ΒΕΡΟΙΑ

Προσαγωγή συνδικαλιστών που απαίτησαν τα δεδουλευμένα μωρομάνας

Ενα ακόμα εργοδοτικό αίσχος με τη σφραγίδα της κυβέρνησης σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν συνδικαλιστές προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας επειδή υπερασπίστηκαν εργαζόμενη στην εταιρεία «Speedex», που βρίσκεται σε άδεια λοχείας και η εργοδοσία τής χρωστάει δεδουλευμένα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης έξω από το υποκατάστημα της «Speedex» στη Βέροια, όπου η επιχείρηση εδώ και μήνες αρνείται να καταβάλει οφειλόμενες άδειες στην εργαζόμενη μωρομάνα, η αστυνομία - μετά από κλήση της εργοδοσίας - έσπευσε να προσαγάγει στο Τμήμα τον Νίκο Νατζμέ, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, και την Μαριάνα Παπαδοπούλου, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας - Πέλλας.

Μπροστά στις απαράδεκτες αυτές πρακτικές, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι της περιοχής απάντησαν με συγκέντρωση έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων. Εν τέλει οι δύο συνδικαλιστές αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να υποβληθούν μηνύσεις εναντίον τους.

Νωρίτερα πραγματοποίησε παρέμβαση για την άμεση απελευθέρωσή τους και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του ΚΚΕ.

Την απαράδεκτη προσαγωγή καταγγέλλουν το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).

«Δεν τα λογαριάζουν καλά!», σημειώνει η ΟΙΥΕ και ξεκαθαρίζει: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται. Μέσα από τα σωματεία τους, οργανωμένοι και ενωμένοι, δεν θα επιτρέψουν να περάσει ο τσαμπουκάς των αφεντικών. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κανονικότητα η ζούγκλα που θέλουν να επιβάλουν. Παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για δουλειά με δικαιώματα, κόντρα στα κέρδη μιας χούφτας παράσιτων».