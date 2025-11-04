ΒΕΡΟΙΑ

Νέο «αγροτοδικείο» για την ποινικοποίηση της πάλης

Αντιμέτωποι με την ποινικοποίηση των αγώνων τους βρίσκονται για άλλη μια φορά αγρότες, αυτήν τη φορά σε Ημαθία και Πιερία.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας δικάζονται 9 αγρότες, από τους συνολικά 44 που διώκονται, για τη συμμετοχή τους στο μπλόκο του Νησελίου την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων του 2024. Πρόκειται για αγρότες από την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια, τη Νάουσα και το Αιγίνιο, που διώκονται με την κατηγορία της «διακινδύνευσης ασφάλειας της συγκοινωνίας» επειδή συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για την επιβίωσή τους.

Ως «μέρος της συνολικότερης προσπάθειας να τρομοκρατηθούν οι αγρότες, να μπουν εμπόδια στην οργάνωση και στον δίκαιο αγώνα μας ενάντια στην πολιτική που μας ξεκληρίζει» καταγγέλλει τη συγκεκριμένη δίκη η Ενωτικη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας.

Ξεκαθαρίζει ότι «η μόνη "παρανομία" που διαπράττουν οι αγρότες είναι ότι παλεύουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια από τον κόπο τους» και καλεί τους βιοπαλαιστές παραγωγούς της περιοχής, τις λαϊκές οικογένειες που καταλαβαίνουν ότι ο αγώνας τους είναι κοινός, τα εργατικά σωματεία, συλλόγους και φορείς να σταθούν στο πλευρό των διωκόμενων, απαιτώντας να μπει τέρμα στην καταστολή και να πάψει κάθε δίωξη.