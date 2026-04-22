ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανησυχίες για το μοντέλο Mythos

Ο Γκιγιόμ Πρενσάν, διεθνής διευθυντής των τεχνολογικών υπηρεσιών της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης «Anthropic», σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι θα δοθεί μια περιορισμένη ανάπτυξη του καινοτόμου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης Mythos, που έχει ήδη εντοπίσει ευάλωτα σημεία αμερικανικών λειτουργικών συστημάτων και πλατφορμών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ώστε να τεθούν στο τραπέζι οι κίνδυνοι του νέου μοντέλου, οι ικανότητες του οποίου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δημιουργούν φόβους.

Το Mythos κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνο από τους δημιουργούς του και από παράγοντες του τομέα, και η κυκλοφορία του αναβλήθηκε. Η «Anthropic» διέθεσε το μοντέλο AI σε μια χούφτα αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως οι «Nvidia», «Amazon», «JP Morgan Chase» και «Apple», και σε ορισμένους οργανισμούς, για την προστασία των κρίσιμης σημασίας υποδομών τους. Υπερβολικοί ή όχι, οι κίνδυνοι κυβερνοσφάλειας του Mythos προκαλούν ανησυχίες στους κόλπους του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος, της βρετανικής κυβέρνησης και της ΕΕ, που είχαν συνομιλίες με την «Anthropic» για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στους δοκιμαστές της κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε από την «Anthropic», εγείροντας το θέμα της προετοιμασίας του υπόλοιπου κόσμου για ένα μοντέλο που οι επιθετικές του ικανότητες δεν σταματούν στα σύνορα των ΗΠΑ.

Η «Anthropic» ιδρύθηκε το 2021, από παλιούς υπαλλήλους της «OpenAI», και μέχρι πρότινος ήταν λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό και περισσότερο στους ανταγωνιστές της. Τέλη Φλεβάρη αρνήθηκε στο Πεντάγωνο τη χρήση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναπτύξει για τη μαζική παρακολούθηση των Αμερικανών πολιτών και για την πλήρη αυτονόμηση οπλικών συστημάτων. Σε αντίποινα, η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την «Anthropic» «κίνδυνο εθνικής ασφαλείας».