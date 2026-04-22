ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ερώτηση για την εισβολή και τα επικίνδυνα σχέδια διαμελισμού του Λιβάνου από το κράτος του Ισραήλ

Τα επικίνδυνα σχέδια διαμελισμού του Λιβάνου από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ στηλιτεύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσε στην ύπατη εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο της ΕΕ ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Σε αυτή σημειώνει: «Μετά την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο, το Ισραήλ προωθεί και τον διαμελισμό του Λιβάνου. Με πρόσχημα την εξάλειψη της Χεζμπολάχ, έχει διαμορφώσει δήθεν "ειρηνευτικό σχέδιο", όπου προβλέπει μόνιμη παρουσία Ισραηλινών στρατευμάτων και τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης.

Το κράτος - κατακτητής Ισραήλ συνεχίζει να αιματοκυλά τους λαούς της Μέσης Ανατολής, με τον λαό του Λιβάνου να βιώνει την εγκληματική εισβολή και τις θηριωδίες του ισραηλινού κράτους, με αποτέλεσμα πάνω από 2.000 Λιβανέζοι να έχουν σκοτωθεί από τις αρχές Μαρτίου, ενώ έχουν εκτοπιστεί περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Το Ισραήλ, με τις πλάτες των συμμάχων του ΗΠΑ και της ΕΕ, εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεθοδεύσεις για την παγίωση της κατοχής στον νότιο Λίβανο εν μέσω της κατά τα άλλα "εκεχειρίας" που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο στον λιβανέζικο λαό.

Ενδεικτικός είναι κι ο χάρτης που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός με τα κατεχόμενα εδάφη στον νότιο Λίβανο, ο οποίος επεκτείνεται μάλιστα και σε αντίστοιχη θαλάσσια ζώνη - κίνηση καθόλου τυχαία, αφού τα θαλάσσια σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου είναι κρίσιμα για τον καθορισμό ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή με σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει την de facto κατοχή εδαφών του Λιβάνου και επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στη Μ. Ανατολή, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προώθηση των ενεργειακών και γεωπολιτικών σχεδιασμών του Ισραήλ στην περιοχή.

Αποτελεί πρόκληση η απάντηση της Κομισιόν (από 14/4/2026), σε προηγούμενη Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, όπου υπεραμύνεται της συμμετοχής της στην ίδρυση του ψευδεπίγραφου "Συμβουλίου Ειρήνης", με το πρόσχημα ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους - αυτοί δηλαδή που έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή και μετά τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τη συνέχιση των βάρβαρων εποικισμών στη Δυτική Οχθη από το κράτος του Ισραήλ, σχεδιάζουν τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα - θα εγγυηθούν τάχα την ειρήνη!

Αυτή η αποθρασυμένη ισραηλινή πολιτική έχει ως αποτέλεσμα λαοί να σφαγιάζονται, να λιμοκτονούν και να ζουν καθημερινά με την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στον τόπο τους. Αυτή την πολιτική στηρίζει πολύπλευρα η ΕΕ, αφού συνεχίζει να συνεργάζεται με το Ισραήλ και διατηρώντας και ενισχύοντας τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις μαζί του».

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Υπατη Εκπρόσωπος/ Αντιπρόεδρος της ΕΕ:

- Σχετικά με την απαράδεκτη εισβολή του κράτους του Ισραήλ στον Λίβανο και τους σχεδιασμούς του Ισραήλ για τριχοτόμηση του Λιβάνου με επιβολή ισραηλινής ζώνης στρατιωτικής κατοχής στη χώρα και με τη δημιουργία "ουδέτερων ζωνών", σε βάρος της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου;

- Στο αίτημα να σταματήσει άμεσα η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ καθώς και κάθε είδους συνεργασία της ΕΕ με το Ισραήλ, όπως ζητούν επιτακτικά οι λαοί με την πάλη τους;».