει η περίθαλψη ενός ασθενούς...

ΟΕΝΓΕ: Το υπουργείο Υγείας φέρει την ευθύνη

Οπως αναδεικνύει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), πρόκειται για απαράδεκτη και πρωτοφανή στα χρονικά ενέργεια, που ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους ψυχιάτρους των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών για τις μεγάλες ελλείψεις.

Επιπλέον η ΟΕΝΓΕ καταδικάζει την προκαταρκτική εξέταση όλων των ψυχιάτρων του λεκανοπεδίου που εφημέρευαν από 1/2/2024, για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει το αδίκημα «της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή» και της «έκθεσης ασθενών σε κίνδυνο». Και, βέβαια, καταγγέλλει τη μήνυση που κατέθεσε η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής σε βάρος όλων των ψυχιάτρων που εφημέρευαν από 1/2/2024 στην Πολυδύναμη Μονάδα Ψυχικής Υγείας (πρώην ΨΝΑ).

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και πάει να φορτωθεί στις πλάτες των ψυχιάτρων είναι αποτέλεσμα «της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη, παράλληλα με τη γιγάντωση των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών οι οποίες διαθέτουν πενταπλάσιο αριθμό κρεβατιών συγκριτικά με τις ψυχιατρικές κλινικές του δημόσιου συστήματος Υγείας».

Τονίζει δε ότι την ευθύνη για την εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση τη φέρουν στο ακέραιο ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο αρμόδιος υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Και εξηγεί:

«Είναι υπόλογοι για την οδύσσεια των ασθενών, που περιπλανώνται ώρες, ακόμα και μέρες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από τη μία πόλη στην άλλη, ή παραμένουν στα αστυνομικά τμήματα, σε συνθήκες που καταλύουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο κρεβάτι για νοσηλεία.

Είναι υπόλογοι για το γεγονός ότι οι ψυχίατροι των δημόσιων νοσοκομείων αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι και κοινοί εγκληματίες, αλλά και για την ασυλία που παρέχουν στους τραμπουκισμούς και στην αστυνομική αυθαιρεσία, που φτάνει μέχρι το σημείο εφημερεύοντες να συλλαμβάνονται και να προσάγονται στα αστυνομικά τμήματα, ή να κυνηγιούνται από ένοπλους αστυνομικούς μπροστά στα μάτια των ασθενών τους».

Απέναντι σε αυτήν την τραγική κατάσταση, η ΟΕΝΓΕ απαιτεί να σταματήσει η προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των ψυχιάτρων του λεκανοπεδίου, να αναλάβει τις ευθύνες της η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να αποσυρθούν η εγκύκλιος Βαρτζόπουλου και το απαράδεκτο σχετικό έγγραφο της ΓΑΔΑ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.