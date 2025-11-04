Πλούσιο πρόγραμμα δράσης του αναπηρικού κινήματος

Αγωνιστικές αποφάσεις έλαβαν σωματεία και φορείς του ταξικού αγωνιστικού κινήματος κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που διοργάνωσε η ΣΕΑΑΝ την περασμένη Κυριακή.

Πρώτο αγωνιστικό ραντεβού έκλεισε για αύριο Τετάρτη, στις 12 μ., έξω από την Επιθεώρηση Εργασίας στο Περιστέρι (Εθνικής Αντιστάσεως 127), απαιτώντας μαζί με το ΣΕΜΙΣΕΑ και τους φορείς της περιοχής να παρθεί πίσω η προκλητική απόλυση εργαζόμενης από το κέντρο αποκατάστασης «Ανάπτυξη» στο Αιγάλεω, επειδή πήρε μέρος στη μεγάλη απεργία ενάντια στο 13ωρο.

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι ο παναναπηρικός ξεσηκωμός στις 3 του Δεκέμβρη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα των ΑμεΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στις 12 μ. στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, η ΣΕΑΑΝ στηρίζει και συμμετέχει στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο υπουργείο Παιδείας σήμερα για δημόσια Παιδεία και Ειδική Αγωγή, καθώς και στη συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών την Παρασκευή στο υπουργείο Υγείας.