ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Η ιρανική κυβέρνηση αρνείται συμμετοχή σε συνομιλίες υπό καθεστώς απειλών

Οι απειλές και επιθετικές ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης με ρεσάλτα σε πλοία, μεταφορά μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή αποτρέπει έως τώρα τη συμμετοχή της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που προετοιμάζονται από την πακιστανική διπλωματία, ενώ τα ξημερώματα της 23ης Απρίλη (ώρα Ελλάδας) λήγει η εκεχειρία, που από την πρώτη στιγμή ήταν εύθραυστη.

Οι Πακιστανοί διπλωμάτες συνέχιζαν και χτες τις εντατικές προσπάθειες, είτε για παράταση της «εκεχειρίας» που παραβιάζουν οι ΗΠΑ, είτε για την έναρξη ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, πάντως επισήμανε το βράδυ της Τρίτης πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός κατά της χώρας του συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας και «πράξη πολέμου».

Ετσι μέχρι χτες βράδυ καμία ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματευτών δεν είχε φτάσει στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ενώ ανακοινώθηκε αναβολή του εκεί ταξιδιού του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και των δύο απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Προέδρου Ταρμπ) και Στιβ Γουίτκοφ.

Είναι παράλληλα χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της 15ήμερης εκεχειρίας που ξεκίνησε τις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν κατά περίπου 30% περισσότερες πτήσεις αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς πυρομαχικών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, από ό,τι το διάστημα 14-27 Φεβρουαρίου που προηγήθηκε των απρόκλητων επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28/2. Από 8 έως 21 Απριλίου υπολογίζεται πως έγιναν 819 πτήσεις αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς πυρομαχικών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με αμερικανικές βάσεις, ενώ μεταξύ 14 και 27 Φεβρουαρίου έγιναν 542 πτήσεις μεταφοράς πυρομαχικών από αμερικανικά αεροσκάφη σε βάσεις της Μέσης Ανατολής.

Ιράν: Θα παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο μάχης

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB μετέδιδε χτες ακόμα πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν θα εμπλακούν σε νέες συνομιλίες «υπό τη σκιά των απειλών των ΗΠΑ» και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε τάνκερ, στο πλαίσιο μονομερούς αμερικανικού ναυτικού εμπάργκο κατά λιμανιών του Ιράν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRIB (και σε αντίθεση με άλλες πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ), «καμία ημερομηνία και καμία αντιπροσωπεία κανενός είδους από το Ιράν δεν έχει μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν».

Σε χαρακτηριστικό μήνυμά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, που είχε ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε 21ώρες έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν στις 11 και 12 Απρίλη, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Ο Τραμπ, επιβάλλοντας αποκλεισμό και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιθυμεί, αλλά αυταπατάται, να μετατρέψει το τραπέζι διαπραγμάτευσης σε τραπέζι παράδοσης ή δικαιολόγησης νέων πολεμοκάπηλων απειλών. Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών. Τις τελευταίες δύο βδομάδες προετοιμαστήκαμε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο μάχης».

Νωρίτερα (αργά προχτές βράδυ), ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε ομοίως απορρίψει τις απειλές των ΗΠΑ και τα τελεσίγραφα, τονίζοντας πως τέτοιες τακτικές πίεσης δεν περνάνε στο Ιράν και απορρίπτονται...

Αναχαίτιση ξένου τάνκερ από τις ΗΠΑ

Χτες το πρωί οι Ιρανοί ανέφεραν πως το ιρανικό τάνκερ «Silly City» κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ φτάνοντας σε λιμάνι του Νότιου Ιράν από την Αραβική Θάλασσα.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ συνέχισαν τις πειρατικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου «ναυτικού αποκλεισμού» που επέβαλαν αυθαίρετα και κατέλαβαν (το δεύτερο σε ένα 24ωρο) τάνκερ που σχετίζεται με το Ιράν σε διεθνή ύδατα. Πρόκειται για το τάνκερ «M/T Tifani», που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και είχε εμφανιστεί τελευταία φορά κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.

Την εξέλιξη κατέγραψε στη συνέχεια ανακοίνωση της διοίκησης του αμερικανικού στρατού για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, INDOPACOM.

