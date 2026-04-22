ΛΙΒΑΝΟΣ

Ασταμάτητες οι ισραηλινές παραβιάσεις με κατοχή εδαφών

Εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών απειλών, πιέσεων και επιθέσεων κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Λιβάνου, και με τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν υπό τον έλεγχό τους περίπου 452 τ.χλμ. λιβανέζικου εδάφους, αύριο Πέμπτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον οΗ συνεχιζόμενη καταστρατήγηση των λιβανέζικων κυριαρχικών δικαιωμάτων και οι διαρκείς ισραηλινές απειλές με πρόσχημα τη δράση της Χεζμπολάχ, που αντιστέκεται στον ισραηλινό στρατό, δείχνουν τις επιδιώξεις νομιμοποίησης των απαιτήσεων του κράτους - δολοφόνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «New Arab», ο ισραηλινός στρατός έχει φτιάξει μια οριζόντια «νεκρή ζώνη» που έχει θέσει αυθαίρετα «υπό κατοχή» περίπου 100 χλμ. πλάτους και 7 έως 10 χλμ. βάθους. Ξεκινά από τη μεθοριακή πόλη Νακούρα (όπου έχει την έδρα της η αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL) και φτάνει μέχρι το χωριό Κφαρσούμπα.

Πέρα από την πρώτη γραμμή αυτών των περιοχών, ο ισραηλινός στρατός έχει φτιάξει και μια δεύτερη, υποτίθεται «αμυντική» περίμετρο μεταξύ των ποταμών Λιτάνι και Αουάλι, την οποία αποκαλεί «ζώνη διώξεων». Το Ισραήλ ισχυρίζεται επίσης ότι έχει καταλάβει τις μεθοριακές πόλεις Μπιντ Τζμπέιλ, Χιάμ και Νακούρα (κάτι που αμφισβητεί η Χεζμπολάχ), πάντα με πρόσχημα την «ασφάλεια» και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ βόρεια του Λιτάνι, τον οποίο καλείται να φέρει σε πέρας ο λιβανέζικος στρατός, παρά την κατηγορηματική άρνηση της οργάνωσης και υπό την πίεση ξένων χωρών έναντι της λιβανέζικης κυβέρνησης.

Σε αυτό το φόντο, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς εκτόξευσε νέες απειλές κατά του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ν. Κασέμ και των Λιβανέζων εκτοπισμένων αμάχων που προσπαθούν να επιστρέψουν ή έχουν ήδη επιστρέψει στις εστίες τους, λέγοντας ότι πρόκειται για περιοχές υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού. Επιπλέον, απείλησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι αν συνεχίσει να μην τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη διάρκεια της εύθραυστης 10ήμερης εκεχειρίας από τις 17 Απρίλη, τότε ο ισραηλινός στρατός «θα κλιμακώσει τη στρατιωτική δράση». Μιλώντας σε μνημείο πεσόντων στο όρος Χερτζλ στην Ιερουσαλήμ, ο Κατς ανέφερε ότι «απώτερος στόχος» της εκστρατείας στον Λίβανο είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η «άρση της απειλής» για τις ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι θρασύτατες απειλές και δηλώσεις του Κατς συνοδεύτηκαν χτες νωρίς το απόγευμα από νέα αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην περιοχή Wadi al-Hujair στον νότιο Λίβανο, κατά παραβίαση της εκεχειρίας. Ο ισραηλινός στρατός είχε το θράσος να καταγγείλει ...τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας, λόγω εκτόξευσης ρουκετών σε θέση που έχει καταλάβει στον νότιο Λίβανο.

Υπό το βάρος αυτών των γεγονότων, χτες ο πρόεδρος της λιβανέζικης Βουλής Ν. Μπέρι προειδοποίησε το κράτος - δολοφόνο ότι αν τα ισραηλινά στρατεύματα παραμείνουν σε λιβανέζικο έδαφος θα αντιμετωπίσουν την αντίσταση της Χεζμπολάχ. Μιλώντας στην εφημερίδα «Al Joumhouria» τόνισε ότι η χώρα του δεν θα δεχτεί να χάσει ούτε ίντσα εδάφους από τον ισραηλινό στρατό, και ότι αν το Ισραήλ «διατηρήσει την κατοχή είτε σε περιοχές είτε σε θέσεις, ή πίσω από κίτρινες γραμμές, θα μυρίζει το άρωμα της αντίστασης κάθε μέρα».

Από την άλλη, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζ. Αούν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» προσπάθησε να δικαιολογήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέγοντας πως η διπλωματία στην ουσία συνιστά έναν πόλεμο «δίχως αίμα». Επέμεινε έτσι ότι οι διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν «υποχώρηση ή παράδοση, αλλά μάλλον επίλυση προβλημάτων», και κάλεσε τους Λιβανέζους να σταθούν στο πλευρό του κράτους τους σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία. Εθεσε ως προτεραιότητες για οποιαδήποτε συμφωνία τα ακόλουθα: Παύση της ισραηλινής επιθετικότητας, αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από όλα τα εδάφη και επιστροφή των αιχμαλώτων.

Σε αυτό το φόντο, πληροφορίες λιβανέζικων ΜΜΕ ανέφεραν ως πιθανή μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ζ. Αούν, με πιθανό στόχο την πρόσκληση του τελευταίου στον Λευκό Οίκο σε περίπτωση συμφωνίας εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ.

Τέλος, χτες ο στρατός του Ισραήλ αναγκάστηκε να ανακοινώσει κάποια υποτυπώδη μέτρα κατά των στρατιωτών που πρόσφατα βανδάλισαν χριστιανικό ναό σε χωριό του νότιου Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατιώτης που έσπασε με βαριοπούλα άγαλμα του εσταυρωμένου Χριστού και ο συνάδελφός του που τον φωτογράφισε, παύτηκαν από καθήκοντα μάχης, ενώ τους επιβλήθηκε και ποινή φυλάκισης 30 ημερών και 6 στρατιώτες που έμειναν αδρανείς μπροστά στην επίθεση κλήθηκαν για εξηγήσεις.