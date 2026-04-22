Υπερασπιζόμαστε την Κούβα ενάντια στην ιμπεριαλιστική πολιορκία! Υπερασπιζόμαστε την Επανάσταση!

Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα - ανάμεσά τους και το ΚΚΕ - που πήραν μέρος στηνπου έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στο τέλος της περασμένης βδομάδας, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση αλληλεγγύης στην Κούβα όπου σημειώνουν:

«Καταδικάζουμε έντονα την κλιμακούμενη, πολυδιάστατη επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Κούβας. Σε αυτό το στάδιο, αυτό που αντιμετωπίζουμε ξεπερνά έναν οικονομικό, εμπορικό και πιστωτικό αποκλεισμό που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και έχει φτάσει σε ανυπόφορα επίπεδα δεινότητας. Είναι μια πολιτική ολικής εξόντωσης, που περιλαμβάνει άμεσες στρατιωτικές απειλές, σε συνέχεια των ατελείωτων τρομοκρατικών ενεργειών και εκατοντάδων δολοφονικών δολοπλοκιών.

Διακόπτοντας την παροχή Ενέργειας για να βυθίσει το νησί στο σκοτάδι, προσπαθώντας να παραλύσει το σύστημα Υγείας και στοχεύοντας το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή ενός ολόκληρου λαού - από τα παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους - αυτή η πολιτική αποτελεί μια στρατηγική τιμωρίας και ασφυξίας, που έχει απάνθρωπο και γενοκτόνο χαρακτήρα. Ο αποκλεισμός έχει ξεπεράσει τα κλασικά μέσα του ιμπεριαλισμού και έχει εξελιχθεί σε μια συστηματική εκστρατεία εξόντωσης, που στοχεύει στην εξάλειψη των πιο θεμελιωδών συνθηκών για την ανάπτυξη του σοσιαλισμού που ο κουβανικός λαός επιλέγει κυρίαρχα. Είναι μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί παραπέρα, ιδιαίτερα με τον πετρελαϊκό αποκλεισμό μετά το διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στις 29 Ιανουαρίου.

Πρόσφατες πληροφορίες δείχνουν ότι ενώ η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί τις λεγόμενες διπλωματικές διαδικασίες, ταυτόχρονα επιταχύνει τις προετοιμασίες για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Κούβας, που έχουμε ήδη δει με τις πρόσφατες προκλήσεις. Αυτή η υποκριτική και εκβιαστική συμπεριφορά αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τις πραγματικές προθέσεις του ιμπεριαλισμού: Οχι διάλογο, αλλά υποταγή. Οχι διαπραγμάτευση, αλλά υποδούλωση.

Ωστόσο, η Ιστορία έχει αποδείξει ότι ούτε η Κουβανική Επανάσταση ούτε ο κουβανικός λαός αποτελούν εύκολη λεία. Η Επανάσταση υπό την ηγεσία του Φιντέλ Κάστρο δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια αλλαγή εξουσίας, αλλά ένα ιστορικό κεκτημένο ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Η Κούβα παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη και επιβεβαιώνει με σαφήνεια την αποφασιστικότητά της να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της κυριαρχίας της και των κατακτήσεων του σοσιαλισμού.

Εμείς, ως Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα του κόσμου, δηλώνουμε: Η αντίσταση του κουβανικού λαού είναι νόμιμη, δίκαιη και κοινή υπόθεση τιμής της ανθρωπότητας. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Κούβας είναι επίθεση εναντίον των λαών του κόσμου.

Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση της αλληλεγγύης προς την Κούβα δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά μια ιστορική ευθύνη. Οποιο κι αν είναι το κόστος, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την Κούβα με όλα τα πολιτικά και κοινωνικά μας μέσα, να καταδικάσουμε τον αποκλεισμό και τη στρατιωτική επιθετικότητα και να εντείνουμε τον κοινό αγώνα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Η Κούβα δεν είναι μόνη! Ο ιμπεριαλισμός θα ηττηθεί! Η Κουβανική Επανάσταση θα επικρατήσει!».