Το θέμα έθιξε με δήλωσή του ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ στο τηλεοπτικό κανάλι CNBC, αφήνοντας αιχμές κατά της Κίνας. Οπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε «ένα δώρο από την Κίνα» το οποίο «δεν ήταν και πολύ ευγενικό». «Ημουν λίγο έκπληκτος», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι πίστευε ότι είχε μια «συμφωνία» με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, περί μη παράδοσης σινικών όπλων στη διάρκεια της 15ήμερης εκεχειρίας.

Στο πλαίσιο αυτών των δηλώσεων ο Πρόεδρος Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές για στρατιωτική «δράση» κατά του Ιράν, ομολογώντας κυνικά πως ο στρατός αξιοποίησε την περίοδο εκεχειρίας για να αναπληρώσει τα αποθέματα σε πυρομαχικά και είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τις επιθέσεις. «Είμαστε πλήρως εφοδιασμένοι», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC. «Εχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα... τα χρησιμοποιήσαμε για να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας και πιθανότατα έχουν κάνει και αυτοί μια μικρή ανανέωση. Είμαστε έτοιμοι για δράση. Ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει».

Αυτά ενώ λίγα λεπτά πριν είχε εκτιμήσει πως οι ΗΠΑ βρίσκονται τάχα σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» έναντι του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση για μία «εξαιρετική συμφωνία». Και σε αυτή την περίπτωση επανέλαβε τα περί «αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν.

Το ίδιο 24ωρο, σε μία δηκτική ανάλυσή του το CNN παρατηρούσε πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ περνά «ολόκληρες μέρες» διαπραγματευόμενος για την ειρήνη στο Ιράν «με τον εαυτό του» και πως η ασταμάτητη ροή των διαδικτυακών αναρτήσεων του Προέδρου δείχνει να αγνοεί έναν από τους βασικούς κανόνες του περί διαπραγμάτευσης: «Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε μια διαπραγμάτευση είναι να φαίνεσαι απελπισμένος να την πετύχεις».

Το σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας

Το ίδιο διάστημα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO - International Maritime Organization) ανακοίνωσε πως επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των πολλών εκατοντάδων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο γενικός γραμματέας της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκες, ανέφερε πως το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Οι λεπτομέρειες που συζητιούνται αφορούν τη σειρά του απόπλου των πλοίων, ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα πληρώματα, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως εξάρθρωσαν τη Δευτέρα το βράδυ «τρομοκρατική ομάδα» 27 ατόμων που φέρεται πως σχετίζεται με το Ιράν και που σχεδίαζε «τρομοκρατικές επιθέσεις» στη χώρα. Η εξέλιξη προκάλεσε χτες την έντονη αντίδραση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, με τον εκπρόσωπό του, Ε. Μπαγκαεΐ, να χαρακτηρίζει τις συλλήψεις «αβάσιμες», καλώντας τα Εμιράτα να «σέβονται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των πολιτών και να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα».

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Τραμπ μιλώντας στο CNBC δήλωσε πως σκέφτεται το αίτημα των ΗΑΕ για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με ανταλλαγή νομισμάτων ώστε να διευκολύνει τη ρευστότητα του εμιρατινού κράτους σε δολάρια. Εξέφρασε δε την κατάπληξή του για το αίτημα λέγοντας πως «εξεπλάγην γιατί είναι πραγματικά πλούσιοι».

Συμφωνία... Ισαάκ μεταξύ Αργεντινής - Ισραήλ

Ολοκλήρωσε χτες βράδυ στο Ισραήλ την επίσημη διήμερη επίσκεψή του ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χ. Μιλέι, υπογράφοντας τη λεγόμενη πρώτη «Συμφωνία του Ισαάκ», διμερούς συνεργασίας και προώθησης «των κοινών αξιών που διέπουν τον Ιουδαιο-χριστιανικό πολιτισμό». Ο όρος «Συμφωνίες του Ισαάκ» κατ' αντιστοιχία των «Συμφωνιών του Αβραάμ» διατυπώθηκε τον Ιούνιο του 2025 από τον Αργεντινό πρέσβη στο Ισραήλ, ραβίνο Σιμόν Α. Βάνις, που είναι ο «πνευματικός» του Μιλέι, ο οποίος από Καθολικός υιοθέτησε ως θρησκεία τον Ιουδαϊσμό.